Giải trí

NSƯT Đại Nghĩa bật mí hậu trường vai diễn "Cá Mặt Ngu"

Minh Khuê

(NLĐO) - NSƯT Đại Nghĩa là khách mời tập 22 chương trình "Kỷ niệm thanh xuân" và anh mang đến kỷ vật đáng nhớ trong sự nghiệp.

20 năm, nhiều bạn nhỏ ngày nào nay đã là phụ huynh nhưng vẫn nhớ "Cá Mặt Ngu"

NSƯT Đại Nghĩa đã bật mí với khán giả hai tấm ảnh vai diễn Cá Mặt Ngu trong vở kịch "Na Tra đại náo thủy cung". Một bước ngoặt lớn giúp tên tuổi anh bùng nổ, khẳng định vị trí vững chắc và trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

NSƯT Đại Nghĩa bật mí hậu trường vai diễn "Cá Mặt Ngu" - Ảnh 1.

NSƯT Đại Nghĩa và hai bức ảnh vai diễn Cá Mặt Ngu anh thể hiện trong "Na Tra đại náo thủy cung"

Vở kịch "Na Tra đại náo thủy cung" ra đời vào khoảng năm 2006 - 2007. Đối với NSƯT Đại Nghĩa, đây chính là vai diễn "để đời", nhiều bạn nhỏ ngày nào nay đã là phụ huynh nhưng vẫn gọi anh bằng cái tên ký ức Cá Mặt Ngu.

Trải lòng về nguồn gốc vai diễn, NSƯT Đại Nghĩa bật mí nhân vật này ban đầu trong kịch bản chỉ là một vai nhỏ, xuất hiện thoáng qua. 

Tiền thân của Cá Mặt Ngu bắt nguồn từ những buổi ăn đêm của các nghệ sĩ sân khấu kịch IDECAF tại một quán ăn có hồ "Cá Mặt Quỷ".

Vì ngoại hình mắc cười của con cá mà cố tác giả Thanh Phương cùng NSƯT Thành Lộc đã liên tục trêu ghẹo Đại Nghĩa. Cố tác giả Thanh Phương chấp bút, đưa nhân vật Cá Mặt Ngu (con của Cá Mặt Quỷ) vào kịch bản, đo ni đóng giày riêng cho anh.

NSƯT Đại Nghĩa có vai diễn để đời nhờ sự tương tác, góp ý của cả tập thể

Bằng sự sáng tạo cá nhân, nam nghệ sĩ đã thổi vào nhân vật sự ngô nghê, hồn nhiên và dễ thương, tạo nên loạt tình huống oái oăm, bất ngờ. Tuy nhiên, anh khẳng định thành công vang dội này không phải của riêng mình mà là thành quả từ sự tương tác, góp ý của cả một tập thể: NSƯT Thành Lộc (vai Na Tra), Hồng Ánh (vai Cụ Rùa), NSƯT Hữu Châu, Thanh Thủy.

NSƯT Đại Nghĩa bật mí hậu trường vai diễn "Cá Mặt Ngu" - Ảnh 2.

Với NSƯT Đại Nghĩa, Cá Mặt Ngu là thành quả của cả tập thể

NSƯT Đại Nghĩa bật mí hậu trường vai diễn "Cá Mặt Ngu" - Ảnh 3.

Chương trình phát sóng tối 31-5

Đặc biệt, đoạn hát Hồ Quảng nổi tiếng: "Sòn ni non séo san sòn nà ni nó seo hờ hớ hơ hờ hờ hơ hơ hớ hơ hờ hơ hờ hơ nỗi đau" là do nghệ sĩ Bạch Long tìm kiếm giúp và hai chữ "...nỗi đau" đầy hài hước ở cuối câu hát chính là mấu chốt quan trọng do NSƯT Hữu Châu chỉ dạy.

Sự khiêm tốn và tinh thần "uống nước nhớ nguồn" chính là kim chỉ nam giúp NSƯT Đại Nghĩa không bị ngủ quên trên chiến thắng.

Anh thẳng thắn thừa nhận sau đỉnh cao của Cá Mặt Ngu, từng đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề khi buộc bản thân phải thành công tương tự hoặc hơn thế ở những vai diễn tiếp theo. Dù sau này có nhiều vai diễn xuất sắc không kém, nhưng anh luôn trân trọng việc khán giả nhớ đến Cá Mặt Ngu như một dấu ấn thanh xuân rực rỡ nhất.

Tập 22 của chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 15 phút ngày 31-5 trên kênh VTV9.

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến khoe kỷ vật "vực dậy" đam mê

(NLĐO) - Ca sĩ Nguyễn Hải Yến là khách mời trong tập thứ 20 của chương trình "Kỷ niệm thanh xuân".

Đại Nghĩa, Thanh Thủy, Bạch Long "đại náo" câu chuyện "Huyền thoại mắt thần"

(NLĐO) - Vẫn là thương hiệu "Ngày xửa, ngày xưa" được khán giả yêu thích, Nhà hát Kịch IDECAF đã giữ được hiệu quả nghệ thuật và tạo thêm sức lan tỏa mới dù có nhiều xáo trộn về mặt diễn viên.

Đại Nghĩa tạo sức hút mãnh liệt với vai phản diện Huỳnh Công Lý

(NLĐO) - Gây bất ngờ và đầy thú vị với khán giả, nghệ sĩ Đại Nghĩa đã có thêm vai diễn phản diện ấn tượng trong hành trang nghệ thuật của anh: vai Huỳnh Công Lý đối đầu với Lê Văn Duyệt.

