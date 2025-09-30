Đại Nghĩa, Hồng Ánh, Đình Toàn gây sốt với vở "Hồn ai nấy giữ"





NS Đình Toàn và NSƯT Đại Nghĩa trong vở hài kịch "Hồn ai nấy giữ"

Nhà hát kịch IDECAF (TP HCM) đã công diễn vở hài kịch "Hồn ai nấy giữ" của tác giả Trần Đăng Nhân, do đạo diễn Nguyễn Hùng Lâm dàn dựng. Đây là một trong những tác phẩm mới được IDECAF đầu tư công phu, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, mang đến cho công chúng những tràng cười sảng khoái nhưng cũng đầy suy ngẫm về tình cha con và giá trị của sự thấu hiểu trong gia đình.

Đại Nghĩa – Hồng Ánh "hoán đổi linh hồn"

Lấy cảm hứng từ cốt truyện kinh điển "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", tác phẩm khai thác tình huống kỳ lạ xảy ra với ông Hai Tơ (NS Đại Nghĩa) và cô con gái Lụa (NS Hồng Ánh).

Trong một lần vô tình uống phải loại rượu làm thầy Ba Tà Lơn (NS Quốc Thịnh) mang từ một ngôi đền về, hai cha con bất ngờ hoán đổi linh hồn cho nhau.

Từ đây, một loạt tình huống éo le hài hước đã diễn ra. Bởi, tác giả đặt ra một giả định khi người cha trong thân xác con gái phải vật lộn với những rắc rối tình cảm của tuổi trẻ; còn người con gái trong thân xác người cha lại phải ứng xử trước các mối quan hệ xã hội phức tạp của người lớn trong khu xóm lao động mà ông được xem là bậc trưởng thượng.

Từ trái sang: Hồng Ánh, Quốc Thinh và NSƯT Đại Nghĩa trong vở hài kịch "Hồn ai nấy giữ"

Bằng bút pháp mang tính chuyên nghiệp sâu sắc, tác giả Trần Đăng Nhân đã tạo nhiều pha kịch dí dỏm, đặt ra câu hỏi sâu sắc về thân phận con người, sự thấu cảm và những góc khuất trong mối quan hệ gia đình hiện đại.

Hồng Ánh – Đình Toàn tung hứng tiếng cười duyên

Với sự tham gia của dàn diễn viên giàu kinh nghiệm trong diễn xuất, tạo được tiếng cười duyên trên sân khấu. Vở "Hồn ai nấy giữ" ngoài tài "lĩnh xướng" tiếng cười của Đại Nghĩa, vở có hai nhân vật gây tiếng cười thú vị đó là Hồng Ánh và Đình Toàn. Hai người yêu nhau nhưng gặp trắc trở, họ vẫn cố gắng xóa đi khoảng cách để về chung một nhà.

Vở còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của sân khấu IDECAF: Quốc Thịnh, Tuyền Mập, Phi Nga, Cẩm Hò, Thái Hiển, Công Tôn Nghĩa, Phương Nguyễn, Đức Duy, Minh Sang… Các diễn viên đã thể hiện khả năng tung hứng ăn ý, giữ vững phong độ diễn xuất, tạo được tiếng cười tự nhiên nhưng không hời hợt.

Các diễn viên tham gia vở hài kịch "Hồn ai nấy giữ"

Đại Nghĩa và Hồng Ánh đặc biệt gây ấn tượng khi "đổi vai" linh hoạt, khắc họa sinh động sự lúng túng của nhân vật trong hoàn cảnh trớ trêu. Còn Đình Toàn thì luôn đi tìm những điều hoài nghi từ gia cảnh của người anh yêu, để rồi nhân vật tạo nên những tiếng cười duyên kèm theo cách xử lý bất ngờ của đạo diễn.

Vở kịch mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ chất "hài duyên" đặc trưng của IDECAF, nhờ bàn tay sáng tạo của ê-kíp, trong đó có phần thiết kế sân khấu của họa sĩ Lê Văn Định và thiết kế phục trang: Ngọc Tuấn đã đem lại nhiều màu sắc dân gian cho vở.

Điều gây thích thú với khán giả là vở có nhiều tiết mục múa được biên đạo múa Huỳnh Trung đầu tư cộng với âm nhạc trẻ trung, sinh động đã mang lại cho vở nhiều điều cảm xúc.

Đại Nghĩa mong muốn gửi gắm thông điệp nhân văn

NSƯT Đại Nghĩa và NS Phi Nga trong vở hài kịch "Hồn ai nấy giữ"

Khi ta sống trong thân phận người khác tức là ta sẽ hiểu rõ hơn về nỗi niềm của họ, để thông cảm, để chia sẻ và yêu thương nhau hơn. Kịch bản "Hồn ai nấy giữ" vì thế không là một vở hài kịch đơn thuần mà còn châm biếm nhiều vấn đề từ giềng mối xóm làng, từ trong mỗi gia đình. Tác phẩm gửi gắm thông điệp sâu sắc: chỉ khi đặt mình vào vị trí của người khác, ta mới có thể thực sự thấu hiểu họ.

Qua hành trình "hoán đổi linh hồn", hai cha con ông Hai Tơ học cách lắng nghe, cảm thông và gắn kết với nhau hơn, đó là điều tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi bị lãng quên trong nhịp sống hiện đại mà tác giả Trần Đăng Nhân muốn gửi gắm đế khán giả.

Suất diễn tiếp theo của vở "Hồn ai nấy giữ" sẽ diễn ra lúc 19g30 ngày 3-10 (thứ sáu) tại Nhà hát kịch IDECAF – 28 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP HCM.

"Với sự đầu tư nghiêm túc, nội dung hấp dẫn và dàn diễn viên tài năng, "Hồn ai nấy giữ" hứa hẹn sẽ là điểm sáng trong đời sống sân khấu TP HCM nhân mùa Giỗ Tổ sân khấu năm nay" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.



