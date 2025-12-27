HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nóng: Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn ngay lập tức

Hoàng Phương

(NLĐO) - Thái Lan và Campuchia ngày 27-12 đồng ý ngừng bắn ngay lập tức để chấm dứt cuộc xung đột tại biên giới.

Theo tờ Khmer Times, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12 giờ (giờ địa phương) ngày 27-12.

Thỏa thuận cũng quy định Thái Lan sẽ trả lại 18 binh sĩ Campuchia nếu lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ. Hai nước nhất trí rằng người dân sinh sống tại các khu vực biên giới bị ảnh hưởng có thể trở về nhà.

Thỏa thuận trên được Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Nakrphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha ký kết theo sau ba ngày đàm phán giữa hai nước. 

Nóng: Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn ngay lập tức - Ảnh 1.

Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Campuchia hôm 27-12. Ảnh: Khmer Times

Cũng theo thỏa thuận, hai bên đồng ý duy trì lực lượng hiện tại và sẽ không có bất kỳ hoạt động di chuyển quân nào, bao gồm cả tuần tra, hướng về phía vị trí của bên kia. 

Hai nước cũng nhất trí không tăng thêm lực lượng dọc toàn bộ biên giới, cũng như không tiến hành các hành động khiêu khích có thể làm leo thang căng thẳng.

Cuộc xung đột biên giới nói trên bùng phát trở lại vào tháng 12, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó và khiến khoảng một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

*Tiếp tục cập nhật

Tin liên quan

Đàm phán Thái Lan - Campuchia có tiến triển

Đàm phán Thái Lan - Campuchia có tiến triển

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit sẽ tham gia các cuộc đàm phán với Campuchia ngày 27-12, hy vọng có thể dẫn tới một thỏa thuận ngừng bắn.

Thái Lan - Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ, có hiệu lực từ ngày 27-12?

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan sẽ dự cuộc họp với người đồng cấp Campuchia vào ngày 27-12 nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn 72 giờ.

Diễn biến "chưa từng có" trong xung đột Thái Lan - Campuchia

(NLĐO) - Campuchia cáo buộc Thái Lan dùng F-16 không kích qua biên giới "sâu chưa từng có", giữa lúc Phnom Penh chưa chấp nhận điều kiện ngừng bắn với Bangkok

Thái Lan Campuchia xung đột biên giới
