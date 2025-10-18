NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội

Chương trình với chủ đề "TP HCM – 50 năm, nơi hội tụ những dòng sông" đã diễn ra tối 18-10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM.

Tham gia chương trình có các đại biểu: Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM…

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố gồm biểu diễn lân, võ cổ truyền, dàn hợp xướng…

Thu hút sự quan tâm của công chúng

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố gồm biểu diễn lân, võ cổ truyền, dàn hợp xướng… trên lòng đường phía trước Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM khuấy động không khí trước giờ khai mạc.

Nhiều không gian trưng bày, triển lãm chủ đề "TP HCM – 50 năm, nơi hội tụ những dòng sông" được dựng lên trong khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM như: Triển lãm ảnh "50 năm rạng rỡ bản anh hùng ca"; Không gian sách "Góc nhỏ tri thức"; Khu trưng bày "Thành phố vươn mình"…

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - và các đại biểu tham quan không gian trưng bày, triển lãm chủ đề "TP HCM – 50 năm, nơi hội tụ những dòng sông"

NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn mở màn cho chương trình khai mạc với ca khúc "Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người" (nhạc: Cao Việt Bách, lời: Đăng Trung, hòa âm: Thạc sĩ Ái Cầm).

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP HCM - cho biết: "Từ ngày 13-10 đến 15-10, TP HCM đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong không khí tràn đầy niềm vui và tự hào ấy, chúng ta cùng tham dự lễ khai mạc "Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP HCM", một sự kiện mang nhiều ý nghĩa, lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại, phản ánh sức sáng tạo phong phú và tình yêu nghệ thuật sâu sắc của thành phố mang tên Bác, được tổ chức ở nhiều địa bàn khác nhau trên phạm vi TP HCM mới".

Nhiều hoạt động biểu diễn các loạt hình nghệ thuật từ ca múa cho đến sân khấu kịch, cải lương, đờn ca tài tử… đã được trình diễn. Đan xen vào đó là hoạt động tuyên dương 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu TP HCM ở các lĩnh vực: Nhiếp ảnh, điện ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, văn học, âm nhạc…

NSND Tạ Minh Tâm trình diễn mở màn chương trình khai mạc

NSND Tạ Minh Tâm trình diễn ca khúc "Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người"

Nhiều tiết mục văn nghệ

Vinh danh các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu TP HCM, NSƯT Phi Điểu (thứ hai từ phải sang)

Nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật

NSND Thanh Ngân tham gia trình diễn

"Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP HCM" diễn ra từ ngày 18 đến 21-10 với nhiều hoạt động: Họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam, giao lưu với GS-TS nhà văn Trình Quang Phú về truyện ký "Theo dấu chân Người", giao lưu với nhà thiết kế Áo dài Trung Đinh…