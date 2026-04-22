NSƯT Lê Thiện bật mí tai nạn "nhạy cảm" của Thái Hòa

Thái Hòa gặp tai nạn "khó nói" khi cõng NSƯT Lê Thiện trong một cảnh phim

Đoàn phim "Anh Hùng" đã có buổi giao lưu, ra mắt tại TP HCM vào chiều ngày 21-4. Ngoài đạo diễn Võ Thạch Thảo, nhà sản xuất Timothy Linh Bùi, giao lưu còn có dàn diễn viên gồm NSƯT Lê Thiện, Thái Hòa, Hồng Ánh, Võ Tấn Phát…

Thái Hòa và NSƯT Lê Thiện cùng ê-kíp phim tại buổi giao lưu

Cả hai kể về cảnh Anh Hùng cõng bà Tím

NSƯT Lê Thiện kể chuyện hậu trường

Thái Hòa tiếp lời

NSƯT Lê Thiện hóa thân bà Tím – ngoại của nhân vật Vinh do Đoàn Thế Vinh thủ diễn. Phim có cảnh bà Tím được nhân vật tài xế taxi Anh Hùng (Thái Hòa đóng) giải cứu từ căn nhà chung cư đang cháy xuống đất.

"Khi tôi được đạo diễn Thạch Thảo mời, đọc kịch bản, tôi rất lo cảnh Thái Hòa cõng từ trên chung cư cao xuống đất. Bởi so tương quan lực lượng, Thái Hòa ốm hơn tôi. Tôi cố gắng ép ký nhưng không kịp nên rất lo. Diễn viên cảnh càng khó thì càng thích nhưng cảnh này nguy hiểm và khó cho Thái Hòa vì phải cõng tôi trên lưng. Trong lúc đang được cõng từ trên cao, tôi có hơi ngộp thở thì bỗng nghe Thái Hòa la lên kẹt… Tôi nhìn mặt Thái Hòa xanh lè, tôi cũng xanh lét theo. Xem lại, tôi thấy thương cho mình mà cũng thương Thái Hòa" – NSƯT Lê Thiện dí dỏm kể.

NSƯT Lê Thiện khen ngợi Thái Hòa là diễn viên giàu kinh nghiệm, đóng với ai cũng dễ dàng nhập vai. Trong khi đó, những diễn viên trẻ như Đoàn Thế Vinh cũng nỗ lực nhiều và giỏi không kém.

Thái Hòa thổ lộ cái khó của diễn viên là khả năng nhập vai

Nghe bà kể, diễn viên Thái Hòa nói rõ hơn rằng cảnh đó nhân vật Anh Hùng phải cõng bà Tím bước qua lan can để tiếp cận thang dây, đưa xuống đất. Do NSƯT Lê Thiện nặng, anh ráng gồng, đạp lên bục gỗ, bước người qua nhưng vì cõng nặng mà trọng tâm cơ thể hạ xuống dẫn đến có chỗ bị kẹt vào hành lang.

Các diễn viên khác trong đoàn phim

Thái Hòa trải lòng

Theo diễn viên Thái Hòa, nếu gặp phải hoàn cảnh tương tự nhân vật trong phim thì anh cũng sẽ làm mọi cách cứu con mình, không quan tâm điều gì khác. Đó chỉ là hy sinh danh dự và điều đó nếu so với sinh mạng con mình thì nhỏ bé. Thực tế, ngoài đời cũng có nhiều phụ huynh hy sinh tất cả cho con, trong giới nghệ sĩ cũng có trường hợp diễn viên Quốc Tuấn hết lòng chăm lo cho con trai bé Bôm.

"Với tôi, là một diễn viên, chuyện cực nhọc là dễ vượt qua nhất vì tất cả đều có sự kiểm soát. Tôi lo sợ không phải là bản thân sẽ chịu cực về thể chất hay tinh thần như thế nào mà là những khoảnh khắc có thể sống như nhân vật, trở thành nhân vật" – Thái Hòa thổ lộ.

Phim "Anh Hùng" theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát đóng) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm trong tay tử thần. Phim ra rạp từ ngày 24-4.