NSƯT Hoài Linh tái ngộ khán giả Đà Nẵng với "Ra giêng cho cưới hông?"





Nghệ sĩ Hứa Minh Đạt và NSƯT Hoài Linh trong vở "Ra giêng cho cưới hông?"

Sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu miền Trung, NSƯT Hoài Linh sẽ tái ngộ khán giả Đà Nẵng trong vở hài kịch "Ra giêng cho cưới hông?", do Sân khấu Mới dàn dựng.

Hứa hẹn đạt doanh thu khi Hoài Linh tái xuất

Vở diễn sẽ lưu diễn hai suất tại Nhà hát Trưng Vương vào tối 28 và 29-3, hứa hẹn mang đến một không gian sân khấu rộn ràng, đậm hương vị Tết Nam Bộ cùng những tiếng cười duyên dáng, gần gũi.

Đây cũng là chuyến lưu diễn đầu tiên của Sân khấu Mới tại Đà Nẵng, đánh dấu sự kết nối thú vị giữa một ê-kíp sân khấu phía Nam với khán giả miền Trung vốn rất yêu mến nghệ sĩ Hoài Linh.

Một cảnh trong vở "Ra giêng cho cưới hông?"

Hoài Linh và tiếng cười từ những khác biệt văn hóa vùng miền

Ngay từ đêm diễn mở màn tại TP HCM, "Ra giêng cho cưới hông?" đã tạo được bầu không khí tươi vui với mạch hài nhẹ nhàng, duyên dáng. Vở kịch kể câu chuyện gia đình ông Hai Tâm – người đàn ông miền sông nước hiền lành, chất phác do NSƯT Hoài Linh thủ vai.

Câu chuyện kể về những ngày Tết sum vầy, hai người con trai lớn của ông đưa vợ về quê ăn Tết. Một nàng dâu là Ngọc (Thùy Trang) – cô gái miền Bắc nề nếp; nàng dâu còn lại là Ngự Bình (Phương Linh) – cô gái xứ Huế dịu dàng nhưng khá nguyên tắc.

Mỗi người quen một kiểu ăn Tết, từ cách cúng ông Táo, bày mâm cỗ đến phong tục ngày Tết. Ai cũng cho rằng cách của mình mới là đúng. Những khác biệt tưởng chừng nhỏ nhặt ấy nhanh chóng biến thành những cuộc tranh luận rộn ràng, khiến ông Hai Tâm – trong vai người cha chồng – vừa thương con vừa "đau đầu" đứng ra dàn xếp.

Vở "Ra giêng cho cưới hông?" đạt doanh thu tại TP HCM

Điều hứa hẹn thú vị với khán giả miền Trung là sự khác biệt còn đến từ cách xưng hô, phát âm và thói quen sinh hoạt. Giọng Bắc chuẩn mực của cô Ngọc, chất Huế dịu dàng của cô Ngự Bình, hay những cách nói nửa đùa nửa thật của người miền Tây đã tạo nên hàng loạt tình huống gây cười duyên dáng.

Tình quê ấm áp sau những hiểu lầm

Song song với những câu chuyện trong gia đình ông Hai Tâm là tuyến tình cảm của Út Phương (Huỳnh Bảo Ngọc) – cô con gái út – và Trung (Nguyễn Anh Tú), con trai bà Tư (Hồng Trang), người hàng xóm từng có nhiều kỷ niệm với ông Hai. Sau nhiều năm định cư ở nước ngoài, bà Tư trở về quê ăn Tết.

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm khiến hai người lớn không nhìn mặt nhau, trong khi đôi trẻ lại đang tính chuyện nên duyên.

Vở "Ra giêng cho cưới hông?" qui tụ dàn diễn viên trẻ tài năng, duyên dáng

Sau tất cả, những hiểu lầm vở kịch còn nhiều bất ngờ thú vị, nói lên thông điệp tình người, tình làng nghĩa xóm – vốn là giá trị quen thuộc của đời sống Nam Bộ cần phải giữ gìn để điều đó trở thành sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau.

Chất Nam Bộ dung dị trên sân khấu sẽ chinh phục khán giả miền Trung

Điểm dễ thương của "Ra giêng cho cưới hông?" nằm ở cách khai thác sự đa dạng văn hóa vùng miền. Tác giả kịch bản Như Trúc đã khéo léo đưa vào vở nhiều phong tục Tết của ba miền một cách tự nhiên, hứa hẹn câu chuyện sẽ chinh phục khán giả miền Trung vì vừa gần gũi vừa giàu màu sắc văn hóa.

Bên cạnh Hoài Linh, vở còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Tất Diệu Hằng, Huỳnh Thanh Trực, Huỳnh Chí Hào, Bé Tư…, tạo nên một bầu không khí sân khấu rộn ràng, gần gũi đúng chất kịch Tết.

Chuyến lưu diễn tại Đà Nẵng, vì thế, sẽ là dịp để khán giả miền Trung gặp lại NSƯT Hoài Linh trên sân khấu và còn là cơ hội thưởng thức một câu chuyện hài hước, ấm áp – nơi tiếng cười bật lên từ những khác biệt, nhưng sau cùng vẫn lắng lại trong tình người và nghĩa tình quê hương.