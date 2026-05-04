Văn hóa - Văn nghệ

NSND Hoàng Yến tái diễn 3 suất vở "Thành Thăng Long thưở ấy"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Là người miệt mài với sân khấu học đường, đưa kịch sử Việt đến với giới trẻ, NSND Hoàng Yến tiếp tục hành trình mới trong năm 2026

NSND Hoàng Yến tái diễn 3 suất vở "Thành Thăng Long thưở ấy" tại Nhà hát Trần Hữu Trang - Ảnh 1.

NSND Hoàng Yến trong vở "Thành Thăng Long thưở ấy"

Sau chuỗi suất diễn phục vụ học đường từ đầu năm 2026, Nhà hát Thế giới trẻ – Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM tiếp tục đưa vở kịch lịch sử "Thành Thăng Long thuở ấy" trở lại với khán giả bằng 3 suất diễn ngày 9-5 tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Sự có mặt của NSND Hoàng Yến góp phần tạo thêm sức hút cho một tác phẩm đã để lại nhiều dư âm cảm xúc.

Hành trình biểu diễn bền bỉ hướng đến khán giả trẻ

Từ đầu năm đến nay, Nhà hát Thế giới trẻ duy trì nhịp diễn liên tục với nhiều tác phẩm, trong đó "Thành Thăng Long thưở ấy" được chọn làm vở trọng tâm phục vụ học sinh, sinh viên.

Tác phẩm đã có các suất diễn tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (8-1), Nhà hát Trần Hữu Trang (7-3) và tiếp tục được tái dựng trong tháng 5. Song song đó, các vở như: "Yêu là thoát tội", "Nữ sĩ Hồ Xuân Hương" cũng được biểu diễn dày đặc tại Nhà hát Trần Hữu Trang và nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP HCM, tạo nên một dòng chảy sân khấu học đường sôi động, có tổ chức.

Việc duy trì tần suất biểu diễn đều đặn cho thấy nỗ lực của đơn vị trong việc đưa sân khấu đến gần công chúng trẻ, xây dựng thói quen thưởng thức nghệ thuật trực tiếp.

NSND Hoàng Yến tái diễn 3 suất vở "Thành Thăng Long thưở ấy" tại Nhà hát Trần Hữu Trang - Ảnh 2.

Một cảnh trong vở "Thành Thăng Long thưở ấy"

Bi tráng một giai đoạn lịch sử

Vở "Thành Thăng Long thuở ấy" (tác giả Chu Thơm, đạo diễn NSND Giang Mạnh Hà) khai thác giai đoạn chuyển giao quyền lực Lý – Trần, một lát cắt lịch sử nhiều biến động.

Vở diễn không đi theo lối kể thuần chính sử mà đặt trọng tâm vào số phận con người giữa vòng xoáy quyền lực. Câu chuyện về Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh được khắc họa với nhiều lớp cảm xúc.

Tình yêu cá nhân bị đặt giữa những toan tính triều chính, dẫn đến bi kịch không thể hóa giải. Hình ảnh người phụ nữ bị cuốn theo thế cuộc tạo nên điểm nhấn ám ảnh, để lại dư vị buồn trong lòng người xem.

NSND Hoàng Yến tái diễn 3 suất vở "Thành Thăng Long thưở ấy" tại Nhà hát Trần Hữu Trang - Ảnh 3.

Một cảnh trong vở "Thành Thăng Long thưở ấy"

Khán giả trẻ khi tiếp cận tác phẩm đã bày tỏ sự đồng cảm với những giằng xé giữa "thù nhà" và "nợ nước", từ đó có cái nhìn gần gũi hơn với lịch sử dân tộc.

Tìm ngôn ngữ mới cho sân khấu lịch sử

Theo nhận định của giới chuyên môn, điểm đáng chú ý của vở diễn nằm ở cách tiếp cận trẻ trung. Ê-kíp dàn dựng đã kết hợp âm nhạc hiện đại, tiết tấu nhanh, cùng lối kể linh hoạt để tạo nên một không gian sân khấu giàu năng lượng.

Sự đổi mới này giúp đề tài lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn với khán giả học đường, đồng thời vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc. 

Với lần tái diễn này, sự góp mặt của NSND Hoàng Yến hứa hẹn mang đến thêm chiều sâu nghề nghiệp cho vở diễn, đồng thời khẳng định sức sống của một tác phẩm lịch sử khi được đặt đúng đối tượng khán giả.

"Thành Thăng Long thuở ấy" các suất diễn vừa qua đã khép lại bằng dư âm về một tình yêu đẹp nhưng nhiều mất mát, qua đó gợi nhắc về những hy sinh thầm lặng trong dòng chảy lịch sử.

Đây cũng là hướng đi cần được tiếp tục, khi sân khấu học đường không dừng ở phong trào mà dần định hình như một thiết chế văn hóa có chiều sâu.


Nghệ sĩ Hoài Thanh với bức ảnh hiếm hoi về nữ tác giả kịch bản "Nhụy Kiều tướng quân"

Nghệ sĩ Hoài Thanh với bức ảnh hiếm hoi về nữ tác giả kịch bản "Nhụy Kiều tướng quân"

(NLĐO) - Hiếm hoi mới biết mặt của bà là cụm từ mà nhiều nghệ sĩ nói với Hoài Thanh, ông tâm sự rất nhiều về nữ tác giả này

Kỳ nữ Kim Cương chúc mừng đạo diễn Xuân Phượng, ngòi bút "trẻ" 97 tuổi ra sách mới

(NLĐO) – NSND Kim Cương đã vui mừng chúc ngòi bút "trẻ" Kim Xuân ra mắt sách mới "Chân cứng đá mềm".

Hoàng Yến
