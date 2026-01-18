NSND TRẦN MINH NGỌC: Hãy làm nghề nghiêm túc và tử tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSND TRẦN MINH NGỌC: Hãy làm nghề nghiêm túc và tử tế

THANH HIỆP thực hiện

Suốt nhiều thập niên qua, NSND Trần Minh Ngọc là một trường hợp đặc biệt - một nghệ sĩ lao động nghệ thuật bền bỉ, nghiêm túc và hết mực tử tế


Ở NSND Trần Minh Ngọc, người ta luôn thấy một nghệ sĩ không ồn ào, không phô trương nhưng mỗi tác phẩm, mỗi lớp diễn đều để lại dấu ấn của tư duy nghề nghiệp nghiêm túc.

.Phóng viên: Thưa NSND Trần Minh Ngọc, vì sao ở tuổi 90 ông lại chọn dựng vở "Tin ở hoa hồng" cho VTV9?

NSND TRẦN MINH NGỌC: Hãy làm nghề nghiêm túc và tử tế - Ảnh 1.

NSND Trần Minh Ngọc (Ảnh do nhân vật cung cấp)

- NSND TRẦN MINH NGỌC: "Tin ở hoa hồng" không phải là một vở kịch ồn ào, kịch tính. Nó đi thẳng vào một câu hỏi rất căn cốt: con người có còn tin vào điều tử tế không? Ở tuổi này, tôi không có nhu cầu để chứng tỏ. Tôi chỉ muốn làm một vở diễn đàng hoàng, tử tế, như một lời chúc đầu năm gửi đến khán giả.

.Ông từng dựng nhiều tác phẩm của Lưu Quang Vũ. Lần trở lại này có gì khác trước?

- Khác nhiều lắm. Hồi còn trẻ, tôi dựng Lưu Quang Vũ bằng nhiệt huyết và nỗi bức xúc với đời sống. Giờ đây, tôi dựng bằng sự chiêm nghiệm sâu sắc.

.Theo ông, đâu là yếu tố giúp các vở kịch của Lưu Quang Vũ giữ được sức sống bền bỉ qua thời gian?

- Vì Lưu Quang Vũ viết bằng nhân cách. Lưu Quang Vũ không chỉ phê phán cái xấu. Anh đau với cái xấu nhưng đồng thời tin rất sâu vào phần tốt trong con người. "Tin ở hoa hồng" chính là câu chuyện về sự lựa chọn: sống tử tế hay buông xuôi.

NSND TRẦN MINH NGỌC: Hãy làm nghề nghiêm túc và tử tế - Ảnh 2.

NSND Trần Minh Ngọc, thành viên Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng, trong lần tham gia chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 “Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025” tại Báo Người Lao Động .(Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

.Có ý kiến cho rằng kịch Lưu Quang Vũ hôm nay có thể "xa" khán giả trẻ. Ông nhìn nhận thế nào về nhận định này?

- Tôi không nghĩ vậy. Nếu dựng tử tế thì không bao giờ "xa". Chỉ có cách làm hời hợt mới khiến tác phẩm trở nên cũ.

.Bản dựng "Tin ở hoa hồng" lần này có điểm gì mới trong dàn dựng, giúp vở "gần" hơn với khán giả trẻ?

- Tôi chọn cách kể chuyện điềm đạm, tiết chế, không lên gân. Tôi không cố "làm mới" bằng những thủ pháp gây choáng. Tôi muốn khán giả xem và còn thời gian để nghĩ.

.Làm việc cùng dàn diễn viên nhiều thế hệ, ông có gặp khó khăn nào không?

- Tôi không gặp khó khăn gì, trái lại còn thấy vui. Sân khấu phải là một dòng chảy tiếp nối. Người trẻ cho tôi năng lượng, người có nghề cho tôi độ lắng. Hai điều đó bổ sung cho nhau.

.Ông gắn bó với Giải Mai Vàng hơn 20 năm trong vai trò thành viên Hội đồng Nghệ thuật. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông có suy nghĩ gì?

- Tôi xem đó là một trách nhiệm nghề nghiệp và cũng là một niềm tự hào. Mai Vàng không chỉ là một giải thưởng, đó còn là một không gian văn hóa đẹp, nơi tiếng nói của công chúng gặp gỡ sự thẩm định của giới chuyên môn. Hơn 20 năm tham gia Hội đồng Nghệ thuật, tôi luôn tự nhắc mình phải công tâm, cẩn trọng và tôn trọng lao động nghệ thuật của đồng nghiệp.

.Được đề cử hạng mục "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng", cảm nhận của ông thế nào?

- Tôi xúc động và biết ơn. Tôi coi đó không chỉ là sự ghi nhận cho cá nhân mình, mà là sự ghi nhận cho cả một thế hệ làm nghề âm thầm, bền bỉ.

.Ông được nhiều thế hệ nghệ sĩ miền Nam kính trọng như một người thầy lớn. Với ông, việc đào tạo có ý nghĩa thế nào?

- Với tôi, đào tạo nghệ sĩ trước hết là đào tạo nhân cách. Kỹ thuật có thể học, danh tiếng có thể đến nhưng làm người tử tế thì phải rèn cả đời. Tôi chỉ nghĩ mình là một người đi trước, có bổn phận truyền lại những gì mình biết.

.Ở tuổi 90, điều gì khiến ông vẫn tiếp tục làm việc?

- Tất nhiên, tôi không làm việc vì tham vọng, mà vì đã quen sống với nghề. Nếu không làm, tôi thấy mình thiếu đi một phần rất quan trọng của cuộc sống. Tôi muốn làm việc để truyền đạt kinh nghiệm lại cho lớp trẻ.

