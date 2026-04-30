Giải trí

NSƯT Hoài Linh, Quyền Linh khai máy phim của Quách Beem

Minh Khuê

(NLĐO) - NSƯT Hoài Linh tham gia vai diễn trong khi đó nghệ sĩ Quyền Linh giữ vai trò cố vấn nghệ thuật phim "La bàn không hướng Bắc".

Phim đã đổi tên từ "Đường về" thành "La bàn không hướng Bắc" với những thông điệp ý nghĩa

Đoàn phim đã tổ chức lễ khai máy tại TP HCM, chính thức đổi tên từ "Đường về" thành "La bàn không hướng Bắc". Nội dung phim xoay quanh một người trẻ đứng trước những áp lực quen thuộc như gia đình, tình yêu và trách nhiệm, từ đó đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt.

Buổi khai máy phim

Nghệ sĩ Quyền Linh có mặt tại lễ khai máy

Chia sẻ về lý do đổi tên, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Quách Beem cho biết "Đường về" là một tên gọi giàu cảm xúc và phù hợp với tinh thần ban đầu của câu chuyện. Tuy nhiên, khi phát triển kịch bản, ê-kíp nhận ra hành trình của nhân vật không đơn thuần là "tìm đường về", mà là quá trình lạc hướng và đối diện với những lựa chọn sai lầm. 

"La bàn không hướng Bắc" là một ẩn dụ, nhân vật chính không phải không muốn quay về, mà là đã đi quá xa, đi sai hướng đến mức muốn quay đầu thì mọi thứ không còn như cũ.

Ở một tầng nghĩa khác, phim đặt ra câu hỏi về những giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Khi con người đánh mất "hướng Bắc" của mình - như gia đình, tình thương hay đạo đức thì hành trình phía trước dễ trở thành một sự lạc lối.

NSƯT Hoài Linh tham gia vai diễn khách mời mang tính cảm xúc còn nghệ sĩ Quyền Linh giữ vai trò cố vấn nghệ thuật

Các nhân vật không được xây dựng theo kiểu đối lập trắng - đen, mà mỗi người đều có lý do cho lựa chọn của mình, từ đó tạo nên chiều sâu cảm xúc.

"Điều đáng sợ không phải là đi nhanh hay chậm, mà là đi đúng hướng hay sai hướng. Đôi khi, chỉ một quyết định sai cũng có thể kéo theo nhiều hệ lụy - không chỉ cho bản thân mà còn cho những người mình yêu thương. Vì vậy, hãy giữ cho mình một "hướng Bắc" trong cuộc đời, để dù đi xa đến đâu, vẫn biết mình đang đi về đâu. Đừng đợi đến khi mất phương hướng rồi mới tìm đường về" - Quách Beem chia sẻ.

NSƯT Hoài Linh tại lễ khai máy

Trong phim, nghệ sĩ Quyền Linh giữ vai trò cố vấn nghệ thuật và NSƯT Hoài Linh tham gia một vai diễn khách mời mang tính cảm xúc. Sự đồng hành của hai nghệ sĩ góp phần hoàn thiện chiều sâu câu chuyện và tạo thêm động lực trong quá trình sản xuất.

Phim dự kiến quay trong 4 - 5 tuần tại Côn Đảo, TPHCM và một số địa phương khác. Tác phẩm có thể ra rạp vào cuối năm nay.

Tin liên quan

NSƯT Hoài Linh khuyên Lê Khánh, Thuận Nguyễn

(NLĐO) - NSƯT Hoài Linh xuất hiện trong trailer (video clip quảng bá) phim "Chị ngã em nâng" có Lê Khánh, Thuận Nguyễn tham gia.

NSƯT Hoài Linh: "Trên mạng lâu lâu lại đồn tôi chết!"

(NLĐO) – NSƯT Hoài Linh cho biết ban đầu khi nhận vai trong phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" cứ nghĩ là khỏe nhưng cuối cùng lại rất cực.

NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Đàm Vĩnh Hưng… lồng tiếng phim Tết Dương lịch

(NLĐO) – Phim Hàn Quốc "Đại ca ha ha ha" đổ bộ rạp Việt đầu năm 2026, quy tụ dàn sao Việt tham gia lồng tiếng.

