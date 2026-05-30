NSƯT Đại Nghĩa bật mí hậu trường vai diễn "Cá Mặt Ngu"

20 năm, nhiều bạn nhỏ ngày nào nay đã là phụ huynh nhưng vẫn nhớ "Cá Mặt Ngu"

NSƯT Đại Nghĩa đã bật mí với khán giả hai tấm ảnh vai diễn Cá Mặt Ngu trong vở kịch "Na Tra đại náo thủy cung". Một bước ngoặt lớn giúp tên tuổi anh bùng nổ, khẳng định vị trí vững chắc và trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Vở kịch "Na Tra đại náo thủy cung" ra đời vào khoảng năm 2006 - 2007. Đối với NSƯT Đại Nghĩa, đây chính là vai diễn "để đời", nhiều bạn nhỏ ngày nào nay đã là phụ huynh nhưng vẫn gọi anh bằng cái tên ký ức Cá Mặt Ngu.

Trải lòng về nguồn gốc vai diễn, NSƯT Đại Nghĩa bật mí nhân vật này ban đầu trong kịch bản chỉ là một vai nhỏ, xuất hiện thoáng qua.

Tiền thân của Cá Mặt Ngu bắt nguồn từ những buổi ăn đêm của các nghệ sĩ sân khấu kịch IDECAF tại một quán ăn có hồ "Cá Mặt Quỷ".

Vì ngoại hình mắc cười của con cá mà cố tác giả Thanh Phương cùng NSƯT Thành Lộc đã liên tục trêu ghẹo Đại Nghĩa. Cố tác giả Thanh Phương chấp bút, đưa nhân vật Cá Mặt Ngu (con của Cá Mặt Quỷ) vào kịch bản, đo ni đóng giày riêng cho anh.

Bằng sự sáng tạo cá nhân, nam nghệ sĩ đã thổi vào nhân vật sự ngô nghê, hồn nhiên và dễ thương, tạo nên loạt tình huống oái oăm, bất ngờ. Tuy nhiên, anh khẳng định thành công vang dội này không phải của riêng mình mà là thành quả từ sự tương tác, góp ý của cả một tập thể: NSƯT Thành Lộc (vai Na Tra), Hồng Ánh (vai Cụ Rùa), NSƯT Hữu Châu, Thanh Thủy.

Đặc biệt, đoạn hát Hồ Quảng nổi tiếng: "Sòn ni non séo san sòn nà ni nó seo hờ hớ hơ hờ hờ hơ hơ hớ hơ hờ hơ hờ hơ nỗi đau" là do nghệ sĩ Bạch Long tìm kiếm giúp và hai chữ "...nỗi đau" đầy hài hước ở cuối câu hát chính là mấu chốt quan trọng do NSƯT Hữu Châu chỉ dạy.

Sự khiêm tốn và tinh thần "uống nước nhớ nguồn" chính là kim chỉ nam giúp NSƯT Đại Nghĩa không bị ngủ quên trên chiến thắng.

Anh thẳng thắn thừa nhận sau đỉnh cao của Cá Mặt Ngu, từng đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề khi buộc bản thân phải thành công tương tự hoặc hơn thế ở những vai diễn tiếp theo. Dù sau này có nhiều vai diễn xuất sắc không kém, nhưng anh luôn trân trọng việc khán giả nhớ đến Cá Mặt Ngu như một dấu ấn thanh xuân rực rỡ nhất.

