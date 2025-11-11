HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Xúc động nghẹn ngào khi Kiều Mỹ Dung gặp lại Diệu Hiền

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Một buổi sáng tháng 11 đầy xúc cảm, NSƯT Kiều Mỹ Dung – giọng ca tài sắc một thời của sân khấu cải lương Cần Thơ - đã gặp lại NSƯT Diệu Hiền

Xúc động nghẹn ngào khi Kiều Mỹ Dung gặp lại Diệu Hiền - Ảnh 1.

Từ trái sang: Họa sĩ Trần Thiện, NSƯT Kiều Mỹ Dung và NSƯT Diệu Hiền

Sáng 9-11, cùng đạo diễn – họa sĩ Trần Thiện, nghệ nhân ưu tú Ái Hằng và Kim Tuyến – NSƯT Kiều Mỹ Dung (Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP Cần Thơ) đã có chuyến thăm đầy nghĩa tình đến Khu dưỡng lão nghệ sĩ Thị Nghè (TP HCM).

Cuộc hội ngộ là lời tri ân với những bậc tiền bối và là hành trình trở về với ký ức nơi nghệ thuật và tình nghệ sĩ hòa làm một.

Kiều Mỹ Dung và ký ức của một "đào chánh tuổi 17"

Gặp lại NSƯT Diệu Hiền – "người thầy" từng dìu dắt mình thuở mới vào nghề, Kiều Mỹ Dung không giấu được xúc động. Bà kể lại: "Năm tôi 17 tuổi, chị Diệu Hiền đã cho tôi một cơ hội không tưởng, cho tôi thế vai của chị trong vở "Bảo Nghĩa Vương" - đoàn cải lương Thái Bình của ông bầu Quỳ. Lúc đó chị đã nói với ông bầu rằng chị bệnh, để tôi được thử sức thế vai đào chính. Hôm đó tôi run lắm, nhưng khán giả vỗ tay, đồng nghiệp khen, và đặc biệt là chị Diệu Hiền ôm tôi vào lòng. Cơ hội ấy đã cho tôi niềm tin để dấn thân trọn đời với nghề".

Ký ức ấy, sau mấy chục năm, vẫn còn nguyên vẹn trong lời kể của nữ nghệ sĩ tóc đã bạc. Bà nói: "Tôi đã hứa với lòng, một ngày nào đó sẽ từ Cần Thơ lên TP HCM thăm chị Diệu Hiền, người đã mở cánh cửa nghề nghiệp cho tôi. Hôm nay, tôi đã thực hiện được lời nguyện ước ấy".

Xúc động nghẹn ngào khi Kiều Mỹ Dung gặp lại Diệu Hiền - Ảnh 2.

NSND Trần Ngọc Giàu và họa sĩ Trần Thiện

Kiều Mỹ Dung - "Con quỷ ma xô" và tiếng cười của thời son trẻ

Còn NSƯT Diệu Hiền, nay đã ngoài 80, vẫn nhớ như in biệt danh vui mà bà đặt cho Kiều Mỹ Dung – "Con quỷ ma xô". Câu chuyện bắt nguồn từ buổi biểu diễn vở cải lương "Đầu Hà Trinh Nữ", khi Kiều Mỹ Dung lúc ấy chỉ là một diễn viên múa trong đoàn. 

Trong một động tác xoay người, cô bị ngã nhào, gương mặt đẫm máu. NSƯT Diệu Hiền kể lại, vừa cười vừa rưng rưng: "Tôi hỏi sao té, cổ nói không biết, chắc ma xô! Vậy là tôi gọi luôn 'con quỷ ma xô'. Cái tên đó gắn với nó mấy chục năm rồi. Tôi thương Kiều Mỹ Dung lắm, vì dù té đau nhưng hôm sau vẫn lên sân khấu, vẫn múa, vẫn cười".

Câu chuyện giản dị ấy như gói trọn tinh thần của lớp nghệ sĩ xưa – kiên cường, hết lòng vì nghề, dù gian nan vẫn giữ nụ cười trên sân khấu. "Sau này Kiều Mỹ Dung bị tai nạn giao thông phải cưa mất một chân, nhưng vẫn gắn bó với nghề, lui về đóng vai đào mụ, rồi đi học bổ túc văn hóa, học đại học đạo diễn sân khấu, em là một nữ nghệ sĩ giàu nghị lực, tôi rất tự hào về Kiều Mỹ Dung" – NSƯT Diệu Hiền nói về người em thâm tình.

Xúc động nghẹn ngào khi Kiều Mỹ Dung gặp lại Diệu Hiền - Ảnh 3.

Từ trái sang: Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng, Kim Tuyến, họa sĩ Trần Thiện, NSƯT Kiều Mỹ Dung thăm NSƯT Diệu Hiền ngày 9-11-2025

Kiều Mỹ Dung - Nối dài nghĩa tình từ Cần Thơ đến TP HCM

Chuyến đi của đoàn nghệ sĩ Cần Thơ không chỉ dừng lại ở Khu dưỡng lão Thị Nghè sau khi thăm nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, nghệ sĩ Lam Sơn, gửi quà đến nhà văn Mạc Can, nghệ sĩ Ngọc Đáng đang điều trị tại Trạm xá, đoàn đã đến thăm NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM.

