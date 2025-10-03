HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề

Minh Khuê

(NLĐO) - Các nghệ sĩ: NSƯT - NGƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… tụ hội ngày Giỗ Tổ sân khấu 2025.

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức Lễ Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam 2025 sáng 3-10. Các đại biểu tham dự gồm: ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, ông Tôn Thất Cần - Phó Chủ tịch thường trực Hội Sân khấu TP HCM…

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 1.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM (trái) và NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 2.

Các đại biểu, khách mời tham dự Lễ Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam 2025 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 3.

NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM đánh trống khai lễ

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 4.

Tiết mục cải lương mở màn chương trình

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 5.

Mang đến màn ca diễn thu hút

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 6.

Quy tụ những nghệ sĩ trẻ

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 7.

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 8.

Tiết mục cải lương mở màn Lễ Giỗ Tổ

Tiết mục cải lương được dàn dựng cuốn hút được trình diễn mở màn. Các nghệ sĩ trẻ tham gia trình diễn có: Khánh Loan, Trọng Hiếu, Trúc Phương, Diệp Duy, Thiên Lý, Hùng Vương, Diễm Kiều, phần minh họa của vũ đoàn Bình Minh.

"Lễ Giỗ Tổ đã trở thành ngày Tết đoàn viên, Tết hội ngộ của đại gia đình sân khấu. Cây có cội, nước có nguồn, hướng về ngày Giỗ Tổ sân khấu linh thiêng để cùng nhau tưởng nhớ, ôn lại chặng đường vàng son của các bậc tiền bối, những người đã tao ra sắc vóc, linh hồn cho sân khấu trong đó có cải lương.

Đặc biệt, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang xin gửi tấm lòng tri ân sâu sắc đến những người đã và đang cống hiến cả cuộc đời, đam mê của mình cho sự phát triển của nhà hát, sự trường tồn của nghệ thuật cải lương" - NSƯT Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, chia sẻ.

Các nghệ sĩ: NSƯT - NGƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… sau đó dâng hương phụng cúng Tổ nghiệp.

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 10.

NSƯT Vũ Luân và NSƯT - NGƯT Mạnh Dung

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 11.

NSƯT Lê Thiện

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 12.

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và NSƯT - NGƯT Mạnh Dung

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 13.

Các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 14.

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 15.

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 16.

NSƯT Tú Sương và em gái


NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 17.

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 18.

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 19.

Các đại biểu dâng hương

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 20.

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 21.

Các nghệ sĩ dâng hương

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 22.

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 23.

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 24.

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 25.

NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề- Ảnh 26.

NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Thành Lộc… tụ hội tại Nhà thờ Tổ

NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Thành Lộc… tụ hội tại Nhà thờ Tổ

(NLĐO) - NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Thành Lộc cùng nhiều nghệ sĩ đã đến dâng hương cúng tổ nhân ngày Giỗ Tổ sân khấu

NSND Thanh Ngân tái diễn "Giấc mộng đêm xuân" mừng ngày Giỗ Tổ

(NLĐO) - Đêm hội tôn vinh nghệ thuật cải lương sẽ diễn ra tại Nhà hát Trần Hữu Trang với sự tham gia của NSND Thanh Ngân

Trang trọng lễ giỗ Tổ nghề sân khấu

Ngày 25-9, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ XIV năm 2023 và lễ giỗ Tổ sân khấu dân tộc (ngày 12 tháng Tám năm Quý Mão) với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ.

Trần Hữu Trang Giỗ tổ Sân khấu NSƯT Vũ Luân NSƯT Tú Sương
    Thông báo