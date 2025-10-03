NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… dâng hương Tổ nghề

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức Lễ Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam 2025 sáng 3-10. Các đại biểu tham dự gồm: ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, ông Tôn Thất Cần - Phó Chủ tịch thường trực Hội Sân khấu TP HCM…
Tiết mục cải lương mở màn Lễ Giỗ Tổ
Tiết mục cải lương được dàn dựng cuốn hút được trình diễn mở màn. Các nghệ sĩ trẻ tham gia trình diễn có: Khánh Loan, Trọng Hiếu, Trúc Phương, Diệp Duy, Thiên Lý, Hùng Vương, Diễm Kiều, phần minh họa của vũ đoàn Bình Minh.
"Lễ Giỗ Tổ đã trở thành ngày Tết đoàn viên, Tết hội ngộ của đại gia đình sân khấu. Cây có cội, nước có nguồn, hướng về ngày Giỗ Tổ sân khấu linh thiêng để cùng nhau tưởng nhớ, ôn lại chặng đường vàng son của các bậc tiền bối, những người đã tao ra sắc vóc, linh hồn cho sân khấu trong đó có cải lương.
Đặc biệt, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang xin gửi tấm lòng tri ân sâu sắc đến những người đã và đang cống hiến cả cuộc đời, đam mê của mình cho sự phát triển của nhà hát, sự trường tồn của nghệ thuật cải lương" - NSƯT Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, chia sẻ.
Các nghệ sĩ: NSƯT - NGƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương… sau đó dâng hương phụng cúng Tổ nghiệp.
