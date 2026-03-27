Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Thanh Thanh Tâm với "Tự tình quê hương" được Hội đồng Nghệ thuật khen ngợi

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Trở về sau 14 năm, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã phúc khảo thành công chương trình "Tự tình quê hương", nhận được nhiều lời khen ngợi


NSƯT Thanh Thanh Tâm với "Tự tình quê hương" được Hội đồng Nghệ thuật khen ngợi - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ đồng hành cùng NSƯT Thanh Thanh Tâm trong chương trình "Tự tình quê hương"

Chiều 27-3, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, buổi phúc khảo chương trình "Tự tình quê hương – Cải lương tâm sự" của NSƯT Thanh Thanh Tâm đã để lại nhiều dư âm mạnh mẽ.

Sau 14 năm trở về từ hải ngoại, nữ nghệ sĩ không chọn cách "trở lại nhẹ nhàng" mà dàn dựng một chương trình nghệ thuật có cấu trúc chặt chẽ, giàu cảm xúc và đậm bản sắc sân khấu cải lương. Các clip phóng sự đầy xúc động, mang nhiều tâm sự của người nghệ sĩ yêu nghề.

Hành trình trở về của Thanh Thanh Tâm không chỉ là một đêm diễn

Sự trở lại của NSƯT Thanh Thanh Tâm không đơn thuần là tái ngộ khán giả, mà là một cuộc "tự tình" đúng nghĩa, nơi nghệ sĩ đối thoại với ký ức nghề, với quê hương và với chính mình.

Hội đồng nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đã đánh giá cao quy mô dàn dựng và tinh thần nghiêm túc của chương trình. NSƯT Ca Lê Hồng nhận xét: "Từ lựa chọn trích đoạn, xử lý âm nhạc đến phong cách biểu diễn đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Điểm đáng chú ý là cách NSƯT Thanh Thanh Tâm kết nối các trích đoạn thành một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt: từ hoài niệm, day dứt đến tự hào và khát vọng cống hiến. Đây không phải là một "show tuyển tập", mà là một câu chuyện sân khấu mang ý nghĩa sâu sắc".

NSƯT Thanh Thanh Tâm với "Tự tình quê hương" được Hội đồng Nghệ thuật khen ngợi - Ảnh 2.

NSƯT Lê Thiện đến chúc mừng NSƯT Thanh Thanh Tâm

Thanh Thanh Tâm và những lát cắt ấn tượng

Chương trình nghệ thuật của NSƯT Thanh Thanh Tâm gây ấn tượng mạnh với loạt trích đoạn được chọn lọc kỹ, hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn trong đêm công diễn 28-3 như: "Tâm sự Ngọc Hân" (tác giả Lê Duy Hạnh) mang đến chiều sâu nội tâm, thể hiện khả năng diễn xuất tinh tế; "Hòn vọng phu" (chuyển thể từ Lưu Quang Vũ, chuyển thể cải lương Mộc Linh) là điểm nhấn về bi kịch thân phận và sự hóa thân; "Chói rạng sơn hà" (Nguyễn Sĩ Chức, chuyển thể Nguyên Phương) tạo cao trào với tinh thần sử thi dành cho thế hệ trẻ tiếp nối chị khi đến với cải lương sử Việt và "Thái hậu Dương Vân Nga" (Huy Trường) tiếp tục khẳng định nội lực của cải lương lịch sử;

Đặc biệt, trích đoạn "Truyền thuyết tình yêu" (Nhị Kiều) có sự yểm trợ của NSƯT Tú Sương, NSƯT Võ Minh Lâm hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cảm xúc.

NSƯT Thanh Thanh Tâm với "Tự tình quê hương" được Hội đồng Nghệ thuật khen ngợi - Ảnh 3.

Hội đồng nghệ thuật Sở VHTT TP HCM (từ trái sang): nhạc sĩ Phạm Hoàn Long, đạo diễn Thanh Hiệp, NSƯT Ca Lê Hồng, bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm (Phó Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy) và NSƯT Thanh Thanh Tâm sau buổi phúc khảo

Dàn nghệ sĩ tên tuổi đồng hành với Thanh Thanh Tâm

Chương trình quy tụ lực lượng nghệ sĩ đông đảo, từ những tên tuổi kỳ cựu đến lớp kế thừa: NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Tú Sương, NSƯT Hoàng Nhất, NSƯT Tâm Tâm, nghệ sĩ Trọng Nghĩa, Mai Thế Hiệp, Chí Bảo, Bình Tinh, Hùng Vương, NS Trọng Nhân, Kim Tuyến, Trọng Nghĩa… Sự góp mặt của ca sĩ Quang Thành tạo thêm màu sắc giao thoa giữa tân nhạc và cải lương.

NSƯT Thanh Thanh Tâm với "Tự tình quê hương" được Hội đồng Nghệ thuật khen ngợi - Ảnh 4.

NSƯT Thanh Thanh Tâm với vai Thái hậu Dương Vân Nga

Buổi phúc khảo kết thúc trong sự đồng thuận cao của hội đồng nghệ thuật: chương trình đạt yêu cầu chất lượng và có tiềm năng thu hút khán giả. Nhưng điều đáng nói hơn là cảm giác trở về sân khấu quê nhà của người nghệ sĩ xa xứ, chị đã mang theo trải nghiệm nhiều năm xa quê và luôn khao khát truyền năng lượng sáng tạo cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

"Sự kết hợp giữa ký ức và hiện tại, giữa chuẩn mực truyền thống và tinh thần dàn dựng hiện đại đã cho thấy NSƯT Thanh Thanh Tâm rất yêu nghề, trọng thị và luôn tìm tòi sáng tạo mới" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.


NSƯT Thanh Thanh Tâm viếng mộ Vũ Linh, thắp hương tri ân các tiền bối

NSƯT Thanh Thanh Tâm viếng mộ Vũ Linh, thắp hương tri ân các tiền bối

(NLĐO) – Sau 14 năm xa xứ, trước ngày khởi động tập luyện cho live show, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã đến viếng mộ nghệ sĩ Vũ Linh

NSƯT Thanh Thanh Tâm về nước diễn live show "Tự tình quê hương"

(NLĐO) - NSƯT Thanh Thanh Tâm sẽ trở lại sàn diễn với niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ đã từng đoạt giải Mai Vàng

