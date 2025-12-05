NSND Trần Ngọc Giàu đánh giá cao lớp tập huấn biên kịch sân khấu 2025

NSND Trần Ngọc Giàu phân tích tác phẩm sân khấu, hướng dẫn lớp tập huấn

Sáng 5-12, tại Hội Sân khấu TP HCM, lễ bế mạc và tổng kết lớp Tập huấn biên kịch sân khấu năm 2025 diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp.

Đây là dấu mốc kết thúc khóa học kéo dài 5 ngày (1-12 đến 5-12) và là bước khởi đầu cho một thế hệ tác giả, đạo diễn trẻ được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho sân khấu thành phố trong thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ.

Gần 70 học viên – một lớp học quy tụ đa thế hệ

Lớp tập huấn năm nay thu hút gần 70 học viên là tác giả, đạo diễn, diễn viên chuyên nghiệp đến từ các đơn vị sân khấu và thiết chế văn hóa lớn của TP HCM: Nhà hát Kịch IDECAF, Trung tâm Nghệ thuật TP HCM, Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ, Sân khấu Thiên Đăng, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM… Sự đa dạng về loại hình nghệ thuật từ kịch nói, cải lương, hát bội đến sân khấu thử nghiệm giúp lớp học trở thành không gian giao thoa giữa kinh nghiệm và sáng tạo, truyền thống và đổi mới.

Tập thể lớp tập huấn biên kịch 2025 chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô

Nhiều học viên trẻ lần đầu tiếp cận những phương pháp tư duy kịch bản hiện đại; trong khi những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng nhìn thấy cơ hội để làm mới ngôn ngữ biểu đạt sân khấu của mình.

Khoá học với hệ thống chuyên đề cốt lõi

Ban Đào tạo Hội Sân khấu TP HCM đã xây dựng chương trình học bao quát, phản ánh đúng yêu cầu phát triển sân khấu trong bối cảnh mới. Các chuyên đề trải dài từ kiến thức nền tảng về tình hình đất nước và thế giới, đến những kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu của tác giả kịch bản như: Thời sự – chiến lược: Bối cảnh tạo nền tảng cho sáng tác Buổi Báo cáo chuyên đề "Tình hình đất nước và thế giới hiện nay; tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới" do Đại tá – Nhà báo Tôn Thất Quỳnh Ái trình bày đã mang đến cho học viên lượng thông tin lớn, cập nhật về kinh tế, quốc phòng, an ninh, các chuyển động địa chính trị toàn cầu và định hướng chiến lược của Việt Nam.

Đây là nguồn tư liệu tư duy quan trọng để các tác giả xây dựng tác phẩm có chiều sâu tri thức, phản ánh đúng hơi thở thời đại – điều mà sân khấu hôm nay rất cần; Nghệ thuật – kỹ thuật viết kịch: Những bài học làm nghề căn bản nhưng sống còn.

Trong các buổi giảng dạy tiếp theo, học viên được tiếp cận loạt chuyên đề trọng tâm: Xây dựng ý tưởng kịch bản trong bối cảnh đương đại; Cấu trúc – bố cục, xung đột và nhịp điệu kịch; Kỹ thuật xây dựng tính cách và đường dây phát triển của nhân vật; Tìm hiểu các hình thức sân khấu Việt Nam và thế giới…

NSƯT Ánh Tuyết đại diện các học viên phát biểu cảm ơn lớp tập huấn do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức

Nhiều học viên trẻ lần đầu tiếp cận những phương pháp tư duy kịch bản hiện đại; trong khi những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng nhìn thấy cơ hội để làm mới ngôn ngữ biểu đạt sân khấu của mình.

NSND Trần Ngọc Giàu: "Lớp học đã khơi dậy một nguồn lực sáng tác đáng quý cho sân khấu TP HCM" - Phát biểu tại lễ bế mạc, NSND Trần Ngọc Giàu đánh giá cao kết quả học tập của gần 70 tác giả trẻ. Ông nhấn mạnh: "Lớp tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức mà còn khơi dậy niềm tin, cảm hứng và trách nhiệm sáng tác. Đây là đóng góp rất quan trọng cho chiến lược đào tạo nguồn nhân lực sân khấu TP HCM – yếu tố quyết định để sân khấu thành phố phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai".

Ông cũng khẳng định Hội Sân khấu TP HCM sẽ tiếp tục duy trì nhịp độ đào tạo đều đặn hàng năm, hướng tới hình thành đội ngũ biên kịch – đạo diễn trẻ có bản lĩnh, có tư duy đổi mới, đủ sức đáp ứng yêu cầu của nền công nghiệp văn hóa đang được thành phố ưu tiên phát triển.

Các học viên nhận giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn

Dấu mốc mới trong hành trình làm nghề

Nhiều học viên chia sẻ, khóa học đã mở ra cho họ nhận thức mới về nghề viết kịch: không chỉ là câu chuyện của cảm xúc hay kinh nghiệm cá nhân, mà còn là sự kết hợp giữa tri thức thời sự, tư duy chiến lược và kỹ năng sáng tạo nghệ thuật.

Đối với sân khấu TP HCM – một trong những trung tâm nghệ thuật lớn nhất cả nước, sự hình thành và bồi dưỡng lớp tác giả mới là nhiệm vụ sống còn.

Sự thành công của khóa tập huấn lần này là tín hiệu đáng mừng, cho thấy nỗ lực của Hội Sân khấu TP HCM trong chiến lược trẻ hóa và chuyên nghiệp hóa đội ngũ sáng tạo.

Lễ bế mạc không chỉ ghi nhận nỗ lực học tập của gần 70 học viên, mà còn đánh dấu một sự bắt đầu: bắt đầu của những kịch bản mới, những dự án sân khấu đầy khát vọng, bắt đầu của hành trình làm nghề có nền tảng lý luận, có trách nhiệm xã hội và có nhịp đập của thời đại.

Sân khấu TP HCM đang cần một thế hệ sáng tác mới và khóa học này chính là một viên gạch quan trọng trong nền móng ấy. Từ lớp học hôm nay, những vở diễn của ngày mai có thể sẽ được khai sinh.



