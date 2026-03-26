Giải trí

Diễn viên Lê Thúy: "Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng chiều sâu nhân vật"

Thùy Trang

(NLĐO) - Ở Lê Thúy hội tụ đủ các điều kiện cần của một ngôi sao: sắc vóc, kỹ năng diễn xuất và đam mê cháy bỏng.

Lê Thúy cần một cơ hội

. Phóng viên: Sau hơn một thập kỷ gắn bó với sân khấu và những bước đi đầu tiên trong điện ảnh, cái tên Lê Thúy đang dần tạo được dấu ấn riêng, đặc biệt qua vai diễn ấn tượng trong "Quỷ nhập tràng 2". Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, chị còn được đánh giá cao bởi nội lực diễn xuất và sự nghiêm túc với nghề. Vai diễn xuất sắc của chị trong "Quỷ nhập tràng 2" có được xem là cơ hội để cái tên Lê Thúy tỏa sáng không?

-Diễn viên Lê Thúy: Thực ra, tôi đến với vai diễn này khá bất ngờ. Khi nhận được kịch bản, tôi bị cuốn hút ngay bởi chiều sâu tâm lý của nhân vật. Đây là dạng vai không chỉ đòi hỏi cảm xúc mà còn cần sự tiết chế và trải nghiệm. Tôi nghĩ đó là cơ hội để mình thử thách bản thân sau nhiều năm làm nghề.

Diễn viên Lê Thúy: "Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng chiều sâu nhân vật" - Ảnh 1.
Diễn viên Lê Thúy: "Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng chiều sâu nhân vật" - Ảnh 2.
Diễn viên Lê Thúy: "Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng chiều sâu nhân vật" - Ảnh 3.
Diễn viên Lê Thúy: "Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng chiều sâu nhân vật" - Ảnh 4.

Vai diễn của Lê Thúy trong "Quỷ nhập tràng 2" là một bước đột phá thú vị

Sau khi phim lọt vào danh sách phim có doanh thu 100 tỉ, tôi thấy hạnh phúc vì là một phần trong thành công này. Tôi cũng nhận thấy rõ những cơ hội mới. Nhiều nhà sản xuất gọi tôi thử vai cho tác phẩm của họ. Tôi biết bản thân phải nắm vững cơ hội này bởi sau 10 năm nỗ lực và tích lũy, tôi cần một cơ hội để bứt phá.

. Chị đã chuẩn bị như thế nào để thể hiện một vai diễn nặng tâm lý như vậy?

-Tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, trao đổi với đạo diễn và thậm chí quan sát những câu chuyện đời thực có nét tương đồng. 

Xuất thân từ sân khấu Hoàng Thái Thanh giúp tôi có nền tảng vững về tâm lý nhân vật, nhưng điện ảnh lại đòi hỏi sự tinh tế hơn, nên tôi phải "giảm lực" trong diễn xuất để phù hợp với ống kính.

Thực ra, đó cũng là cách làm việc của tôi. Tôi biết mình đang làm gì và phải làm gì để hoàn thành tốt vai diễn của mình.

.Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, chị thấy mình thay đổi như thế nào?

-Tôi nghĩ điều thay đổi lớn nhất là cách mình nhìn nhận nghề. Trước đây, tôi chỉ cố gắng hoàn thành vai diễn thật tốt. Còn bây giờ, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc nhân vật có chạm được đến khán giả hay không. Tôi muốn mỗi vai diễn đều có đời sống riêng, có chiều sâu.

Trong hơn 10 năm làm nghề của mình, có lúc tôi muốn từ bỏ. Gánh nặng cơm áo gạo tiền của cuộc sống khiến tôi nghĩ, có lẽ, bản thân không phù hợp với công việc này. Nhưng, Tổ nghề giữ tôi lại. Quay đi quẩn lại cũng đã 10 năm. Và tôi tin rằng, chỉ cần mình cố gắng, Tổ không bỏ mình. Nếu bản thân chưa rực rỡ thì chắc chắn, tôi đã chưa cố gắng đủ để tỏa sáng.

Lê Thúy với những dấu ấn thú vị

. Sau hơn 2 năm bước vào điện ảnh, chị đánh giá cơ hội của mình ra sao?

-Điện ảnh Việt Nam đang phát triển rất nhanh, và đó là cơ hội cho những diễn viên như tôi. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm áp lực. Tôi không nghĩ mình đã thành công, mà chỉ đang ở giai đoạn được khán giả chú ý hơn. Điều quan trọng là phải giữ được phong độ và tiếp tục học hỏi.

Diễn viên Lê Thúy: "Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng chiều sâu nhân vật" - Ảnh 5.

