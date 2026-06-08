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Văn hóa - Văn nghệ

NSND Đào Báo Sơn, NSND Trà Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ

Bài-clip: Minh Khuê. Ảnh: V.Hà - M.Khuê.

(NLĐO) – "Nghiệp"(Karma) của đạo diễn Phạm Hữu Trí đã vượt qua 45 ứng viên để giành giải nhất hạng mục phim truyện của Liên hoan phim (LHP) ngắn TP HCM lần 2.

Phim ngắn "Nghiệp" thắng giải cao nhất hạng mục "Phim truyện"

Lễ bế mạc LHP ngắn TP HCM lần 2 diễn ra tối 8-6 tại Nhà hát Thành phố. Các đại biểu có mặt tại chương trình gồm: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP HCM; ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn Hóa và Thể Thao TP HCM; TS-NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam;…

Ngoài ra, nhiều đạo diễn, diễn viên: NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, NSND Kim Xuân, NGƯT Mạnh Dung, Quyền Linh… tham gia.

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim Việt Nam, thay mặt Ban Giám khảo vòng chung khảo LHP ngắn TP HCM lần 2-2026 phát biểu tổng kết, đánh giá công tác xét giải. 

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim Việt Nam, phát biểu

"Năm nay, LHP đã nhận hơn 100 phim tham dự bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình với sự đa dạng, phong phú về đề tài; sự tươi mới trong cách thể hiện; có nhiều thể nghiệm trong ứng dụng công nghệ, sử dụng AI hỗ trợ. Hầu hết các phim đều thể hiện ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực; biến những quan sát, nhận thức từ cuộc sống thành những âm thanh, hình ảnh sinh động trên màn hình, với nhiều cách kể riêng biệt, mang dấu ấn tác giả" – bà Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Theo bà, loại hình phim truyện có số lượng phim tham gia đông đảo nhất, chiếm gần 50% tổng số phim. Điểm nổi bật trong phim truyện mùa hai này chính là sự quan tâm đến những ký ức lịch sử đất nước của những người trẻ và những thể nghiệm mang đậm nét tác giả, riêng biệt và ấn tượng với nội dung sâu sắc, nhân văn.

Trong số hơn 100 tác phẩm được gửi đến tham gia tranh giải, 46 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo.

Hội đồng giám khảo vòng chung khảo gồm: Ông Đặng Xuân Hải - Nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; bà Phan Thị Bích Hà - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM; bà Ngô Ngọc Ngũ Long - Đồng Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Điện ảnh TP HCM; NSND Kim Xuân; Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 2.

Trao hoa tri ân các giám khảo, nhà đồng hành...

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim Việt Nam trao kết quả cho bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM

Kết quả cuối cùng, phim ngắn "Nghiệp" (Karma) của đạo diễn Phạm Hữu Trí, thắng giải nhất hạng mục phim truyện. Ở giải nhất hạng mục phim tài liệu tôn vinh phim "Người gieo mầm khát vọng Việt" của đạo diễn Đỗ Thoan. "Cuộc hồi hương kỳ diệu" của đạo diễn Minh Uyển đã thắng giải nhất hạng mục "Phim hoạt hình".

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 4.

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 5.

Vinh danh giải nhất hạng mục phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình

Phim giải nhì hạng mục phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình lần lượt gồm: "Phía sau người lính", "Bác sĩ ở xã đảo", "Sống còn".

Phim đoạt giải ba hạng mục phim truyện: "Vị tựa như không", "Tiếng thét", "Màu mang thít"; Hạng mục phim tài liệu: "Ông Đủ", "Hai cuộc đời trong tiếng chuông"; Hạng mục phim hoạt hình: "Ngược dòng", "Khuấy lên khoảng không", "Quýt" (Wish). 

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 6.

Vinh danh các giải nhì

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 7.

Những tác phẩm đoạt giải ba

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 8.

9 giải khuyến khích

Chín giải khuyến khích cả ba hạng mục "Phim truyện", "Phim hoạt hình", "Phim tài liệu" lần lượt là: "Vết sẹo", "Ảo", "Vùng đau đáu", "Khoảnh khắc bất diệt", "Với tay ôm mây trời', "5 điều Bác dạy", "Hộp bánh của ngoại", "Tò he du hí", "Tịnh Dung".

Những vinh danh cá nhân và giải các chương trình thuộc khuôn khổ LHP ngắn TP HCM lần 2-2026

Các giải cá nhân xuất sắc được trao cho từng hạng mục. Cụ thể, hạng mục "Biên kịch xuất sắc" thuộc về Hồ Minh Khoa, hạng mục "Thiết kế xuất sắc" thuộc về Nguyễn Quốc Hưng, hạng mục "Âm nhạc xuất sắc" thuộc về Nguyễn Lưu Thanh An, hạng mục "Quay phim xuất sắc" được trao cho Nguyễn Tùng Lâm và Hoàng Bảo Quyên, hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" thuộc về Phan Bảo Tuấn. 

