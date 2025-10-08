HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Võ Ánh Ngọc, ca sĩ Jazz tài năng và người gieo hạt cho thế hệ trẻ

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Tiếp nối cha mẹ bước vào con đường âm nhạc, Võ Ánh Ngọc đã tạo nhiều dấu ấn đẹp trong lòng công chúng và là niềm tự hào của gia đình

Võ Ánh Ngọc – Nữ ca sĩ Jazz tài năng và người gieo hạt cho thế hệ trẻ - Ảnh 1.

Từ trái sang: NSƯT nhạc sĩ Võ Thanh Liêm, ca sĩ Võ Ánh Ngọc, nhạc sĩ Minh Ngọc

Tạo dấu ấn đẹp với album "Relaxing Jazz", ngày 11-9 vừa qua, giới yêu nhạc đón nhận album Relaxing Jazz (thời lượng 1 giờ 45 phút) của ban nhạc Microcarpa Jazz như một làn gió mát trong không gian âm nhạc thành thị. Giữa những bản hòa âm tinh tế ấy, giọng hát của ca sĩ – giảng viên Võ Ánh Ngọc vang lên trong trẻo và đầy cảm xúc, đặc biệt ở hai ca khúc Morning Fresh và Lonely In This Room, khiến người nghe phải dừng lại để lắng nghe.

Đó là dấu ấn mới nhất trong hành trình nghệ thuật bền bỉ của cô, một gương mặt trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm sân khấu.

Võ Ánh Ngọc – Nữ ca sĩ Jazz tài năng và người gieo hạt cho thế hệ trẻ - Ảnh 2.

Ca sĩ Võ Ánh Ngọc xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn của TP HCM

Võ Ánh Ngọc thừa hưởng truyền thống âm nhạc từ gia đình

Sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ danh tiếng – cha là NSƯT, nhạc sĩ Võ Thanh Liêm, mẹ là nhạc sĩ Minh Ngọc – Võ Ánh Ngọc lớn lên giữa tiếng nhạc, tiếng đàn và ánh đèn sân khấu. Cha cô nhớ lại: "Từ nhỏ, con gái tôi lên sân khấu như cá gặp nước. Có lần, mặc áo dài biểu diễn mà thấy mình chưa biết cách thể hiện, con bé đã chủ động chạy đi hỏi các cô chú nghệ sĩ lớn rồi lên sân khấu biểu diễn rất tự tin. Đó là bản năng sân khấu rất đặc biệt".

Võ Ánh Ngọc – Nữ ca sĩ Jazz tài năng và người gieo hạt cho thế hệ trẻ - Ảnh 3.

Từ trái sang: NSƯT nhạc sĩ Võ Thanh Liêm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Võ Ánh Ngọc

Những clip ca hát của "ca sĩ nhí" Võ Ánh Ngọc vẫn còn trên YouTube với hàng chục ngàn lượt xem. Các MV như: "Sắc xuân", "Vào đời" thể hiện chất giọng ngọt ngào, trong sáng và cho thấy từ bé Võ Ánh Ngọc đã rất sáng dạ.

Võ Ánh Ngọc - Từ sân khấu tuổi thơ đến hành trình chuyên nghiệp

Năm 2020, ca sĩ Võ Ánh Ngọc lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh HTV qua ca khúc "Lời tỏ tình của mùa xuân" (nhạc sĩ Thanh Tùng) trong chương trình "Gặp nhau là Tết". Nhưng thực ra, trước đó cô đã có một hành trình dày dặn: từng biểu diễn trong Broadway in Vietnam do Lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức (2013), chương trình A Broadway Journey tại Nhạc viện TP HCM (2016), đại diện Việt Nam tham gia Yes Academy ASEAN ở Indonesia và Liên hoan Âm nhạc ASEAN – Ấn Độ năm 2017. 

Trong giai đoạn 2013–2020, cô là ca sĩ chính của nhóm Metronome Jazz Band, biểu diễn tại nhiều không gian sang trọng như Rex Hotel, Sheraton Saigon, Nikko, The Reverie Saigon, InterContinental… cũng như các phòng trà, quán bar đặc trưng cho dòng nhạc jazz ở TP HCM như XU Lounge, Saxn'art Jazz Club, Yoko Cafe, Bebop… Sự xuất hiện của cô luôn gắn với phong cách trình diễn tinh tế, chuyên nghiệp và tràn đầy năng lượng.

Võ Ánh Ngọc – Nữ ca sĩ Jazz tài năng và người gieo hạt cho thế hệ trẻ - Ảnh 4.

