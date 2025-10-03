NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức Lễ Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam 2025 sáng 3-10. Các đại biểu tham dự gồm: ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, ông Tôn Thất Cần - Phó Chủ tịch thường trực Hội Sân khấu TP HCM…

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM (trái) và NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM

Các đại biểu, khách mời tham dự Lễ Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam 2025 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM đánh trống khai lễ

Tiết mục cải lương mở màn chương trình

Mang đến màn ca diễn thu hút

Quy tụ những nghệ sĩ trẻ

Tiết mục cải lương được dàn dựng cuốn hút được trình diễn mở màn. Các nghệ sĩ trẻ tham gia trình diễn có: Khánh Loan, Trọng Hiếu, Trúc Phương, Diệp Duy, Thiên Lý, Hùng Vương, Diễm Kiều, phần minh họa của vũ đoàn Bình Minh.

"Lễ Giỗ Tổ đã trở thành ngày Tết đoàn viên, Tết hội ngộ của đại gia đình sân khấu. Cây có cội, nước có nguồn, hướng về ngày Giỗ Tổ sân khấu linh thiêng để cùng nhau tưởng nhớ, ôn lại chặng đường vàng son của các bậc tiền bối, những người đã tao ra sắc vóc, linh hồn cho sân khấu trong đó có cải lương.

Đặc biệt, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang xin gửi tấm lòng tri ân sâu sắc đến những người đã và đang cống hiến cả cuộc đời, đam mê của mình cho sự phát triển của nhà hát, sự trường tồn của nghệ thuật cải lương" - NSƯT Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, chia sẻ.

Các nghệ sĩ: NSƯT - NGƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… sau đó dâng hương phụng cúng Tổ nghiệp.

NSƯT Vũ Luân và NSƯT - NGƯT Mạnh Dung

NSƯT Lê Thiện

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và NSƯT - NGƯT Mạnh Dung

Các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm

NSƯT Tú Sương và em gái





Các đại biểu dâng hương