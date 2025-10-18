NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) – Nhiều nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… tham gia khai mạc "Các ngày văn học - nghệ thuật TP HCM".

Chương trình với chủ đề "TP HCM – 50 năm, nơi hội tụ những dòng sông" đã diễn ra tối 18-10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM.

Tham gia chương trình có các đại biểu: Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM…

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố gồm biểu diễn lân, võ cổ truyền, dàn hợp xướng…

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 2.

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 3.

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 4.

Thu hút sự quan tâm của công chúng

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 5.

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 8.

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố gồm biểu diễn lân, võ cổ truyền, dàn hợp xướng… trên lòng đường phía trước Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM khuấy động không khí trước giờ khai mạc.

Nhiều không gian trưng bày, triển lãm chủ đề "TP HCM – 50 năm, nơi hội tụ những dòng sông" được dựng lên trong khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM như: Triển lãm ảnh "50 năm rạng rỡ bản anh hùng ca"; Không gian sách "Góc nhỏ tri thức"; Khu trưng bày "Thành phố vươn mình"…

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - và các đại biểu tham quan không gian trưng bày, triển lãm chủ đề "TP HCM – 50 năm, nơi hội tụ những dòng sông"

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 13.

NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn mở màn cho chương trình khai mạc với ca khúc "Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người" (nhạc: Cao Việt Bách, lời: Đăng Trung, hòa âm: Thạc sĩ Ái Cầm).

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP HCM - cho biết: "Từ ngày 13-10 đến 15-10, TP HCM đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong không khí tràn đầy niềm vui và tự hào ấy, chúng ta cùng tham dự lễ khai mạc "Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP HCM", một sự kiện mang nhiều ý nghĩa, lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại, phản ánh sức sáng tạo phong phú và tình yêu nghệ thuật sâu sắc của thành phố mang tên Bác, được tổ chức ở nhiều địa bàn khác nhau trên phạm vi TP HCM mới".

Nhiều hoạt động biểu diễn các loạt hình nghệ thuật từ ca múa cho đến sân khấu kịch, cải lương, đờn ca tài tử… đã được trình diễn. Đan xen vào đó là hoạt động tuyên dương 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu TP HCM ở các lĩnh vực: Nhiếp ảnh, điện ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, văn học, âm nhạc…

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 14.

NSND Tạ Minh Tâm trình diễn mở màn chương trình khai mạc

NSND Tạ Minh Tâm trình diễn ca khúc "Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người"

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 16.

Nhiều tiết mục văn nghệ

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 17.

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 18.

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 19.

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 20.

Vinh danh các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu TP HCM, NSƯT Phi Điểu (thứ hai từ phải sang)

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 21.

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 22.

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 24.

Nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 25.

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 26.

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 27.

NSND Thanh Ngân tham gia trình diễn

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Công Ninh… cùng tụ họp khai hội - Ảnh 28.

"Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP HCM" diễn ra từ ngày 18 đến 21-10 với nhiều hoạt động: Họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam, giao lưu với GS-TS nhà văn Trình Quang Phú về truyện ký "Theo dấu chân Người", giao lưu với nhà thiết kế Áo dài Trung Đinh…

Tin liên quan

Đan Trường, Lâm Vỹ Dạ và nhiều nghệ sĩ xúc động tham dự sự kiện lớn về văn học - nghệ thuật TP HCM

Đan Trường, Lâm Vỹ Dạ và nhiều nghệ sĩ xúc động tham dự sự kiện lớn về văn học - nghệ thuật TP HCM

(NLĐO) - Những cảm xúc đong đầy trong ánh mắt của các văn nghệ sĩ TP HCM khi được nói lên niềm tự hào về nền văn học - nghệ thuật TP HCM

Bí thư Trần Lưu Quang dự Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM

(NLĐO) - Hội nghị Tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất có ý nghĩa chính trị, xã hội, văn hóa sâu sắc.

NSƯT Công Ninh NSND Tạ Minh Tâm NSƯT Phi Điểu TP HCM – 50 năm, nơi hội tụ những dòng sông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo