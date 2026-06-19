NÓNG: TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp; Xem điểm thi, điểm chuẩn TẠI ĐÂY

Theo đó, điểm chuẩn các lớp chuyên và tích hợp đã được xác định, thí sinh có thể tra cứu chi tiết theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM.

Đồng thời, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm thi lớp 10 của gần 152.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại:

https://ts10.hcm.edu.vn

Hoặc:

https://diemthi.hcm.edu.vn (tra cứu theo số báo danh)

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 tại TPHCM là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập, với quy mô lớn chưa từng có, khi có 151.269 thí sinh đăng ký dự thi.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM là 118.550 học sinh - mức cao kỷ lục nhằm đáp ứng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 169.080 em.

Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh; 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển 1.195 học sinh. Ngoài ra, 41 trung tâm GDTX - GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

Dù chỉ tiêu tăng đáng kể, do số lượng thí sinh dự thi cũng tăng mạnh, kỳ thi năm 2026 vẫn ghi nhận khoảng hơn 50.000 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết vẫn còn nhiều hướng đi cho nhóm thí sinh này như học tại trung tâm GDTX, trường cao đẳng, trung cấp hoặc hệ thống trường ngoài công lập.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn 1, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ xem xét việc tuyển sinh bổ sung tùy theo tình hình thực tế nộp hồ sơ và đề xuất từ các trường THPT. Nếu số lượng thí sinh đã đủ chỉ tiêu, có thể sẽ không tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung.

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