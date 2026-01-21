HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Võ Minh Lâm ngồi ghế nóng cuộc thi "Việt điệu trăng thanh"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – NSƯT Võ Minh Lâm phấn khởi cho biết anh nôn nóng chờ đợi kết quả còn hơn cả thí sinh tranh tài. Vì sao?

NSƯT Võ Minh Lâm ngồi ghế nóng cuộc thi "Việt điệu trăng thanh" - Ảnh 1.

NSƯT Võ Minh Lâm


Khi Võ Minh Lâm đặt niềm tin vào thế hệ kế tiếp

Trong danh sách giám khảo cuộc thi "Việt điệu trăng thanh", NSƯT Võ Minh Lâm xuất hiện như một điểm tựa nghề nghiệp và cảm xúc. Anh đến với cuộc thi bằng tâm thế của người truyền lửa, đặt trọn niềm tin vào lớp trẻ đang bắt đầu hành trình đến với âm nhạc dân tộc. 

"Điều tôi chờ đợi không phải là sự điêu luyện, mà là tình yêu. Khi một em học sinh cất lên câu vọng cổ hay gảy tiếng đàn tranh bằng cảm xúc thật, tôi tin mạch nguồn truyền thống đang tiếp tục được nuôi dưỡng" – Võ Minh Lâm chia sẻ.

Lần đầu tiên, học sinh TP.HCM có một sân chơi âm nhạc truyền thống đúng nghĩa "Việt điệu trăng thanh" là cuộc thi hát nhạc cổ truyền và biểu diễn nhạc cụ dân tộc lần đầu tiên được tổ chức dành riêng cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi trên địa bàn TP HCM. 

Cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM phối hợp cùng đơn vị giáo dục nghệ thuật Sofia Art thực hiện.

Các thí sinh đã thể hiện các nội dung: dân ca, đờn ca tài tử và cải lương, trình tấu nhạc cụ dân tộc. Cuộc thi được thiết kế theo hướng vừa biểu diễn, vừa bồi dưỡng, vừa giao lưu nghệ thuật. Đêm chung kết được tổ chức tối 22-1 có 18 thí sinh tranh tài.

NSƯT Võ Minh Lâm ngồi ghế nóng cuộc thi "Việt điệu trăng thanh" - Ảnh 2.

NSƯT Võ Minh Lâm

Một hành trình ba chặng: phát hiện – bồi dưỡng – tỏa sáng

Vòng sơ tuyển đã diễn ra từ ngày 11 đến 30-11-2025, thí sinh gửi video dự thi để ban tổ chức chọn ra khoảng 30–50 tiết mục xuất sắc. 

Vòng 2 là giai đoạn các em được hướng dẫn bởi đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên âm nhạc dân tộc và cố vấn nghệ thuật, tập trung rèn kỹ năng biểu cảm, phong cách trình diễn và hiểu biết về giá trị di sản. Vòng chung kết dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 22-1-2026 tại Nhà hát Bến Thành. 

"Tôi kỳ vọng vào các bạn trẻ để từ cuộc thi này các em sẽ hiểu hơn về cội nguồn văn hóa nghệ thuật của Nước nhà, đồng thời chung sức bảo vệ, giới thiệu, quảng bá nghệ thuật dân tộc đến với thế giới" – NSƯT Võ Minh Lâm kỳ vọng.

NSƯT Võ Minh Lâm ngồi ghế nóng cuộc thi "Việt điệu trăng thanh" - Ảnh 3.

NSƯT Võ Minh Lâm


Khi giáo dục nghệ thuật được đặt lại đúng vị trí

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cuộc thi "Việt điệu trăng thanh" hướng đến mục tiêu lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, khơi dậy sự gắn bó của thế hệ trẻ với âm nhạc truyền thống, tạo ra một sân chơi hiện đại, hấp dẫn để học sinh thể hiện tài năng và bản sắc.

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm giáo dục và đào tạo TP HCM, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ bồi đắp tri thức, nhân cách, văn hóa và nghệ thuật cho các thế hệ học sinh thành phố.

Võ Minh Lâm: "Chỉ cần các em thật sự yêu, di sản sẽ sống"

Với NSƯT Võ Minh Lâm, ngồi ghế giám khảo lần này là một niềm vui nghề nghiệp đặc biệt. Anh cho rằng nếu các em được tiếp xúc đúng cách, được dẫn dắt tử tế, thì âm nhạc truyền thống sẽ trở thành một phần tự nhiên trong đời sống tinh thần.

Khán giả đã đến xem cuộc thi, tất cả đều cổ vũ cho các thí sinh, đồng thời tin rằng sau cuộc thi các em sẽ hiểu và trân quý những di sản văn hóa nghệ thuật mà ông cha đã kiến tạo, góp phần với sân khấu học đường, đưa những tác phẩm xuất sắc đến với khán giả học sinh, sinh viên trên địa bàn TP HCM và cả nước.

"Tôi tin trong các em có những hạt giống rất đẹp. Khi các em đã yêu, đã tự hào, thì âm nhạc dân tộc sẽ không bao giờ cũ. Lúc đó, di sản không nằm trên sách vở, mà sống trong chính hơi thở của người trẻ" – anh bày tỏ.


