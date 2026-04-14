HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Novaland còn quỹ đất hơn 2.400 ha chưa triển khai

Bài, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Novaland hiện còn hơn 2.400 ha quỹ đất mới chưa triển khai, tập trung ở các khu vực chiến lược và nhiều tiềm năng về kinh tế, du lịch.

Tại buổi gặp gỡ, trao đổi với báo chí ngày 14-4, đại diện Công ty CP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland) cho biết doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, cơ bản hoàn tất quá trình tái cấu trúc, đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng và hướng tới phát triển bền vững.

TIN LIÊN QUAN

Theo đại diện Novaland, quá trình tái cấu trúc đã đạt nhiều bước tiến trên ba trụ cột chính, gồm tiến độ dự án, tình hình tài chính và nền tảng quản trị.

Về hoạt động triển khai, hầu hết các công trình của Novaland đã khôi phục nhịp vận hành. Riêng các dự án đang triển khai, doanh nghiệp đã bàn giao hơn 6.000 sản phẩm, hàng ngàn nhà ở khác được cấp giấy chứng nhận. Nhiều dự án trọng điểm tại TPHCM và Đồng Nai đã hoàn tất pháp lý, đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Đáng chú ý, tại Đồng Nai, dự án Aqua City đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính 752 căn nhà.

Ở góc độ tài chính, đến cuối năm 2025, Novaland đã giảm khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ so với cuối năm 2022. Novaland cũng giảm hơn 3.324 tỉ đồng dư nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho cổ đông và chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế.

Novaland tái cấu trúc thành công và qũy đất 2 . 400 Ha chưa triển khai - Ảnh 3.

Novaland đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại dự án Aqua City - Đồng Nai

Bên cạnh đó, nhiều gói vay mới đã được giải ngân, bổ sung nguồn lực tài chính để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án. Tổng hạn mức tín dụng đã được cấp và dự kiến cấp thêm cho các dự án của Novaland đạt gần 30.500 tỉ đồng, hiện được giải ngân theo tiến độ thi công.

Dự kiến ngày 23-4, Novaland sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng, gồm: kế hoạch doanh thu thuần năm 2026 đạt 22.715 tỉ đồng, gấp 3,26 lần so với năm 2025. Đồng thời, mục tiêu có lãi trở lại với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỉ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Novaland xác định trọng tâm là ổn định dòng tiền thông qua việc đẩy mạnh bàn giao sản phẩm, với kế hoạch bàn giao hơn 2.600 sản phẩm trong năm 2026. Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục triển khai bán hàng mới với hơn 2.100 sản phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường.

Theo doanh nghiệp, lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng tiền từ các dự án đang triển khai có thể đạt hơn 470.000 tỉ đồng.

Novaland cũng cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn lực tài chính như tái cơ cấu lộ trình thanh toán các khoản nợ hiện hữu; huy động vốn chủ sở hữu thông qua phát hành riêng lẻ; đồng thời sử dụng các công cụ nợ từ các định chế tài chính để bổ sung vốn phát triển dự án.

Trong chiến lược dài hạn, doanh nghiệp này định hướng mở rộng quỹ đất theo các khu vực có hạ tầng trọng điểm quốc gia và xu hướng đô thị hóa. Hiện Novaland còn hơn 2.400 ha quỹ đất chưa triển khai, tập trung tại các khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL của Novaland đã ghi nhận mức tăng mạnh từ 60-70% so với vùng đáy trong vòng một năm qua. Hiện giá NVL đã vượt mốc 17.000 đồng/cổ phiếu.


Hé lộ lý do khiến cổ phiếu Novaland tăng trần thời gian qua

Novaland nhà đầu tư giấy chứng nhận tái cấu trúc quỹ đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo