NSND Thu Hà: Bữa tối cuối năm với con trai và ký ức về đồng nghiệp, giải Mai Vàng





NSND Thu Hà và con trai

Vào ngày cuối năm 2025, trên trang cá nhân, NSND Thu Hà chia sẻ khoảnh khắc rất đỗi đời thường nhưng khiến nhiều người xúc động: bữa tối đầu tiên do con trai tự tay nấu cho mẹ.

Dòng trạng thái ngắn gọn: "Tết của 8 năm trước và hôm nay. Cao hơn mẹ và được ăn bữa tối đầu tiên nấu cho mẹ ăn. Năm mới rưng rưng" – như một tiếng thở khẽ, gom lại cả hành trình làm mẹ, làm nghệ sĩ, và làm một người phụ nữ đã đi qua nhiều thăng trầm.

Hồi đáp lại dòng tâm trạng của chị, đông khán giả và đồng nghiệp đều khen ngợi con trai chị đã lớn, cao hơn mẹ và đẹp trai, có nụ cười hiền lành giống như mẹ.

NSND Thu Hà và con trai trong buổi cơm ngày cuối năm 2025

Thu Hà nhớ về cố NSND Hoàng Dũng

Bên cạnh niềm hạnh phúc giản dị ấy, NSND Thu Hà còn chia sẻ lại bức ảnh chụp cùng cố NSND Hoàng Dũng và NSND Trung Hiếu – những đồng nghiệp thân thiết, những người đã đồng hành với chị trên chặng đường sân khấu và màn ảnh.

Đó không chỉ là nỗi nhớ bạn nghề, mà còn là sự tri ân một thế hệ nghệ sĩ đã cùng nhau đi qua thời kỳ vàng son của sân khấu, điện ảnh phía Bắc, để lại dấu ấn bền bỉ trong ký ức công chúng.

Sinh năm 1969, Thu Hà nổi tiếng từ rất sớm. Năm 1989, rời Đoàn văn công Quân khu 2, chị về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và ngay lập tức được đạo diễn Hải Ninh mời vào vai quận chúa Quỳnh Hoa trong bộ phim lịch sử "Đêm hội Long Trì". Với đôi mắt sắc, diễm lệ và gương mặt được ví như "khuôn vàng thước ngọc", Thu Hà nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng cho những vai diễn cao sang, đài các, hoặc dịu dàng, nữ tính.

NSND Thu Hà và con trai

Cũng trong năm ấy, bộ phim "Lá ngọc cành vàng" đã đưa cô gái 20 tuổi Thu Hà trở thành ngôi sao của điện ảnh Việt Nam. Thập niên 1990, chị xuất hiện liên tục trong loạt phim thị trường ăn khách, sánh vai cùng những "nam thần" một thời như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh…

Các bộ phim như "Sau những giấc mơ hồng", "Tóc gió thôi bay", "Hoa quỳnh nở muộn" hay "Đời hát rong" không chỉ ghi dấu một thời rực rỡ của điện ảnh mà còn khắc họa rõ nét phong thái riêng của Thu Hà – sang trọng, nền nã nhưng không kém phần sâu lắng.

NSND Thu Hà thường tâm sự: "Mỗi tác phẩm đi qua, tôi đều nhớ đến sự tương tác, học hỏi, quá trình lao động nghề với các đồng nghiệp. Mỗi vai diễn đều để lại trong tôi nhiều bài học quý".

Từ trái sang: NSND Trung Hiếu, NSND Thu Hà và cố NSND Hoàng Dũng

Thu Hà bền bỉ với lòng yêu nghề

Khi phim thị trường dần thoái trào, NSND Thu Hà lặng lẽ quay về với sân khấu kịch – nơi chị xem là "gốc rễ nghề nghiệp". Năm 2001, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2004, sự trở lại trong phim truyền hình "Đường đời" mang về cho chị giải Diễn viên xuất sắc, khẳng định sức bền nghề nghiệp.

Sau những quãng lặng, Thu Hà tiếp tục ghi dấu ấn với "Khúc hát mặt trời" (2015), "Hướng dương ngược nắng" (2021), và đặc biệt là hai lần tham gia phim điện ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh – những vai diễn đòi hỏi chiều sâu nội tâm và sự chín muồi trong trải nghiệm sống.

NSND Thu Hà và bé Bin lúc còn nhỏ trong ngày cuối năm

Năm 2019, danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân được trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng cho hơn ba thập kỷ cống hiến không ồn ào nhưng bền bỉ của chị. Và giờ đây, NSND Thu Hà đã nghỉ hưu, lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình – một sự "lùi lại" nhẹ nhàng sau hành trình dài phía trước ánh đèn.

Nhân dịp năm mới, NSND Thu Hà gửi lời chúc an lành, sức khỏe và nhiều niềm vui đến bạn đọc Báo Người Lao Động – tờ báo đã đồng hành cùng chị và nhiều nghệ sĩ trong suốt hành trình làm nghề. Chị cũng bày tỏ sự trân trọng khi nhắc lại Giải Mai Vàng – giải thưởng mang đậm dấu ấn của công chúng, nơi tình cảm khán giả là thước đo quý giá nhất đối với người nghệ sĩ.

Bữa tối đầu năm do con trai nấu, ký ức về đồng nghiệp đã khuất, những vai diễn còn ở lại với thời gian… tất cả đan cài thành một lát cắt rất đẹp của NSND Thu Hà hôm nay. Không phô trương, không hào nhoáng, nhưng đủ sâu để thấy: phía sau ánh hào quang là một đời sống lặng lẽ, nhân hậu và giàu yêu thương – đúng như cách chị đã đi cùng nghệ thuật suốt mấy chục năm qua.