Hạng mục "Nam - nữ phụ xuất sắc" vinh danh Trần Đại Chính - Ngọc Diệp, "Nam - nữ chính xuất sắc" là Khánh Duy và Nguyễn Hà My. 

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 9.

Poster phim xuất sắc

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 10.

Giải chương trình "Vườn ươm tài năng điện ảnh - HCMC Short Form Film Lab 2026"

Chương trình "Vườn ươm tài năng điện ảnh - HCMC Short Form Film Lab 2026" - nằm trong khuôn khổ LHP lần thứ 2 - 2026, do Trung tâm Nghệ thuật phối hợp cùng Công ty cổ phần tập đoàn Điện ảnh và Công nghệ M.T.H (MTH Corporation) tổ chức, từ ngày 6 đến 8-6. Chương trình được xây dựng với sứ mệnh trở thành chiếc cầu nối giữa ý tưởng và tác phẩm, giữa những nhà sản xuất trẻ và ngành công nghiệp điện ảnh đang phát triển hiện đại chuyên nghiệp ngày nay. 

Từ 19 dự án đăng ký tham gia, 12 dự án đã được lựa chọn vào vòng chung khảo. Qua đó, phim thắng giải nhất là "Quán trà nhân sinh", phim giải nhì là "Căn phòng và những giọt nước vắng mặt", phim đồng giải ba: "Trần sao âm vậy", "Đào".

Các giải poster phim gồm: "Mùi cơm chín" và "Con cá nhỏ" đồng giải nhất hạng mục "Phim truyện", phim "Màu mang thít" và "Lặng lẽ trôi về" đồng giải nhì hạng mục "Phim truyện". Phim "Khuấy lên khoảng không" giải nhất hạng mục "Phim hoạt hình", phim "Tịnh Dung" và "Tài" đồng giải nhì hạng mụ "Phim hoạt hình". Phim "Người vẽ tranh Bác Hồ" giải nhất hạng mục "Phim tài liệu".

Bên cạnh trao giải, nhiều tiết mục văn nghệ được trình diễn, phục vụ lễ bế mạc: Mash-up "Hát cùng Bình Dương – Bà Rịa, Vũng Tàu trong Tái tim ta – Hồ Chí Minh Thành phố tôi yêu" (sáng tác: Từ Huy, Thiên Toàn, Quốc An) do Leo Minh Tuấn – Thanh Nguyên – Trúc Lai – Minh Sang – Rapper Bảo Kun thể hiện; Liên khúc "Hello Hồ Chí Minh City – We Are Vibrant" (sáng tác: Dương Khắc Linh, Lê Thanh Tâm) do Ryo – Đàm Thu Thủy – Hồ Tuấn Phúc – Đồng Diệu Ly trình diễn; "Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Điện ảnh" (sáng tác: Dương Khắc Linh – Hoàng Huy Long) do Leo Minh Tuấn – Thanh Nguyên – Trúc Lai – Minh Sang – Rapper Bảo Kun – Ryo – Đàm Thu Thủy – Hồ Tuấn Phúc – Đồng Diệu Ly hát; "Còn gì đẹp hơn" (sáng tác: Nguyễn Hùng) do Minh Sang - Leo Minh Tuấn trình diễn. 

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 11.

Nhiều tiết mục ca hát được trình diễn

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 12.

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 13.

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 14.

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 15.

Diễn viên Quyền Linh trên thảm đỏ

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 16.

Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM (giữa) trên thảm đỏ

Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM, chia sẻ

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 17.

Từ phải sang: NSND Đào Bá Sơn, Mai Thu Huyền, đạo diễn Khoa Nguyễn

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 18.

Từ phải sang: MC Vũ Mạnh Cường, Biên kịch Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM, NSND Lê Giang, đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 19.

Cùng chụp ảnh thảm đỏ

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 20.

NSND Đào Báo Sơn, NSND Lê Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 21.

NSND Đào Bá Sơn (thứ tư từ trái sang) và các đại biểu, khách mời khác


Bên cạnh các hoạt động bên lề khác, Ban Tổ chức đã trình chiếu 46 phim ngắn vào chung khảo phục vụ khán giả từ 17 giờ đến 19 giờ 30 phút từ ngày 7 đến 10-6 tại các rạp: Cinestar Quốc Thanh (271 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh) và Cinestar Satra (tầng 6, Trung tâm Thương mại Centre Mall - 1466 Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên).


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