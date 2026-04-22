Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Cao Minh xúc động khi "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" mở màn đợt phim chào mừng 30-4

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Ca sĩ Cao Minh bày tỏ niềm vui khi bộ phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" được chọn chiếu khai mạc Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2026.

NSƯT Cao Minh xúc động khi "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" mở màn đợt phim chào mừng 30-4 - Ảnh 1.

NSƯT Cao Minh (giữa) trong phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối"

Ông xem đây là tín hiệu tích cực cho việc lan tỏa những giá trị điện ảnh mang chiều sâu lịch sử và tinh thần dân tộc.

Mở đầu cho một hành trình điện ảnh giàu ý nghĩa

Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30-4, 1-5, 7-5, 19-5 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25-4 đến 23-5 trên phạm vi toàn quốc.

Hoạt động do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp cùng các địa phương và đơn vị liên quan triển khai. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 19 giờ ngày 25-4 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, nằm trong chuỗi sự kiện Tuần văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè 2026, gắn với chủ đề Carnaval Hạ Long 2026 – "Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới".

Được chọn chiếu khai mạc, phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" mang trọng trách mở màn cho một hành trình điện ảnh hướng về lịch sử, ký ức và lòng tự hào dân tộc.

NSƯT Cao Minh xúc động khi "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" mở màn đợt phim chào mừng 30-4 - Ảnh 2.

NSƯT Cao Minh

NSƯT Cao Minh: "Một khởi đầu đáng trân trọng"

Chia sẻ về sự kiện này, NSƯT Cao Minh không giấu được niềm xúc động: "Việc lựa chọn phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" để mở màn đợt phim là một quyết định giàu ý nghĩa. Tôi tin đây là khởi đầu cho chuỗi hoạt động điện ảnh có chiều sâu, giúp công chúng tiếp cận những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật và tinh thần lịch sử rõ nét".

"Điện ảnh cách mạng luôn có sức lay động riêng. Khi được tổ chức bài bản, lan tỏa rộng rãi, nó sẽ góp phần nuôi dưỡng cảm xúc, nhận thức và trách nhiệm công dân, nhất là với thế hệ trẻ" – NSƯT Cao Minh nói.

Lan tỏa giá trị qua nhiều kênh tiếp cận

Thông qua sự phối hợp với Viettel và dịch vụ truyền hình TV360, các bộ phim sẽ được đưa đến khán giả trên toàn quốc, trong đó có hệ thống chiếu lưu động tại 34 tỉnh, thành. TP HCM có 6 điểm chiếu lưu động phục vụ nhân dân.

NSƯT Cao Minh xúc động khi "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" mở màn đợt phim chào mừng 30-4 - Ảnh 3.

Các diễn viên trong phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối"

Danh mục phim được tuyển chọn khá đa dạng. Ở mảng phim truyện, "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" giữ vai trò trung tâm. Phim tài liệu có các tác phẩm như "Theo dấu chân cha", "Bác sĩ ở xã đảo", "Cựu binh phố cổ", "Giấy dó - cuộc hành trình trở về", "Hai chiến tuyến". Phim hoạt hình góp mặt với "Chú bé loắt choắt", "Lời hứa Điện Biên", "Vầng sáng ấm áp", "Những viên bi sắc màu", "Poocbaga". 

Điện ảnh như một kênh bồi đắp tinh thần xã hội

Ở góc nhìn chuyên môn, NSƯT Cao Minh đánh giá cao ý nghĩa chính trị – xã hội của đợt phim. Ông nhấn mạnh: "Điện ảnh có khả năng chạm đến cảm xúc một cách trực diện. Khi những câu chuyện về lịch sử, con người, sự hy sinh được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật, hiệu quả lan tỏa sẽ sâu hơn nhiều so với các hình thức tuyên truyền thông thường".

Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2026 vì thế không dừng ở một hoạt động trình chiếu. Nó là một chiến lược văn hóa, trong đó điện ảnh trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức dân tộc và đời sống đương đại.

Việc chọn phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" làm điểm khởi đầu mang tính biểu tượng rõ rệt: từ bóng tối của chiến tranh để nhìn thấy ánh sáng của ý chí con người.

"Đó là hình ảnh gợi mở niềm tin rằng điện ảnh Việt Nam vẫn đang tìm được con đường để chạm đến công chúng bằng những giá trị bền vững. TP HCM là TP sáng tạo của điện ảnh" - NSƯT Cao Minh nói.


NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Hứa Vĩ Văn, Tủn Cùi Bắp… đóng phim Huỳnh Lập

NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Hứa Vĩ Văn, Tủn Cùi Bắp… đóng phim Huỳnh Lập

(NLĐO) - Phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" do Huỳnh Lập đạo diễn đã khai máy ngày 2-3 tại Tây Ninh. Đây là phim thứ 3 của đạo diễn Huỳnh Lập, dự kiến ra rạp từ 21-8.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được TP HCM khen thưởng với phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

(NLĐO) - TP HCM trao bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vì đóng góp xuất sắc với phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

NSƯT Cao Minh