.Nếu được gửi một lời nhắn cho thế hệ sau, ông sẽ chia sẻ điều gì?

- Hãy làm nghề như thể mình sẽ sống với nó cả đời. Đừng làm cho xong. Đừng làm để nổi tiếng.

.Ông kỳ vọng "Tin ở hoa hồng" sẽ mang đến trải nghiệm gì cho khán giả dịp Tết?

- Tôi chỉ mong khán giả, sau khi xem, có thêm một chút niềm tin vào điều tử tế. Vậy là đủ. "Tin ở hoa hồng" sẽ phát sóng trên VTV9 dịp Tết Bính Ngọ 2026 như một lời chúc năm mới bằng nghệ thuật: Hãy tin vào con người và tin vào những giá trị bền vững.

.Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được ban hành. Ở góc nhìn một nghệ sĩ và nhà giáo dục gắn bó lâu năm với sân khấu TP HCM, ông cảm nhận thế nào về tinh thần của nghị quyết này?

- Lần này, tôi thấy văn hóa và người sáng tạo được đặt đúng vị trí của nó. Nghị quyết nhấn mạnh con người là trung tâm của sáng tạo. Điều này rất đúng với bản chất của nghệ thuật. Sáng tạo không thể tách rời con người ở tư cách chủ thể sáng tạo lẫn đối tượng thụ hưởng.

NSND TRẦN MINH NGỌC: Hãy làm nghề nghiêm túc và tử tế - Ảnh 3.

.Có ý kiến cho rằng thách thức lớn nhất của người làm nghệ thuật hôm nay không chỉ là kinh phí, mà còn là sự thay đổi của môi trường sáng tạo dưới tác động công nghệ và thị trường. Ông nghĩ sao về điều này?

- Làm nghệ thuật hiện nay không chỉ là vấn đề bản quyền, mà còn là cách tác phẩm được phân phối, bị tiêu thụ và bị cuốn vào vòng quay của công nghệ. Nghị quyết 80 có những cam kết rất cụ thể, như dành tối thiểu 2% ngân sách cho văn hóa, hay chính sách miễn giảm thuế cho các hoạt động sáng tạo.

Tôi cho rằng ý nghĩa lớn nhất không chỉ nằm ở con số. Điều quan trọng hơn là thông điệp: Nhà nước sẵn sàng chia sẻ rủi ro với người làm sáng tạo. Khi người nghệ sĩ biết rằng mình không đơn độc, họ sẽ mạnh dạn đầu tư, dám chấp nhận thử nghiệm và cả chấp nhận thất bại.

.Theo ông, Nghị quyết 80 mang đến những gợi mở gì cho việc xây dựng đội ngũ nghệ sĩ tương lai?

- Đào tạo không chỉ là dạy nghề, mà là dạy cách làm người sáng tạo có trách nhiệm. Khi xã hội thừa nhận sáng tạo văn hóa là một hoạt động kinh tế chính danh thì việc đào tạo cũng phải hướng tới những con người có bản lĩnh, có chiều sâu, chứ không chỉ là những người biết làm nghề thuần kỹ thuật. 

NSND Hồng Vân cho rằng với nhiều thế hệ nghệ sĩ TP HCM, NSND Trần Minh Ngọc không chỉ là một đạo diễn hay nhà giáo, mà là "một phần ký ức nghề nghiệp". Theo chị, sự nghiêm khắc trong chuyên môn nhưng bao dung trong cách đối xử của ông đã tạo nên nền tảng nghề nghiệp vững chắc cho nhiều lớp diễn viên sân khấu phía Nam. Riêng với Giải Mai Vàng, hơn 20 năm tham gia Hội đồng Nghệ thuật, ông luôn được nhìn nhận là người công tâm, kỹ lưỡng và rất mực tôn trọng lao động nghệ thuật, góp phần giữ gìn uy tín của giải thưởng.

Trong khi đó, NSƯT Minh Nhí xúc động nói rằng thầy Trần Minh Ngọc không chỉ dạy học trò cách diễn, mà quan trọng hơn là dạy cách làm người trong nghề. Với anh, di sản lớn nhất của người thầy ấy không chỉ là những vở diễn hay những vai trò trong Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng, mà là cả một thế hệ nghệ sĩ được đào tạo tử tế, làm nghề bằng lòng tự trọng và trách nhiệm.


Tin liên quan

NSND Trần Minh Ngọc dựng kịch Lưu Quang Vũ mừng thọ 90 tuổi

NSND Trần Minh Ngọc dựng kịch Lưu Quang Vũ mừng thọ 90 tuổi

(NLĐO) – VTV 9 đã mời NSND Trần Minh Ngọc đạo diễn kịch "Tin ở hoa hồng" của Lưu Quang Vũ. Ông năm nay đã 90 tuổi vẫn miệt mài dàn dựng

NSND Trần Minh Ngọc: Tâm và Tài cũng đều thử thách trên "Chuyến đò định mệnh"

(NLĐO) - Là bậc thầy trong dàn dựng và thuộc thế hệ giảng viên đầu tiên đặt nền tảng đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu phía Nam, NSND Trần Minh Ngọc luôn ẩn ý trong tác phẩm của ông niềm trăn trở.

NSND Trần Minh Ngọc xúc động tại buổi ra mắt “Cải lương Sài Gòn giai đoạn 1955 - 1975”

(NLĐO) - Ban biên soạn tập sách “Cải lương Sài Gòn giai đoạn 1955 - 1975” gồm những nhà nghiên cứu sân khấu, nhà báo, nghệ sĩ có uy tín trong lãnh vực nghệ thuật

NSND Trần Minh Ngọc văn hóa Việt Nam phát triển văn hóa không gian văn hóa Tin ở hoa hồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo