Văn nghệ sĩ TP HCM kể những kỷ niệm ngọt ngào với NSND - nhạc sĩ Thế Hiển





NSND nhạc sĩ Thế Hiển nhận quà của chương trình "Mai Vàng tri ân" ngày 22-6-2022

TP HCM và giới văn nghệ cả nước đón nhận tin NSND – nhạc sĩ Thế Hiển ra đi với niềm tiếc thương vô hạn ngay trong ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam.

Sự nghiệp của ông là hành trình hơn bốn thập niên cống hiến không mệt mỏi cho âm nhạc cách mạng, cho quê hương và cho những người lính nơi biên giới, hải đảo xa xôi.

Nhạc sĩ Thế Hiển với hành trình âm nhạc khơi dậy tình yêu quê hương

Cách đây không lâu, tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM, buổi họp báo ra mắt tuyển tập 40 ca khúc "Hát về anh – Nhánh lan rừng" được tổ chức trong sự xúc động của bạn bè, đồng nghiệp. Hai ca khúc tiêu biểu được chọn làm chủ đề của tuyển tập cũng chính là dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp sáng tác của ông — những bài hát đã đi cùng ký ức nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam.

NSND Nhạc sĩ Thế Hiển (thứ ba từ trái sang) trong chương trình Giao lưu âm nhạc tại Báo Người Lao Động

NSND - Nhạc sĩ Thế Hiển luôn tin rằng sáng tác nghệ thuật về địa phương có sức sống bền bỉ, là "tấm danh thiếp" giới thiệu bản sắc từng vùng đất. Ông thường nhắc đến các nhạc sĩ đàn anh như Thanh Sơn với "Áo mới Cà Mau", "Sóc Sờ Bay Sóc Trăng" hay Trần Long Ẩn với "Đàn sáo Hậu Giang" như những ví dụ điển hình về sức lan tỏa của âm nhạc gắn liền địa phương.

Với ông, không cần đi đâu xa, ngay trong lòng TP HCM, mỗi quận – huyện đều có dáng vẻ riêng, đòi hỏi người sáng tác phải đủ tinh tế để thăng hoa hình ảnh quê hương thành tác phẩm nghệ thuật chạm vào cảm xúc công chúng.

Nhạc sĩ Thế Hiển gắn bó với đời sống qua những chuyến đi thực tế

NSND Nhạc sĩ Thế Hiển luôn là gương mặt quen thuộc trong các chuyến đi thực tế sáng tác với văn nghệ sĩ TP HCM. Từ những chuyến về Bình Chánh, Nhà Bè, ông cùng đồng nghiệp đã quan sát, lắng nghe tâm tư người dân, khám phá những đổi thay từng ngày của quê hương để rồi ấp ủ những ca khúc mới.

Ca sĩ Huỳnh Lợi nói về NSND - nhạc sĩ Thế Hiển trong chương trình giao lưu âm nhạc

Sau chuyến đi Bình Chánh, ông góp phần vận động tổ chức cuộc thi sáng tác "Bình Chánh – Khúc hát tự hào", thu hút đông đảo văn nghệ sĩ. Tại Nhà Bè, ông phấn khởi chia sẻ: "Anh em văn nghệ sĩ rất vui vì phát hiện nhiều đề tài hay mà Nhà Bè đang hướng đến như xây dựng và phát triển xanh. Nhất định trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có những tác phẩm hay về Nhà Bè".

Ông cũng nhiều lần kêu gọi cần có cơ chế quảng bá các tác phẩm sau mỗi chuyến đi thực tế, huy động lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng tham gia để lan tỏa giá trị nghệ thuật đến công chúng.

Từ trái sang: Nhạc sĩ Lê Vinh Phúc, NSƯT ca sĩ Hồng Vân, Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến và NSND nhạc sĩ Thế Hiển tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị show diễn tại Quảng Ngãi

Thế Hiển - "Người lính" không mang quân hàm

Tác giả Nguyễn Trung – Hội Sân khấu TP HCM nói: "Trong trái tim công chúng, NSND nhạc sĩ Thế Hiển là "người lính không mang quân hàm". Ông không xuất thân từ quân đội nhưng suốt đời gắn bó với hình tượng người chiến sĩ".

NSƯT ca sĩ Hồng Vân thì nhấn mạnh: "Trong 40 ca khúc được tuyển chọn, có đến 32 ca khúc viết về người lính và Trường Sa như "Hát về anh", "Nhánh lan rừng", "Khi người lính trở về", "Tiếng hát trên đảo Sơn Ca"… Bài nào cũng hay, cũng để lại nhiều cảm xúc".

