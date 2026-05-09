NSƯT Hạnh Thuý - Chạm vào chiều sâu văn hóa từ Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng

NSƯT Hạnh Thúy bên chân dung của nghệ sĩ Lê Bá Đảng

Chiều 8-5, chuyến tham quan Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, TP Huế đã để lại nhiều xúc cảm đặc biệt đối với các văn nghệ sĩ đến từ Hà Nội, Huế và TP HCM trong chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa ba trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Giữa thiên nhiên yên bình của đồi núi xứ Huế, không gian lưu niệm hiện lên như một miền ký ức nghệ thuật sâu lắng, nơi lưu giữ hành trình sáng tạo và tư tưởng nhân văn của một tài năng lớn. Với nhiều văn nghệ sĩ, đây không đơn thuần là chuyến tham quan mà là hành trình chạm vào chiều sâu văn hóa và tâm hồn của một nghệ sĩ suốt đời đau đáu với quê hương.

Hoạ sĩ Siu Quý - Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM tại Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng

Không gian nghệ thuật mang tinh thần thiền định

Điều gây ấn tượng mạnh đối với các văn nghệ sĩ là Lebadang Memory Space – nơi được xem như linh hồn của toàn bộ không gian văn hóa này. Công trình được thiết kế hài hòa với thiên nhiên Huế, tạo cảm giác tĩnh lặng và thiền định.

Văn nghệ sĩ xem những thước phim tư liệu về nghệ sĩ Lê Bá Đảng

NSND Trần Thị Mai Hương - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP Huế - chia sẻ: "Điều quý giá nhất của Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng là đã tạo được một không gian văn hóa sống, nơi nghệ thuật hòa vào thiên nhiên và dẫn dắt cảm xúc con người. Đây là mô hình bảo tồn văn hóa giàu chiều sâu mà nhiều địa phương cần học hỏi".

Theo bà, nghệ thuật của Lê Bá Đảng mang tính đối thoại rất lớn với con người đương đại. Từ hội họa, điêu khắc đến các không gian sắp đặt đều gợi mở suy tư về ký ức, chiến tranh, quê hương và thân phận con người.

Nghệ sĩ Lê Bá Đảng và người vợ đã đồng hành cùng ông trên suốt chặng đường nghệ thuật

Sự giao thoa Đông - Tây trong nghệ thuật

Các tác phẩm tại đây tạo nên cảm giác choáng ngợp bởi sự hòa quyện giữa mỹ thuật hiện đại phương Tây với triết lý phương Đông. Những không gian mang tính biểu tượng như "Không gian", "Sắc không" đã phá vỡ lối thưởng lãm truyền thống, đưa người xem bước vào trải nghiệm đa chiều giữa thực và ảo, giữa hữu hạn và vô cùng.

Đạo diễn Tôn Thất Cần - Phó chủ tịch thường trực Hội Sân khấu TP HCM nhận định: "Lê Bá Đảng là nghệ sĩ có tư duy rất đặc biệt. Ông đưa triết lý Á Đông vào nghệ thuật hiện đại bằng một ngôn ngữ tạo hình rất riêng. Khi đứng giữa không gian này, người xem cảm nhận được sự rộng lớn của vũ trụ nhưng đồng thời cũng thấy rất gần với tâm hồn Việt Nam".

Nghệ sĩ Lê Nguyên Hiều - Thường trực Đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM và NSƯT Lam Tuyền tại Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng

Nỗi nhớ quê hương trong từng tác phẩm

Dù thành danh tại Pháp, nghệ thuật của Lê Bá Đảng vẫn đậm hồn cốt Việt Nam. Từ màu sắc, hình khối cho đến chiều sâu tư tưởng đều thấp thoáng ký ức về quê hương Quảng Trị, vẻ đẹp trầm mặc của Huế và nỗi nhớ quê da diết của người nghệ sĩ xa xứ.

NSƯT Hạnh Thúy xúc động nói: "Tôi thật sự choáng ngợp khi bước vào không gian này. Có cảm giác mọi thứ đều rất rộng lớn nhưng lại rất gần gũi. Những tác phẩm của Lê Bá Đảng khiến người xem cảm nhận được tình yêu quê hương mãnh liệt và sự chiêm nghiệm rất sâu về đời sống".

NSƯT Hạnh Thúy tại Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng

Theo NSƯT Hạnh Thuý, điều đặc biệt là nghệ thuật ở đây không tạo cảm giác xa cách mà mở ra sự đồng cảm rất tự nhiên đối với người xem. Nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP Huế cho biết, với những cống hiến to lớn của Lê Bá Đảng, tên của ông đã có trong danh sách quỹ tên đường của TP Huế.