Xúc động nghẹn ngào khi Kiều Mỹ Dung gặp lại Diệu Hiền - Ảnh 4.

NSƯT Kiều Mỹ Dung trò chuyện với NSƯT Diệu Hiền

Mỗi điểm đến là một câu chuyện, một mảnh ký ức của sân khấu Nam Bộ được hồi sinh qua những cái nắm tay, nụ cười, giọt nước mắt. Khi đến thăm NSND Trần Ngọc Giàu, họa sĩ Trần Thiện cho biết chuyến đi này ông cũng đã tranh thủ mua vật liệu để thực hiện cảnh trí tác phẩm sân khấu "Bà mẹ và thanh gươm" – kịch bản Phan Vũ, do đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng. Đây là vở diễn nằm trong kế hoạch dàn dựng của Nhà hát Tây Đô năm 2025.

Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM đã trò chuyện về những hoạt động giao lưu nghệ thuật giữa TP HCM và Cần Thơ, trước khi đoàn tham quan tuyến tàu Metro – biểu tượng mới của đô thị hiện đại.

Xúc động nghẹn ngào khi Kiều Mỹ Dung gặp lại Diệu Hiền - Ảnh 5.

Đoàn nghệ sĩ Cần Thơ thăm nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà

Chuyến đi khép lại bằng cuộc thăm viếng NSƯT Ca Lê Hồng tại Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Văn công Giải phóng – nơi lưu giữ ký ức của thế hệ văn công từng hát giữa bom đạn để giữ lửa niềm tin.

Từ một chuyến thăm – lan tỏa thông điệp nhân ái

Cuộc hội ngộ giữa các thế hệ nghệ sĩ TP Cần Thơ và TP HCM là chuyến đi ý nghĩa, khi mà những người làm nghề luôn hun đúc tinh thần "uống nước nhớ nguồn" trong đời sống nghệ thuật.

Ở tuổi xế chiều, NSƯT Diệu Hiền vẫn sáng rực ánh mắt khi nhắc đến sân khấu. Còn NSƯT Kiều Mỹ Dung – người học trò năm xưa, giờ là bậc thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ tại Cần Thơ, lại thấy mình như vừa mới mười bảy – khi ngồi bên người thầy cũ, giữa không gian yên bình của Khu dưỡng lão Thị Nghè.

Xúc động nghẹn ngào khi Kiều Mỹ Dung gặp lại Diệu Hiền - Ảnh 6.

Đoàn nghệ sĩ TP Cần Thơ thăm NSƯT Ca Lê Hồng

Một thông điệp gửi lại cho hôm nay

Chuyến đi của đoàn nghệ sĩ Cần Thơ không ồn ào, nhưng đọng lại thật sâu. Đó là hình ảnh những bàn tay nắm lấy nhau giữa hai thế hệ – giữa những người đã đi qua ánh đèn sân khấu và những người đang tiếp bước. 

Đó cũng là lời nhắn nhủ: Nghệ thuật chỉ thật sự sống khi được nuôi dưỡng bằng tình người. Những chuyến đi như thế – giản dị mà thấm đẫm ân tình – chính là cách đẹp nhất để nghệ sĩ tri ân nhau, để sân khấu truyền thống mãi ngân vang trong lòng công chúng.

Xúc động nghẹn ngào khi Kiều Mỹ Dung gặp lại Diệu Hiền - Ảnh 7.

Đoàn nghệ sĩ TP Cần Thơ thăm NS lão thành Lam Sơn

NSƯT Ca Lê Hồng cho rằng chính nghĩa cử và tấm lòng của các nghệ sĩ TP Cần Thơ sẽ kết nối bền chặt những hoạt động ý nghĩa giữa hai Hội Sân khấu TP HCM - TP Cần Thơ để trong tương lai khi CLB Sân khấu TP Cần Thơ do NSƯT Kiều Mỹ Dung chủ nhiệm sẽ tổ chức giao lưu biểu diễn giữa nghệ sĩ, diễn viên trẻ của hai TP.


"Chúng tôi sẽ sắp xếp đến thăm các cô chú nghệ sĩ tại Khu dưỡng lão Thị Nghè, khi đó sẽ có thêm nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ TP Cần Thơ để được lắng nghe những thông điệp quý mà cô chú gửi lại cho thế hệ hôm nay" - NSƯT Kiều Mỹ Dung nói.


Tin liên quan

Kiều Mỹ Dung, Trần Thiện và cuộc gặp gỡ xúc động với NSND Nguyễn Ngọc Phương

Kiều Mỹ Dung, Trần Thiện và cuộc gặp gỡ xúc động với NSND Nguyễn Ngọc Phương

(NLĐO) – Hướng đến ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam, từ Cần Thơ hai nghệ sĩ đã ra tận thủ đô thăm thầy giáo cũ trong niềm xúc động.

Cần Thơ: "Mai vàng nhân ái" thăm NS Kiều Mỹ Dung và NS Thạch Sỹ Long

(NLĐO)- Ngày 21-8, chương trình "Mai vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã thăm, tặng quà nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung và nghệ sĩ Thạch Sỹ Long tại Cần Thơ.

