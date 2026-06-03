NSƯT Kiều Mỹ Dung lan tỏa vẻ đẹp Tây Đô: Khi nghệ sĩ trở thành sứ giả văn hóa

NSƯT Kiều Mỹ Dung biểu diễn Nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ tại Cần Thơ

Cần Thơ đang chọn cách kể câu chuyện của mình bằng văn hóa bản địa, bằng con người và bằng những nghệ sĩ mang tình yêu quê hương vào từng hoạt động quảng bá. Sự đồng hành của NSƯT Kiều Mỹ Dung trong các hoạt động giới thiệu văn hóa Tây Đô cho thấy nghệ sĩ hôm nay không còn chỉ đứng trên sân khấu, mà đang trở thành những "đại sứ mềm" của vùng đất mình gắn bó.

Đánh thức sức hút Tây Đô bằng văn hóa

Theo NSƯT Kiều Mỹ Dung, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ đã công bố kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch TP Cần Thơ năm 2026 với chủ đề "Tây Đô – Rực rỡ sắc hè", diễn ra từ ngày 18 đến 21-6 tại khu vực Bến Ninh Kiều – Cần Thơ. Đó là niềm vui lớn của bà và các nghệ sĩ sân khấu cải lương. "Vì năm nào chúng tôi cũng có cơ hội để biểu diễn, giao lưu, tham dự những hoạt động ý nghĩa để quảng bá, lan tỏa văn hóa quê hương mình" – bà tâm sự.

NSƯT Kiều Mỹ Dung

Hàng loạt hoạt động sẽ được triển khai như không gian quảng bá du lịch, triển lãm ảnh, trình diễn nghệ thuật, buffet bánh dân gian – trái cây Hương vị Tây Đô, các tour trải nghiệm, hội thảo về chuyển đổi số du lịch…

Trong chuỗi hoạt động ấy, sự tham gia quảng bá của NSƯT Kiều Mỹ Dung tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh vùng đất Tây Đô. Là nghệ sĩ trưởng thành từ cái nôi nghệ thuật Nam Bộ, chị nhiều năm qua luôn xuất hiện trong các hoạt động cộng đồng và dìu dắt, đào tạo nhiều thế hệ trẻ, góp phần mang lại thành công cho chương trình văn hóa địa phương, đưa hình ảnh miền sông nước đến gần hơn với công chúng.

NSƯT Kiều Mỹ Dung giao lưu ĐCTT Nam Bộ tại TP Cần Thơ

Nghệ sĩ – nguồn lực mềm của du lịch địa phương

Một địa phương có thể sở hữu cảnh quan đẹp, sản vật phong phú, nhưng để tạo ký ức và cảm xúc cho du khách cần những câu chuyện được kể bằng con người.

Ở góc độ đó, nghệ sĩ giữ vai trò đặc biệt. Họ không chỉ xuất hiện như gương mặt truyền thông mà còn là người chuyển tải bản sắc.

Đây cũng là xu hướng mà nhiều địa phương đang theo đuổi: đưa nghệ sĩ, người nổi tiếng, người có ảnh hưởng văn hóa tham gia xây dựng thương hiệu điểm đến.

Từ lễ hội đơn lẻ đến hệ sinh thái trải nghiệm

Theo NSƯT Kiều Mỹ Dung, một điểm mới của Tuần Văn hóa – Du lịch Cần Thơ năm nay là cách mở rộng không gian sự kiện ra khỏi trung tâm đô thị.

Vợ chồng NSƯT Kiều Mỹ Dung - họa sĩ Trần Thiện

Các hoạt động được kết nối với Lễ hội Sông nước miệt vườn xã Nhơn Mỹ lần thứ XX tại cồn Mỹ Phước, Ngày hội Vườn trái cây Tân Lộc cùng nhiều điểm vườn, điểm du lịch cộng đồng ở các xã, phường.

Khi văn hóa trở thành động lực phát triển

Điều đáng chú ý nhất ở sự kiện lần này không nằm ở số lượng hoạt động, mà ở tư duy liên kết giữa du lịch – nông nghiệp – công thương – sản phẩm OCOP – văn hóa nghệ thuật.

"Khi chiếc bánh dân gian, trái cây miệt vườn, đờn ca tài tử, nghệ sĩ địa phương và các tuyến du lịch được đặt trong cùng một hệ sinh thái, giá trị kinh tế của văn hóa mới thực sự được mở rộng" – NSƯT Kiều Mỹ Dung nói.

NSƯT Kiều Mỹ Dung

Và trong hành trình ấy, những nghệ sĩ như NSƯT Kiều Mỹ Dung đang góp phần tạo nên cầu nối cảm xúc giữa vùng đất và công chúng.

Bởi sau cùng, điều khiến du khách nhớ về một địa phương không chỉ là cảnh đẹp, mà là câu chuyện văn hóa họ mang về sau chuyến đi.



