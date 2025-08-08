NSND Kim Cương cảm động trước tình cảm của Viện Tim TP HCM, khám bệnh tổng quát cho nghệ sĩ

Từ trái sang: ThS. đạo diễn Thanh Hiệp, NSND Kim Cương và bác sĩ Bùi Minh Trạng - Giám đốc Viện Tim TP HCM

Sáng 8-8, tại Viện Tim TP HCM, một hình ảnh ấm lòng lại được cộng đồng sân khấu nhắc đến với sự trân trọng: NSND Kim Cương – người được mệnh danh là "Kỳ nữ" của làng kịch Việt – đã đích thân đứng ra tổ chức và đưa đoàn nghệ sĩ đi khám bệnh tổng quát đợt 3 dành cho hội viên và người lao động sân khấu.

Kim Cương "Kỳ nữ" giữa đời thường

Đây không chỉ là hoạt động chăm sóc sức khỏe đơn thuần, mà còn là nghĩa cử chan chứa tình người, nối dài truyền thống "nghệ sĩ vì nghệ sĩ" mà bà đã kiên trì thực hiện suốt nhiều năm qua.

Bác sĩ Bùi Minh Trạng - Giám đốc Viện Tim TP HCM trao tặng quà mừng Quốc Khánh (2-9) cho NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM

Danh sách tham gia đợt khám lần này quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của sân khấu thành phố: NSƯT Ca Lê Hồng, NSND Trần Ngọc Giàu, đạo diễn Tôn Tất Cần, NSND Trịnh Kim Chi, ThS. đạo diễn Thanh Hiệp, đạo diễn Việt Phong, tác giả Nguyễn Trung, nghệ sĩ Trang Bích Liễu, nghệ sĩ Hoa Lan, cùng các nghệ sĩ gắn bó với cải lương tuồng cổ Minh Tơ như: Hữu Phương, Thùy Hương, Tuấn Phương…

Ngoài ra còn có những nghệ sĩ lão thành từng một thời gắn bó với sân khấu Dạ Lý Hương, Đoàn Văn công TP HCM, và cả những người làm công tác hậu đài thầm lặng.

Bác sĩ Bùi Minh Trạng - Giám đốc Viện Tim TP HCM trao tặng quà mừng Quốc Khánh (2-9) cho NSND Trịnh Kim Chi

Điều đáng quý là, dù ở tuổi cao nhưng NSND Kim Cương vẫn bền bỉ dành thời gian, công sức và cả tâm huyết để chăm lo cho đồng nghiệp. Với bà, sức khỏe là vốn quý của mỗi người, và việc chăm sóc sức khỏe định kỳ không chỉ giúp nghệ sĩ phòng ngừa bệnh tật, mà còn tạo cảm giác được trân trọng, được quan tâm giữa đời sống nhiều biến động.

Kim Cương "cho đi": sức lan tỏa lớn trong lòng nghệ sĩ

Các nghệ sĩ tham gia đợt khám đã xúc động chia sẻ cảm xúc về đợt khám tổng quát này. NSƯT Ca Lê Hồng bày tỏ: "Chúng tôi đã lớn tuổi, sức khỏe đôi khi không ổn định. Có được sự quan tâm như thế này, lại do chính NSND Kim Cương tổ chức, thật sự thấy ấm lòng. Bà vẫn nhớ đến từng người, gọi điện hỏi thăm, sắp xếp chu đáo. Nghĩa cử này không phải ai cũng làm được".

NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM nói: "Nghệ sĩ chúng tôi đôi khi mải mê làm nghề mà quên chăm sóc bản thân. Được đi khám tổng quát thế này vừa giúp yên tâm, vừa cảm thấy mình vẫn được trân trọng, được xem là một phần của đại gia đình sân khấu.

Hội Sân khấu TP HCM cảm ơn Ban giám đốc Viện Tim TP HCM, đích thân bác sĩ Bùi Minh Trạng – Giám đốc Viện Tim TP HCM đã tiếp đoàn và thăm hỏi các nghệ sĩ. Đây là đợt thứ ba NSND Kim Cương đưa đoàn đến Viện Tim TP HCM để nghệ sĩ được khám tổng quát. Nghĩa cử này rất đẹp đối với việc chăm lo sức khỏe cho nghệ sĩ sân khấu".

