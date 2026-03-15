Văn hóa - Văn nghệ

Hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc, cùng nhiều nghệ sĩ đi bầu cử

Kim Ngân

(NLĐO) - Các nghệ sĩ như Hoa hậu Bảo Ngọc, Thanh Thủy, Quyền Linh, Nguyên Khang đến các điểm bầu cử ở thành phố tham gia bỏ phiếu.

Sáng 15-3, trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử, nhiều văn nghệ sĩ TP HCM đến các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

MC Nguyên Khang đã có mặt từ rất sớm tại điểm bỏ phiếu của đơn vị và là một trong những cử tri đầu tiên tham gia thực hiện quyền công dân của mình. Thông qua lá phiếu của mình, nam MC mong muốn góp phần lựa chọn những đại diện xứng đáng, cùng chung tay xây dựng và phát triển đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

MC Nguyên Khang đi bầu cử từ rất sớm. (Ảnh: NVCC)

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tham gia bỏ phiếu. Người đẹp chia sẻ đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước. Theo Bảo Ngọc, việc trực tiếp tham gia bầu cử giúp cô ý thức rõ hơn vai trò của mình trong việc lựa chọn những đại diện xứng đáng cho xã hội.

Tại điểm bầu cử phường Gia Định, TP HCM, nhiều hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ cũng có mặt tham gia bỏ phiếu, gồm đạo diễn Hoàng Nhật Nam, CEO Phạm Kim Dung, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy...

Hoa hậu Thanh Thủy cho biết bản thân luôn ý thức việc tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là những sự kiện mang ý nghĩa quan trọng như ngày bầu cử. Với Thanh Thủy, lá phiếu là cách mỗi người dân thể hiện trách nhiệm và tiếng nói của mình.

Các hoa, á hậu tại điểm bầu cử. (Ảnh: NVCC)

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. (Ảnh: NVCC)

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ cảm xúc hào hứng khi tham gia bầu cử cùng nhiều cử tri khác tại địa phương. Anh cho biết việc đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là dịp để mỗi công dân thể hiện sự quan tâm đối với những vấn đề chung của xã hội.

NSND Mỹ Uyên đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 14 của đơn vị bầu cử số 4, TP HCM để thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân. Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: "Sáng 15-3-2026, chị em hẹn hò áo dài thướt tha đi bỏ phiếu. Chúc cho một ngày bầu cử thật ý nghĩa!".

NSND Mỹ Uyên bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Quyền Linh đã bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: FBNV)

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại điểm bỏ phiếu. (Ảnh: FBNV)

Rộn ràng ngày hội bầu cử trên xã đảo Thạnh An

Rộn ràng ngày hội bầu cử trên xã đảo Thạnh An

(NLĐO) - Cờ hoa rực rỡ, cử tri xã đảo Thạnh An phấn khởi đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử

(NLĐO) - Nhiều cử tri tại đây mang thương tích nặng do chiến tranh, có người liệt 2 chân phải ngồi xe lăn, người bị cắt cụt tứ chi, mang di chứng nặng.

Hơn 2,7 triệu cử tri ở tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam đi bỏ phiếu bầu cử

(NLĐO) - Hơn 2,7 triệu cử tri ở tỉnh Lâm Đồng bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

TP HCM bầu cử văn nghệ sĩ cử tri