NSND nhạc sĩ Thế Hiển quay hình ca khúc "Nhánh lan rừng" tại HTV (ảnh: Thanh Hiệp)

NSND Nhạc sĩ Thế Hiển đã 6 lần ra thăm Trường Sa, mỗi chuyến đi là một dấu mốc cảm xúc. Lần đầu năm 2012, ngay trên hải trình ông nhận tin được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Cũng trong chuyến đi ấy, ông sáng tác "Tiếng hát trên đảo Sơn Ca" – ca khúc phổ thơ Phan Hoàng, ra đời giữa thời khắc đảo báo động khẩn, nghệ sĩ và chiến sĩ cùng trú ẩn rồi lại cùng nhau hát vang "Vùng trời bình yên". Những khoảnh khắc ấy trở thành chất liệu sống động cho âm nhạc của ông.

NSND nhạc sĩ Thế Hiển và nhạc sĩ Vũ Hoàng (ảnh: Thanh Hiệp)

Thế Hiển và di sản nghệ thuật gửi lại đời sau

Khi ra mắt tuyển tập "Hát về anh – Nhánh lan rừng", ông xúc động tâm sự: "Đây là kết tinh của gần 40 năm sáng tác, gắn bó với tuổi trẻ thành phố, với nông trường, lâm trường, thanh niên xung phong… Tôi mong góp phần nhỏ vào cuộc vận động sáng tác hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước".

Tuyển tập được in 1.000 cuốn và không bán — đúng với tinh thần của một người nghệ sĩ sống vì cộng đồng. 500 cuốn gửi tặng các lực lượng ở Khánh Hòa và Trường Sa; phần còn lại gửi Bộ Tư lệnh TP HCM, Quân khu 7, Quân khu 9, các trường sĩ quan… như một lời tri ân của người nhạc sĩ dành cho người lính.

Từ trái sang: Tác giả Nguyễn Trung, Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và NSND nhạc sĩ Thế Hiển

Nhạc sĩ Thế Hiển nhớ mãi ký ức đẹp với Báo Người Lao Động

Với báo Người Lao Động, ông được chương trình "Mai Vàng tri ân" trao tặng quà ngày 22-6-2022 tại Hội Sân khấu TP HCM. Ông luôn nói, mỗi lần nhắc đến "Mai Vàng tri ân" là gợi lên cảm xúc nhân văn trong ông. Bởi tình tương thân tương ái, sự trân trọng và kết nối cộng đồng, đặc biệt là đối với giới văn nghệ sĩ của Báo Người Lao Động và Ngân hàng TMCP Nam Á.

Chương trình thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời cho những nghệ sĩ gặp khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu thương và gắn kết xã hội.

Từ trái sang: THS - đạo diễn Thanh Hiệp, tác giả Nguyễn Trung, NSND nhạc sĩ Thế Hiển và đạo diễn Tôn Thất Cần - Phó chủ tịch Thường trực Hội Sân khấu TP HCM trong buổi lễ trao Mai Vàng tri ân cho NSND nhạc sĩ Thế Hiển (22-6-2022)

Ông nói lòng nhân ái và sự trân trọng khi chương trình mang đến sự ấm áp, tôn vinh những giá trị nhân văn và sự đóng góp của giới văn nghệ sĩ, tạo cảm giác được nhớ đến và trân trọng. Tình tương thân tương ái của chương trình như một "cầu nối" tinh thần, giúp kết nối và lan tỏa nghĩa tình, xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh hơn".

NSND nhạc sĩ Thế Hiển (giữa) và các ca sĩ trẻ TP HCM

Còn với Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do báo Người Lao Động tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông đã đến giao lưu và phát biểu: "Cuộc vận động này đã trở thành một hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử và quảng bá hình ảnh Việt Nam, TP HCM đến bạn bè quốc tế. Hoạt động này có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước và ý chí xây dựng đất nước giàu mạnh. Đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người TP HCM nhân văn, nghĩa tình, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế".

ThS - đạo diễn Thanh Hiệp và NSND nhạc sĩ Thế Hiên tại khu di tích Nhà giam Cần Thơ trong chuyến đi thực tế sáng tác 2023

Ông tin rằng nhiều tác phẩm của Cuộc vận động sẽ tạo động lực sáng tác, góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc Việt Nam, với nhiều ca khúc mới mang thông điệp về tình yêu quê hương đất nước và về sự đổi mới không ngừng của TP mang tên Bác.

Lời tiễn biệt người nghệ sĩ bình dị, tài hoa

Sự ra đi của NSND – nhạc sĩ Thế Hiển không chỉ là mất mát của giới âm nhạc mà còn là nỗi tiếc thương của bao thế hệ công chúng yêu nghệ thuật. Ông ra đi, để lại những khúc hát khơi dậy tình yêu quê hương, khắc ghi hình ảnh người lính, và tinh thần sáng tác gắn bó với đất nước.

Như một "nhánh lan rừng", cuộc đời và âm nhạc của Thế Hiển lặng lẽ tỏa hương, kiên cường bám vào đất mẹ, để mỗi khi giai điệu "Hát về anh" vang lên, người ta lại nhớ đến ông.

"Ông là người nghệ sĩ suốt đời hát cho quê hương, cho những người đang canh giữ bình yên nơi đầu sóng ngọn gió. Và hát cho cả tương lai" – PGS TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm nói.