Từ trái sang: Đạo diễn Việt Phong, nghệ sĩ Hoa Lan, NSND Trần Ngọc Giàu, bác sĩ Bùi Minh Trạng - Giám đốc Viện Tim TP HCM, NSƯT Ca Lê Hồng và NSND Trịnh Kim Chi

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ: "Tôi cảm phục cô Kim Cương vì tinh thần và tấm lòng của cô. Dù tuổi đã cao, cô vẫn tận tụy lo cho đồng nghiệp, không chỉ về vật chất mà cả tinh thần. Cô chính là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo".

NS Trang Bích Liễu xúc động: "Chúng tôi gọi đây là một 'bữa tiệc sức khỏe' cho giới sân khấu. Không chỉ được khám bệnh, mà còn được gặp lại bạn bè, đồng nghiệp lâu ngày, cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Cảm ơn chị Kim Cương vì đã kết nối mọi người bằng tình thương".

KIm Cương hết lòng vì nghệ sĩ

Hình ảnh "Kỳ nữ" ân cần gọi điện nhắc từng người, lo từng tờ giấy tờ, hỏi han sau buổi khám… chính là minh chứng sống động cho một tấm lòng chưa bao giờ nguội lạnh. Nghệ sĩ nảo sau khi tiến hành xét nghiệm máu, đo tim đồ, siêu âm bụng, siêu âm tuyến giáp...

Bà ân cần đưa thức ăn sáng và còn "lì xì" tiền xe đến Viện Tim TP HCM, dù một số nghệ sĩ được Hội Sân khấu TP HCM bố trí xe ô tô đưa đến Viện. Nghĩa cử này nối tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện của bà suốt nhiều năm: từ trao học bổng, hỗ trợ viện phí, tổ chức đám tang cho nghệ sĩ nghèo, đến gây quỹ từ thiện mang tên "Nghệ sĩ – Nghĩa tình".

Bác sĩ Bùi Minh Trạng - Giám đốc Viện Tim TP HCM - vui mừng gặp nghệ sĩ Trang Bích Liễu, vợ của cố nghệ sĩ Thanh Tú - người đóng vai Nhuận Điền trong tác phẩm "Bên cầu dệt lụa"

Trong đời sống nghệ thuật hôm nay, khi ánh đèn sân khấu đôi lúc không còn rực rỡ như trước, những hành động như của NSND Kim Cương lại càng quý giá. Bởi đó không chỉ là việc làm thiện nguyện, mà còn là cách gìn giữ tình đồng nghiệp, giữ cho ngọn lửa yêu thương trong giới sân khấu không tắt.

Bác sĩ Bùi Minh Trạng - Giám đốc Viện Tim TP HCM và đạo diễn Tôn Thất Cần - Phó chủ tịch Thường trực Hội Sân khấu TP HCM

Nhân dịp này, Hội Sân khấu Thành phố gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Viện Tim TP HCM cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện để các nghệ sĩ được khám tổng quát trong môi trường chuyên nghiệp, chu đáo và đầy trách nhiệm.

Sự giúp đỡ quý báu này đã góp phần mang lại sự an tâm và niềm tin cho các nghệ sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe.

Các nghệ sĩ TP HCM chụp ảnh lưu niệm với bác sĩ Bùi Minh Trạng - Giám đốc Viện Tim TP HCM

Bác sĩ Bùi Minh Trạng – Giám đốc Viện Tim TP HCM - đã trao tặng quà và phần tiền chào mừng ngày Quốc Khánh (2-9) đến các nghệ sĩ (mỗi người 1 triệu đồng), ông ân cần: "Thế hệ nghệ sĩ sân khấu đã có nhiều cống hiến cho đất nước.

Viện Tim TP HCM rất vinh dự được khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các nghệ sĩ. Không chỉ đợt khám này mà từ đây về sau, khi đã có hồ sơ bệnh án, bất cứ lúc nào các nghệ sĩ cần điều trị, cần khám chữa bệnh, cứ đến Viện Tim TP HCM, đội ngũ y bác sĩ Viện Tim TP HCM sẵn sàng đón chào và điều trị".

"Trong nhịp sống hối hả, câu chuyện về người nghệ sĩ cả đời "cho đi" như NSND Kim Cương vẫn lặng lẽ lan tỏa. Điều này nhắc nhở thế hệ nghệ sĩ trẻ ngoài tài năng còn phải có sự cống hiến" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.



