Chủ đề "Cầm Thi Giang - Dòng phù sa mới" được xây dựng trên nền tảng ca ngợi tình yêu quê hương, đạo lý gia đình, sự đoàn kết của cộng đồng ba dân tộc Kinh - Hoa - Khmer và những thành tựu phát triển của TP Cần Thơ trong giai đoạn mới. Đó cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt năm tiết mục của chương trình.

NSƯT Huỳnh Nhật Danh tạo dấu ấn với chương trình “Cầm Thi Giang - Dòng phù sa mới”

Điểm nổi bật của chương trình là khai thác nhiều làn điệu dân gian Nam Bộ và dân ca Khmer như hò quê tình, lý Cái Mơn, hò mái dài, lý Ngựa ô, lý Dạng Ai, hát bóng rỗi, lý kéo chày, lý cây ổi, lý Thanh Trúc… Các làn điệu ấy không xuất hiện rời rạc mà được kết nối thành một câu chuyện về dòng sông Cầm Thi, nơi tình yêu đôi lứa, tình quê và nghĩa đồng bào hòa quyện trong dòng chảy văn hóa.

Theo NSƯT Huỳnh Nhật Danh, thử thách lớn nhất là làm sao để những chất liệu dân gian quen thuộc vẫn tạo được sức hấp dẫn đối với khán giả hôm nay. Vì vậy, ê-kíp lựa chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc, múa và hoạt cảnh thay vì chỉ trình diễn các tiết mục độc lập.

Sự chuyển đổi liên tục giữa các không gian nghệ thuật giúp chương trình có nhịp điệu mềm mại nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa.

Chương trình “Cầm Thi Giang - Dòng phù sa mới”

Chương trình còn có các tiết mục giới thiệu vẻ đẹp chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, Phong Điền, những cánh đồng lúa, các lễ hội truyền thống và sự gắn kết của ba cộng đồng dân tộc trên vùng đất Cần Thơ. Những hình ảnh ấy góp phần khắc họa một Tây Đô vừa giàu truyền thống vừa đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ phát triển mới.