Thể thao

Sunderland quả cảm, Arsenal đánh rơi chiến thắng phút bù giờ

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Không chỉ để thủng lưới lần đầu sau hơn 700 phút, Arsenal còn đứt mạch 10 trận thắng liên tiếp khi đến làm khách trên sân của tân binh Sunderland.

Sunderland nhập cuộc đầy tự tin trước Arsenal, tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng của một tân binh đang thi đấu thăng hoa, vượt xa mọi kỳ vọng. Đội chủ nhà chủ động tạo sức ép đáng sợ lên đối thủ đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng và được tưởng thưởng ở phút 36. 

Daniel Ballard – cầu thủ trưởng thành từ chính "lò" Arsenal – tung cú đá cận thành sau pha làm tường của Nordi Mukiele. Bàn thua đến từ một tình huống cố định, đồng thời đánh dấu lần đầu mành lưới Arsenal bị xuyên phá sau hơn một tháng.

Sunderland quả cảm, Arsenal đánh rơi chiến thắng phút bù giờ - Ảnh 1.

Daniel Ballard là tác giả bàn thắng đầu tiên vào lưới Arsenal sau 8 trận

Sang hiệp hai, Arsenal buộc phải đẩy cao tốc độ. Nỗ lực đó mang lại hiệu quả ở phút 54 khi Bukayo Saka ghi bàn gỡ hòa sau pha phối hợp mạch lạc giữa Eberechi Eze và Mikel Merino.

Sunderland quả cảm, Arsenal đánh rơi chiến thắng phút bù giờ - Ảnh 2.

Bukayo Saka tỏa sáng với bàn gỡ hòa 1-1...

Khi sự hưng phấn lên cao, Leandro Trossard tiếp tục lập công ở phút 74 bằng cú sút chân phải hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa đội khách vượt lên trước 2-1.

Sunderland quả cảm, Arsenal đánh rơi chiến thắng phút bù giờ - Ảnh 3.

... trước khi Leandro Trossard đưa "Pháo thủ" vượt lên

Tưởng như Arsenal sẽ ra về với chiến thắng thì cầu trường Ánh sáng bùng nổ ở phút bù giờ 90+4. 

Từ một quả treo bóng vào vòng cấm, Ballard bật cao đánh đầu chiến thắng hàng thủ Arsenal, tạo điều kiện cho Brian Brobbey tung cú móc bóng đẹp mắt hạ thủ thành David Raya. 

Các khán đài sân bóng vỡ òa trong niềm vui, trong khi các cầu thủ Arsenal chỉ biết tiếc nuối nhìn cơ hội bứt xa trên đỉnh bảng vuột khỏi tầm tay.

Sunderland quả cảm, Arsenal đánh rơi chiến thắng phút bù giờ - Ảnh 4.

Pha móc bóng ghi bàn đẳng cấp của Brian Brobbey gỡ hòa 2-2 phút bù giờ

Thủ môn Robin Roefs cũng để lại dấu ấn với nhiều pha cứu thua quan trọng ở cuối trận, giúp Sunderland giữ lại một điểm quý giá. 

Trong khi đó, Ballard xứng đáng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, với một bàn thắng, một pha kiến tạo gián tiếp và cú cản phá cứu thua ở giây cuối cùng, thay vì Leandro Trossard của đội khách

Sunderland quả cảm, Arsenal đánh rơi chiến thắng phút bù giờ - Ảnh 5.

Niềm vui và nỗi buồn của hai đội bóng

Kết quả này khiến Arsenal dù vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng khoảng cách 7 điểm với Man City hoàn toàn có thể bị thu hẹp. Sunderland vươn lên vị trí trong tốp dẫn đầu, tiếp tục chuỗi trận bất bại trên sân nhà và khẳng định họ không còn là "hiện tượng" mà đang thực sự trở thành một đối thủ khó chịu của nhóm ứng viên vô địch.

