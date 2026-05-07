"Những góc nhìn di sản" - triển lãm ý nghĩa của ba thành phố kết nghĩa

Các đại biểu xem triển lãm ảnh "Những góc nhìn di sản"

Chiều 7-5, tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT TP Huế, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Huế đã khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề "Những góc nhìn di sản", quy tụ 90 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ Hà Nội, Huế và TP HCM. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn học nghệ thuật tiếp nối truyền thống kết nghĩa "Hà Nội - Huế - Sài Gòn".

Được sự đồng ý của UBND TP Huế, căn cứ biên bản ký kết phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn học nghệ thuật giữa Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Huế và TP HCM, từ ngày 7 đến 10-5-2026, chương trình giao lưu văn học nghệ thuật của ba thành phố diễn ra tại Huế do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Huế đăng cai tổ chức.

Đông đảo khán già trẻ đã đến xem triển lãm "Những góc nhìn di sản"

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa này, triển lãm ảnh nghệ thuật "Những góc nhìn di sản" được xem là một điểm nhấn quan trọng, tạo nên không gian gặp gỡ của những góc nhìn nghệ thuật về văn hóa, lịch sử và đời sống đương đại của ba trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Tham dự sự kiện có PGS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Về phía các Hội Văn học Nghệ thuật của ba thành phố có NSND Trần Quốc Chiêm cùng đoàn 30 văn nghệ sĩ Hà Nội; nghệ sĩ Lê Nguyên Hiếu cùng đoàn 30 văn nghệ sĩ TP HCM; nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc cùng đông đảo văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và công chúng yêu nhiếp ảnh tại Huế.

Văn nghệ sĩ Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM tham gia chuyến giao lưu tại Huế đã tham dự khai mạc triển lãm "Những góc nhìn di sản"

Trong phát biểu khai mạc, nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP Huế - nhấn mạnh hoạt động giao lưu văn học nghệ thuật giữa Hà Nội, Huế và TP HCM được duy trì liên tục từ năm 2023 đến nay, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ ba thành phố gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, quảng bá văn học nghệ thuật trong bối cảnh đổi mới và hội nhập của đất nước.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Những góc nhìn di sản"

Điều đáng quý là trong dòng chảy phát triển hôm nay, các nghệ sĩ nhiếp ảnh vẫn chọn cách trở về với cội nguồn. Từ những lễ hội dân gian, kiến trúc cổ kính, làng nghề truyền thống đến nhịp sống đô thị hiện đại, tất cả được đặt cạnh nhau như một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại.

Nếu Hà Nội mang đến chiều sâu lịch sử, thì các tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh TP HCM lại tạo ấn tượng mạnh bởi màu sắc, ánh sáng và nhịp điệu đô thị. Qua những góc máy sinh động, người xem cảm nhận được năng lượng của một thành phố trẻ đang phát triển từ nền tảng văn hóa lâu đời. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội mang đến triển lãm hình ảnh một Thủ đô đa chiều, vừa cổ kính vừa năng động.

Nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP Huế phát biểu khai mạc

Các tác phẩm như "Song mây ngũ sắc núi Bà Đen" của Đoàn Hoài Trung, "Nhà thờ Đức Bà về đêm" của Nguyễn Hồng Nga, "Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ" của Kiều Anh Dũng hay "Nét đẹp văn hóa Việt" của Thạch Minh Lễ đã tái hiện vẻ đẹp của TP HCM trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại.

Ẩn sau mỗi khuôn hình là tình yêu dành cho thành phố mang tên Bác – nơi luôn chuyển động, sáng tạo và hội nhập nhưng vẫn gìn giữ được chiều sâu tâm hồn dân tộc.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh niềm tự hào khi đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh Huế là hậu duệ trên quê hương của danh nhân Đặng Huy Trứ - người được xem là ông tổ nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM giới thiệu tác phẩm của ông tại triển lãm nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP Huế

Điểm đáng nhớ của triển lãm "Những góc nhìn di sản" nằm ở tinh thần đồng hành của văn nghệ sĩ ba thành phố kết nghĩa. Đây là lần thứ tư các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội, Huế và TP HCM cùng thực hiện triển lãm chung, tiếp nối hành trình sáng tạo được duy trì bền bỉ từ năm 2023 đến nay.

90 tác phẩm là 90 góc nhìn khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu tha thiết với cội nguồn văn hóa dân tộc. Triển lãm đã cho thấy di sản không nằm yên trong bảo tàng hay ký ức, mà đang sống động trong đời sống hôm nay qua cảm nhận và trách nhiệm của người nghệ sĩ.

Dưới đây là một số hình ảnh, tác phẩm của triển lãm "Những góc nhìn di sản":

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đăng Văn Trân - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Huế và nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngọc Thảo (Hội Nhiếp ảnh TP HCM)

NSƯT Lam Tuyền (Nhà hát Trần Hữu Trang) xem triển lãm "Những góc nhìn di sản"



