NSND Lê Khanh khóc đỏ mắt vì Thiên Ân cãi lời, quyết yêu chàng thợ điện Khương Lê

Hoa hậu Thiên Ân với vai Ân đầy quyết liệt vì yêu

Hoa hậu Thiên Ân trong vai Ân ở Hẹn em ngày nhật thực

Sau những thông tin đầu tiên, "Hẹn em ngày nhật thực" (do đạo diễn Lê Thiện Viễn phối hợp cùng nhà sản xuất - giám đốc sáng tạo - đạo diễn Lý Minh Thắng thực hiện), nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ phần hình ảnh mang màu sắc hoài niệm cùng đề tài khá mới lạ: chuyện tình vào thập niên 1990 giữa Ân (Thiên Ân), cô gái ngây thơ, xinh đẹp và chàng thợ điện tên Thiên (Khương Lê).

Trailer vừa được công bố hé lộ thêm nhiều chi tiết về nhân vật cũng như những xung đột mà họ phải đối mặt.

Thiên Ân lớn lên giữa làng quê Trà Mây yên bình và sự yêu thương, che chở của mẹ. Khi cô đem lòng yêu Thiên, chàng thợ điện từ nơi khác đến, mang nhiều khác biệt, mẹ của Ân (NSND Lê Khanh) đã phản đối kịch liệt.

Trailer cũng hé lộ rõ hơn về nhân vật bác sĩ Hải, "tình địch" của Thiên. Hải (Thanh Sơn) là hàng xóm, có nghề nghiệp ổn định và từ lâu đã qua lại thân thiết với gia đình Ân.

Ở góc nhìn của người mẹ, anh gần như là lựa chọn hoàn hảo cho con gái. Trong khi đó, Thiên lại mang hình ảnh hoàn toàn trái ngược: không rõ nhân thân, công việc chưa ổn định, phải nay đây mai đó. Sự chênh lệch ấy khiến mẹ Ân càng thêm lo lắng, đồng thời đẩy mâu thuẫn giữa hai mẹ con lên cao, khi Ân buộc phải lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và mong muốn của gia đình.

Thiên Ân và Khương Lê với "phản ứng hóa học"

NSND Lê Khanh trong phim

Trailer lần này cũng dành nhiều thời lượng hơn cho diễn xuất của Thiên Ân, đặc biệt ở các cảnh độc thoại và những màn đối diễn căng thẳng cùng Lê Khanh, qua đó cho thấy sự tiến bộ của cô trong các phân đoạn tâm lý.

Cặp đôi nam nữ chính cũng có nhiều khung hình lãng mạn trong trailer. Trong lần đầu kết hợp, Thiên Ân và Khương Lê được nhận xét tạo "phản ứng hóa học" ấn tượng qua ánh mắt si tình của chàng thợ điện và nét e ấp của thiếu nữ.

Bộ phim tái hiện đời sống những năm 1990 với những lát cắt sinh động và vô cùng đặc trưng. Sự xuất hiện của Thiên với vai trò thợ điện gắn liền với bối cảnh hệ thống điện lưới quốc gia chưa hoàn toàn ổn định. Khi đó, các đội sửa điện lưu động thường di chuyển giữa các khu vực để sửa chữa và gia cố đường dây.

Bộ phim còn gắn liền với sự kiện thiên văn có thật - nhật thực toàn phần năm 1995. Khán giả dự đoán "nhật thực" sẽ là mốc quan trọng, gắn với bước ngoặt trong hành trình tình cảm của các nhân vật. Trên thực tế, đây cũng là sự kiện thiên văn gây chú ý nhất của Việt Nam trong nửa sau thế kỷ 20.

Bối cảnh hoài niệm và câu chuyện tình được đặt giữa những biến động gia đình, xã hội, tác phẩm đang dần trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt đáng chú ý của màn ảnh mùa Phục sinh.