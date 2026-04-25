Nottingham Forest thắng tưng bừng, West Ham và Tottenham âu lo vé trụ hạng

Burnley và Wolverhampton sớm bị ấn vào tay hai suất xuống chơi Giải Hạng nhất mùa tới, khiến cuộc đua trụ hạng gần như chỉ còn là những trận chiến sinh tử giữa hai "ứng viên" West Ham và Tottenham. Nottingham Forest nhanh chân thực hiện màn đào thoát lịch sử với chiến thắng khó tin 5-0 trước Sunderland ở trận đấu sớm vòng 34 rạng sáng 25-4…



Nottingham Forest nỗ lực níu kéo hy vọng trụ hạng

Hành quân đến làm khách tại sân Ánh sáng của Sunderland, Nottingham Forest của HLV Vitor Pereira tạo nên màn trình diễn bùng nổ hiếm thấy kể từ đầu mùa giải. Cầu trường Stadium of Lights gần như câm lặng suốt 45 phút đầu khi chứng kiến các chân sút Forest thi nhau bắn phá mành lưới đội chủ nhà Sunderland…

Trai Hume phá lưới nhà trước sự bất lực của thủ môn Robin Roefs

Trận đấu được định đoạt từ rất sớm với tình huống khó ngờ. Igor Jesus gây sức ép buộc hậu vệ Trai Hume phía Sunderland lúng túng đưa bóng bay thẳng vào lưới nhà ở phút 17. Bàn mở tỉ số như tháo nút thắt tâm lý, giúp Forest chơi càng lúc càng thăng hoa.

Chris Wood nhân đôi cách biệt

Đến phút 31, sai lầm của thủ môn Robin Roefs tạo điều kiện để Chris Wood nhân đôi cách biệt. Morgan Gibbs-White tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỉ số ở phút 34 trước khi chính Igor Jesus khép lại hiệp đấu đầu tiên theo cách không thể hoàn hảo hơn với bàn thắng thứ tư cho đội khách Nottingham Forest phút 37.

Morgan Gibbs-White (10) xé lưới chủ nhà

Hai mươi phút để thủng lưới 4 bàn, cơn ác mộng của Sunderland tuy vậy chưa dừng lại ở đó. Dù nỗ lực vùng lên trong hiệp 2 và từng đưa bóng vào lưới đối phương (bị từ chối sau khi VAR tư vấn), đội chủ nhà vẫn không thể thay đổi cục diện. Trái lại, họ còn nhận thêm bàn thua thứ năm ở phút bù giờ 90+5 khi Elliot Anderson lạnh lùng dứt điểm, khép lại chiến thắng "5 sao" cho đội khách.

Elliot Anderson khép lại cơn mưa bàn thắng với pha lập công phút 90+5

Ba điểm trọn vẹn giúp Nottingham Forest nâng tổng điểm lên 39, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên con số 8. Quan trọng hơn, họ đã tạo khoảng cách 8 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ", hiện gồm West Ham 33 điểm và Tottenham 31 điểm – một lợi thế rất lớn khi mùa giải chỉ còn vài vòng cuối.

Nottingham Forest gần như đã chắc chân trụ hạng đấu trường Ngoại hạng

Không chỉ là điểm số, cách Forest giành chiến thắng mới là điều mang lại niềm tin. Đội bóng của HLV Vitor Pereira cho thấy sự chắc chắn trong tổ chức, sắc bén trong tấn công và đặc biệt là tinh thần thi đấu đầy tự tin. Những trụ cột như Gibbs-White, Chris Wood hay Igor Jesus đều đạt phong độ cao đúng thời điểm then chốt.

Phát biểu sau trận, HLV Pereira không giấu được sự hài lòng khi đội nhà chơi với đẳng cấp "như ở Champions League". Tuy vậy, ông vẫn giữ sự thận trọng khi nhấn mạnh Forest cần thêm điểm để chắc chắn trụ hạng.

Sau khi có vé dự bán kết Europa League, Nottingham Forest sắp trụ hạng thành công

Với những gì đang thể hiện, Nottingham Forest rõ ràng đã thoát khỏi hình ảnh của một đội bóng chật vật trong cuộc đua sinh tồn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, tấm vé ở lại Premier League dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.