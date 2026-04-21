Góc khuất vụ cháy chung cư An Bình

Thái Hòa - Võ Tấn Phát bị "vạch mặt" chiêu trò trong trích đoạn phim "Anh Hùng"

Ngoài yếu tố cốt truyện xoáy sâu vào lòng tốt và nỗi sợ bị phán xét, bộ phim "Anh Hùng" xây dựng nghệ thuật kể chuyện bằng sự chân thực, từ ánh sáng, góc máy đến cả cảnh cháy nổ nguy hiểm. Ngoài ra, Best Cut mới nhất về vụ cháy chung cư An Bình đã hé lộ góc khuất trong màn giải cứu của nam chính.

Đoạn Best Cut 1 đưa khán giả đến với bản tin của Pan (Minh Triết đóng), qua đó xoáy sâu vào hành tung có phần đáng ngờ của Hùng (Thái Hòa đóng) trong vụ cháy chung cư An Bình.

Bắt đầu bằng lời xin lỗi của anh - người ra tay nghĩa hiệp dành cho nạn nhân mà chính anh đã cứu, Pan đặt ra những nghi vấn về toàn cảnh vụ việc và những uẩn khúc.

Trích đoạn tiếp tục đưa người xem đến những cuộc phỏng vấn người dân tại hiện trường. Họ hé lộ rằng khi còn chưa nắm rõ vụ cháy, họ đã thấy Hùng xuất hiện trên ban công và đến ứng cứu. "Nguyên chung cư bị rào, phải có người cạy khóa tụi tôi mới vào được", một người dân nói. Từ đó, bức chân dung về Hùng và Tuấn (Võ Tấn Phát đóng) được lật mở, đặc biệt là qua đoạn video Tuấn đến hỗ trợ Hùng.

Thái Hòa luôn là diễn viên được lựa chọn hàng đầu vì khả năng diễn xuất của anh

Ngoài ra, Pan còn so sánh chia sẻ của Hùng sau vụ cháy với một phỏng vấn anh hùng đời thường trước đó, với câu từ và cách nói gần như giống hệt. "Mọi người đừng kêu tôi là anh hùng, tôi ngại quá" là câu nói của Hùng được đề cập.

Ở cuối video, Pan kết luận rằng vụ cháy đã được dàn dựng, và việc nạn nhân suýt mất mạng là có thật. Từ đó, khán giả có thể nắm bắt được tình huống diễn ra theo đúng như tagline "lật mặt anh hùng từ thiện tiền tỉ", khi phi vụ giải cứu tưởng chừng hoàn hảo của Hùng và Tuấn dần dần bước ra ánh sáng.

Trong hậu trường, Thái Hòa hoàn toàn tự mình "dấn thân" vào cảnh cứu người trong đám cháy. Nam diễn viên đùa: "Lúc đó cháy thật, đoàn phim không có đường thoát. Lúc đó mới biết ai là anh hùng thật, ai là giả".

Kể những khoảnh khắc thật đời từ góc nhìn gần gũi

Cảnh quay cháy trong phim là thật

Trải qua một năm rưỡi "thai nghén" dự án, đạo diễn Võ Thạch Thảo tiết lộ cô từng có nhiều phiên bản nam chính Hùng khác nhau. Nữ đạo diễn chia sẻ: "Tôi từng có một phiên bản ông Hùng là một người rất xấu, nhìn mọi thứ rất là đen tối. Tôi cũng có một phiên bản ông Hùng tào lao vô cùng". Sau cùng, cô lựa chọn gắn bó với hình ảnh ông Hùng là một người cha.

Ngoài ra, Võ Thạch Thảo còn kể câu chuyện "Anh Hùng" qua hai thế giới khác nhau mà ông Hùng sống trong đó. "Một cái thế giới trong công việc, nơi ông là tài xế taxi có thời gian không như bình thường. Kết nối trong gia đình cũng có sự đứt gãy. Một cái thế giới khác là những người hàng xóm xung quanh. Ông Hùng chọn co lại trong thế giới của mình" - cô hé lộ thêm.

Thái Hòa trong phim "Anh Hùng"

Thủ vai nam chính Hùng, Thái Hòa cảm thấy may mắn khi gắn bó với các bạn diễn - hai cô con gái do Phương Thanh và Gia Tuệ. "Bé Hân và bé My cho tôi rất nhiều cảm xúc khi diễn chung với nhau" - anh chia sẻ. Yếu tố tình cảm gia đình cũng khiến sao nam Đoàn Thế Vinh xúc động, khi cảnh anh đấm lưng cho ngoại như "mô phỏng lại tuổi thơ của rất nhiều người".

Phim điện ảnh "Anh Hùng" được thực hiện bởi đạo diễn Võ Thạch Thảo và NSX Timothy Linh Bùi. Câu chuyện phim theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.

Phim điện ảnh "Anh Hùng" chính thức khởi chiếu ngày 24-4 nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.