Giải trí

NSND Trần Hiếu: Người nghệ sĩ không ngừng hát giữa cơn bạo bệnh

Thùy Trang

(NLĐO) - Sức khỏe của NSND Trần Hiếu đã khá hơn, có thể ăn cháo loãng và đã có thể hát ca dù nhiều đoạn đã quên lời.

NSND Trần Hiếu: giọng ca huyền thoại vượt qua ung thư, lay động bệnh viện bằng âm nhạc!

NSND Trần Hiếu: Người nghệ sĩ không ngừng hát giữa cơn bạo bệnh - Ảnh 1.

NSND Trần Hiếu đam mê âm nhạc tận xương tủy

Dù mang trong mình căn bệnh ung thư đã di căn vào xương, sức khỏe suy kiệt, nhưng NSND Trần Hiếu - giọng bass huyền thoại, người cha của ca sĩ Trần Thu Hà - vẫn không từ bỏ âm nhạc. Trong cơn nguy kịch, ông vẫn cất giọng hát, lay động cả bệnh viện bằng những câu ca đầy xúc động.

Thông tin NSND Trần Hiếu nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy yếu khiến công chúng không khỏi lo lắng. Ở tuổi 89, ông đang chống chọi với căn bệnh ung thư di căn xương, đồng thời phải điều trị suy thận sau thời gian dài dùng thuốc.

"Ông yếu lắm rồi, nhưng cứ nghe nhạc là mắt lại sáng lên, môi mấp máy theo giai điệu" - vợ ông - nghệ sĩ Minh Ngà, chia sẻ trong xúc động.

Cả tháng qua, bà gần như túc trực ngày đêm bên chồng trong bệnh viện, chăm sóc ông như "một em bé".

Vẫn hát! Xe lăn vẫn không cản được đam mê!

Ngày 1-10, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, bệnh viện tổ chức chương trình văn nghệ dành cho các bệnh nhân cao tuổi. NSND Trần Hiếu dù không thể đứng vững, vẫn xin được tham gia. Ông ngồi, cất lên những câu hát trong bài "Mẹ tôi" của em trai - nhạc sĩ Trần Tiến.

"Ông quên lời vài chỗ, nhưng bệnh nhân và y bác sĩ vẫn vỗ tay không ngớt. Họ không vỗ tay vì kỹ thuật, mà vì tinh thần, vì sự can trường, và vì một tình yêu âm nhạc bất diệt" - bà Minh Ngà kể, mắt rưng rưng.

Chiến binh nghệ thuật: khám phá bí mật cuộc đời người nghệ sĩ tuổi 90

NSND Trần Hiếu nhập viện từ ngày 13-9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau ca mổ liên quan đến biến chứng từ ung thư di căn xương, ông được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để tiếp tục điều trị suy thận.

Đây không phải lần đầu ông phải đối mặt với biến cố sức khỏe: 5 năm trước, ông từng bị gãy xương sườn do tai nạn và từ đó sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Nhưng chưa một lần ông rời bỏ âm nhạc.

"Tôi đi hát từ năm 11 tuổi. Hát là hơi thở, là cuộc sống của tôi. Giờ vẫn thế. Nếu không bệnh thì tôi vẫn luyện thanh, vẫn tập đàn. Nếu ai rủ đi hát, tôi đi ngay nếu đủ sức" - ông từng nói trong một buổi trò chuyện với báo chí.

Người thầy đáng kính và người chồng thủy chung

NSND Trần Hiếu: Người nghệ sĩ không ngừng hát giữa cơn bạo bệnh - Ảnh 2.

Vợ chồng NSND Trần Hiếu

Không chỉ là giọng ca vang bóng một thời, NSND Trần Hiếu còn là người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, Trọng Tấn…

Dẫu vậy, điều ông luôn nhắc đến nhiều nhất lại là… vợ.

"Không có bà ấy, tôi không biết mình thế nào nữa. Bà ấy hiểu sự cô đơn của một nghệ sĩ về già. Bà ấy chăm tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, từ sáng tới khuya. Bà ấy là bà tiên của đời tôi" - NSND Trần Hiếu xúc động nói về người bạn đời gắn bó mấy chục năm qua, người âm thầm đứng sau mọi ánh hào quang.

Ngọn lửa không tắt

Ở tuổi xế chiều, giữa những đợt điều trị, giọng ca vàng một thời vẫn níu giữ âm nhạc như một phần cuộc sống không thể thiếu. Dù trí nhớ đã phai mờ, chân đã yếu, tim đã mỏi, ông vẫn hát - bằng trái tim, bằng hơi thở, bằng tình yêu nghệ thuật.

Có lẽ, đó cũng là lý do dù sức khỏe yếu, mỗi khi Trần Hiếu cất giọng, người ta vẫn lặng đi - vì đó không chỉ là một ca khúc, mà là tiếng lòng của một đời nghệ sĩ chưa từng lùi bước trước nghịch cảnh.

