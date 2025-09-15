NSND Mỹ Uyên sau 4 suất diễn tại Hàn Quốc: "Kỷ niệm lớn trong đời nghệ thuật của tôi"





Những tình cảm của chuyến đi lưu diễn này sẽ giữ mãi trong lòng NSND Mỹ Uyên

Sau khi hoàn thành 4 suất diễn đầy ấn tượng trong vở nhạc kịch "Tướng Jang Han Sang" tại Hàn Quốc, NSND Mỹ Uyên chia sẻ niềm hạnh phúc ngập tràn khi nhận được nhiều tình cảm nồng hậu từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp xứ sở kim chi.

Mỹ Uyên nỗ lực hết mình

Trong không gian sân khấu ngoài trời với vách núi làm phông nền, âm nhạc, ánh sáng và 24 chương trình diễn như một bức tranh rực rỡ, NSND Mỹ Uyên cho biết mỗi khoảnh khắc được đứng trên sàn diễn đều là một trải nghiệm quý giá:

"Được tham gia vào tác phẩm ca ngợi lịch sử, hòa mình vào dòng chảy hào hùng của âm nhạc và vũ điệu, tôi thật sự hạnh phúc. Khán giả Hàn Quốc cũng có tình yêu đất nước tha thiết, điều đó khiến tôi thấy đồng cảm và trân trọng".

NSND Mỹ Uyên và những đồng nghiệp xứ sở kim chi

NSND Mỹ Uyên đặc biệt gửi lời cảm ơn đạo diễn Jungnam Lee, người đã mời chị tham gia dự án sau lần gặp gỡ trước đó. Dù đang bận rộn với dự án "Ảo Quan" phối hợp với đạo diễn Chinh Ba tại TP HCM, chị vẫn nhận lời vì trân trọng sự tín nhiệm và mong muốn thử thách bản thân trong một môi trường mới.

"Thật không phí công và thời gian, mà là một bài học lớn cho sự nghiệp của tôi. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp trong đời làm nghệ thuật của mình" – NSND Mỹ Uyên xúc động bày tỏ.

Mỹ Uyên đón nhận nhiều món quà ý nghĩa

Sau buổi diễn cuối, Mỹ Uyên còn bất ngờ khi bạn diễn Kim Jun Hyun tặng chị một cành hoa hồng ngay trên sân khấu, tạo nên kỷ niệm vui nhộn và đáng nhớ. Chị cũng không giấu được sự xúc động khi nhiều đồng nghiệp như: Shim Jung Wan, Ji Jong Hee, Kim Hyo Jong… cùng nhau tặng quà chia tay.

NSND Mỹ Uyên và diễn viên nhí xứ Hàn

Đặc biệt, bé Hari – phiên dịch và người đồng hành suốt 9 ngày đã chăm sóc, hỗ trợ chị tận tình, giúp chị thêm an lòng nơi đất khách.

Ngoài tình cảm từ đồng nghiệp, NSND Mỹ Uyên còn trân trọng những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa từ khán giả, trong đó có cả các em diễn viên nhỏ Hàn Quốc. Với chị, đó là sự ghi nhận chân thành nhất cho những nỗ lực miệt mài trên sân khấu.

Mỹ Uyên được khán giả khen ngợi

Đáng chú ý, một khán giả người Việt có mặt tại Hàn Quốc để xem Mỹ Uyên biểu diễn đã xúc động chia sẻ trên trang cá nhân: "Quen Mỹ Uyên bao năm nay, quen cả cái cách Mỹ Uyên nghiêm túc với nghề và không bao giờ làm nửa vời điều gì.

Nhưng lần này, đọc những dòng Mỹ Uyên kể về đêm diễn đầu tiên bên cạnh hơn trăm nghệ sĩ Hàn Quốc, phải nói là rất nể phục chị quá! Nể ở chỗ một người nghệ sĩ sống chết với sân khấu kịch Việt Nam, bỗng một ngày thử sức với nhạc kịch, lại còn khác ngôn ngữ nữa chứ.

Thế mà Mỹ Uyên đứng vững, diễn trọn vai, khán giả lẫn đồng nghiệp đều vỗ tay khen.

Hình ảnh thân thương với đồng nghiệp Hàn Quốc mà NSND Mỹ Uyên giữ mãi trong tim

Không chỉ diễn, chị còn đủ đam mê để đứng cánh gà xem hết 17 chương còn lại, vì "mê quá không ngồi yên nổi". Cái máu nghệ sĩ nó là vậy, chưa bao giờ nguội với Mỹ Uyên! Rồi thương cái cách chị kể chuyện: đạo diễn thì dặn về ngủ sớm, đồng nghiệp thì vỗ vai động viên, phiên dịch thì ngơ ngác vì chưa kịp dịch nghĩa mà hai bên đã hiểu nhau.

Nghe tưởng chuyện vui, nhưng thực ra đó chính là thứ ngôn ngữ không biên giới của nghệ thuật.

Món quà kỷ niệm khó quên trong chuyến đi lưu diễn Hàn Quốc của NSND Mỹ Uyên

Và Mỹ Uyên, bằng tâm huyết và sự máu lửa của mình, đã chạm tới nó. Bởi đối với nghệ sĩ "Lửa nghề mà giữ được, thì sân khấu nào cũng hóa thành nhà của mình".

Đây không chỉ là một đêm diễn thành công, đây là một cột mốc xứng đáng, ghi dấu hành trình mấy chục năm sống vì nghề. Chúc mừng Mỹ Uyên, tôi luôn tự hào vì có một người bạn như chị".

Kỷ niệm đẹp từ chuyến lưu diễn tại Hàn của NSND Mỹ Uyên

Khép lại chuyến lưu diễn, NSND Mỹ Uyên khẳng định: "Tôi sẽ nhớ mãi những ngày tháng này, nhớ khán giả, nhớ đồng nghiệp và cả những món quà đầy yêu thương. Đây là động lực lớn để tôi tiếp tục gắn bó với nghệ thuật bằng tất cả đam mê và trách nhiệm".