Từ trái sang; NSƯT nhạc sĩ Võ Thanh Liêm, NSND Kim Cương và ca sĩ Võ Ánh Ngọc tại Nhà hát Truyền hình HTV

Võ Ánh Ngọc - Gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình

Không chỉ dừng ở sân khấu phòng trà, Võ Ánh Ngọc còn là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình HTV, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp… Cô thường xuyên góp mặt trong các chương trình nghệ thuật quy mô như: "Chuông vàng vọng cổ", "Vầng trăng cổ nhạc"… mang đến sự giao thoa độc đáo giữa nhạc jazz, pop và âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Một kỷ niệm đặc biệt là khi cô thể hiện ca khúc Ý Torna a Surriento (lời Việt: "Trở về mái nhà xưa") trong chương trình vinh danh "Kỳ nữ Kim Cương" (HTV), để lại nhiều xúc động trong lòng khán giả.

NSND Kim Cương đã khen ngợi: "Tôi bất ngờ vô cùng, vì bài hát "Trở về mái nhà xưa" tôi đã nghe nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng với Võ Ánh Ngọc thì chất trẻ trung, tươi tắn của chất giọng và sâu thẳm mang nhiều nỗi niềm đã mang lại cảm giác rất mới lạ".

Võ Ánh Ngọc – Nữ ca sĩ Jazz tài năng và người gieo hạt cho thế hệ trẻ - Ảnh 5.

Ca sĩ Võ Ánh Ngọc biểu diễn nhạc jazz

Võ Ánh Ngọc với bảng thành tích đáng nể của một tài năng trẻ

Ca sĩ Võ Ánh Ngọc tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện TP HCM, là Á khoa đầu vào bậc Trung cấp (2012) và Thủ khoa đầu ra bậc Đại học (2020). Cô từng đạt Giải Nhì Hội thi Tài năng trẻ Toàn quốc (2017), Giải Vàng Hợp xướng Thính phòng hỗn hợp tại Hội thi Hợp xướng Quốc tế Việt Nam lần V. 

Hiện nay, cô đang theo học chương trình cao học (khóa 32) chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của TS Baek Nayoon (Hàn Quốc). 

Cô được xem là người truyền lửa cho thế hệ trẻ tại Nhạc viện TP HCM khi từ năm 2022, cô chính thức trở thành giảng viên Thanh nhạc khoa Jazz – Pop – Rock & Công nghệ Âm nhạc tại Nhạc viện TP HCM.

Cô đã mang đến cho sinh viên không chỉ kỹ thuật thanh nhạc bài bản mà còn truyền cảm hứng về một phong cách âm nhạc hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giàu bản sắc.

Ca sĩ Võ Ánh Ngọc chia sẻ: "Tôi rất vui khi thấy các em sinh viên ngày càng tự tin, dám thể nghiệm và có ý thức sáng tạo. Tôi muốn các em hiểu rằng âm nhạc không chỉ là nghề, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn và lan tỏa cảm xúc".

Võ Ánh Ngọc kết nối truyền thống – hiện đại

Hơn 20 năm đồng hành cùng các chương trình nghệ thuật lớn nhỏ, đặc biệt là "Chuông vàng vọng cổ" của HTV, Võ Ánh Ngọc là ca sĩ biểu diễn thường xuyên và là một "mắt xích" quan trọng kết nối âm nhạc hiện đại với sân khấu truyền thống.

Võ Ánh Ngọc – Nữ ca sĩ Jazz tài năng và người gieo hạt cho thế hệ trẻ - Ảnh 8.

Ca sĩ Võ Ánh Ngọc tạo được nhiều ấn tượng đẹp trong các sản phẩm âm nhạc Jazz

Nói về cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ", cô vui mừng khi thấy từ sân chơi này, nhiều tài năng trẻ đã xuất hiện, góp phần làm phong phú đời sống cải lương hôm nay.

Cô là một giọng ca jazz đầy triển vọng của TP HCM.


Võ Ánh Ngọc – Nữ ca sĩ Jazz tài năng và người gieo hạt cho thế hệ trẻ - Ảnh 9.

Ca sĩ Võ Ánh Ngọc và Nguyễn Phi Hùng biểu diễn ca khúc "Trở về mái nhà xưa" trong đêm vinh danh NSND Kim Cương do HTV tổ chức (tác giả kịch bản ThS - đạo diễn Thanh Hiệp)

"Với tài năng, bản lĩnh sân khấu và khát vọng sáng tạo, cô đang từng bước góp phần làm giàu thêm diện mạo của đời sống âm nhạc TP HCM và cả nước" – NSND Kim Cương nhận định.