Lê Thúy sở hữu nhiều ưu thế

Nói thật, khát khao của tôi là nổi tiếng. Tôi làm việc tận tâm, trước hết để mang đến một nhân vật thật "đẹp" cho khán giả (hóa thân một cách hoàn mỹ nhất) và sau hết, tôi muốn được khán giả ghi nhận thông qua những đóng góp của mình. 

Theo đuổi nghệ thuật mà bảo vì điều này điều nọ chứ nổi tiếng hay không không quan trọng, với tôi là xạo. Nhưng tôi cũng hiểu muốn được nổi tiếng thì bản thân phải cố gắng đủ để được tặng thưởng. 

Làm gì cũng phải tử tế. Tôi mong được nổi tiếng nhưng không thích con đường bất chấp, làm mọi thứ chỉ để được nổi tiếng. Với tôi, sự nổi tiếng phải được ghi nhận trên phương diện làm nghề đúng đắn, chuẩn mực.

.Chị có cho rằng ngoại hình là lợi thế lớn của mình?

-Ngoại hình chắc chắn là một lợi thế ban đầu, nhưng để đi đường dài thì không thể chỉ dựa vào điều đó. Khán giả ngày nay rất tinh tế, họ cần cảm xúc thật. Tôi luôn xem ngoại hình là công cụ hỗ trợ, còn diễn xuất mới là yếu tố quyết định.

Diễn viên Lê Thúy: "Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng chiều sâu nhân vật" - Ảnh 6.
Diễn viên Lê Thúy: "Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng chiều sâu nhân vật" - Ảnh 7.
Diễn viên Lê Thúy: "Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng chiều sâu nhân vật" - Ảnh 8.

Cùng với khả năng diễn xuất ấn tượng, Lê Thúy chính là gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt

.Trong tương lai, chị mong muốn thử sức với những dạng vai nào?

-Tôi muốn thử những vai gai góc hơn, có thể là phản diện hoặc những nhân vật có nội tâm phức tạp. Tôi tin rằng chính những vai diễn như vậy sẽ giúp mình khám phá giới hạn bản thân và trưởng thành hơn trong nghề.

.Theo chị, điều gì tạo nên một diễn viên "tiềm năng" trong điện ảnh Việt?

-Theo tôi, đó là sự kết hợp giữa đam mê, kỷ luật và khả năng học hỏi không ngừng. Ngoài ra, một diễn viên cần có cá tính riêng để không bị hòa lẫn. Tôi luôn cố gắng xây dựng cho mình một màu sắc riêng, dù còn rất nhiều điều phải hoàn thiện.

Diễn viên Lê Thúy: "Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng chiều sâu nhân vật" - Ảnh 9.
Diễn viên Lê Thúy: "Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng chiều sâu nhân vật" - Ảnh 10.

Lê Thúy chỉ còn chờ một cơ quan để tỏa sáng

. Lê Thúy muốn khán giả nhớ đến mình như thế nào?

-Tôi không mong khán giả nhớ đến mình như một người đẹp hay một gương mặt quen thuộc. Tôi chỉ mong họ nhớ đến những nhân vật mà tôi đã sống hết mình, những cảm xúc chân thật mà tôi mang lại.

Để có được điều đó, tôi sẽ phải học và cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi bây giờ đang có thêm một công việc khác để cover cho nghề diễn của mình. Tôi nghĩ rồi mình sẽ ổn thôi.

Nhìn lại hành trình của Lê Thúy, có thể thấy cô hội tụ nhiều yếu tố: nền tảng sân khấu vững chắc, kinh nghiệm tích lũy, cùng tinh thần cầu tiến. Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang mở rộng, những diễn viên như cô hoàn toàn có cơ hội bứt phá nếu tiếp tục lựa chọn vai diễn phù hợp và không ngừng làm mới mình.


Khả Như tái xuất ở "Quỷ nhập tràng 2", Doãn Quốc Đam nhập hội

(NLĐO) - Sau thành công doanh thu của phần đầu với 149 tỉ đồng, phim "Quỷ nhập tràng 2" được thực hiện với sự trở lại của Khả Như.

Cận cảnh nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Tô Diệp Hà

(NLĐO) - Hoa hậu Tô Diệp Hà chiếm spotlight giữa dàn hoa á hậu với áo dài vừa truyền thống vừa hiện đại nổi bật trên thảm xanh.

Châu Bùi vừa ra mắt đã được vinh danh

(NLĐO) - Châu Bùi ghi dấu ấn với vai trò nghệ sĩ, xuất hiện tại Times Square trong chiến dịch Spotify EQUAL tháng 3-2026.

Lê Thúy Lê Thúy trong Quỷ nhập tràng 2 diễn xuất của Lê Thúy
