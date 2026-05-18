NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt

Thùy Trang

(NLĐO) - Chương trình "Áo dài Show" của NTK Nguyễn Lan Vy tại Đà Nẵng tối 17-5, để lại nhiều ấn tượng với công chúng.

Dấu ấn NTK Nguyễn Lan Vy

NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 1.

Áo dài show tròn 10 năm trong hành trình quảng bá văn hóa Việt với bạn bè quốc tế

Sau thành công của lễ hội áo dài "Tinh hoa áo dài - Sắc lụa sông Hàn" diễn ra trước đó và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn công chúng, Nguyễn Lan Vy tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân khi đầu tư lớn cho đêm diễn đặc biệt mang tên "Áo dài Show" phiên bản kỷ niệm 10 năm.

Để tri ân khán giả cũng như những người đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình nghệ thuật, nữ nhà thiết kế quyết định mời dàn người đẹp nổi tiếng từ nhiều quốc gia cùng xuất hiện trên một sân khấu.

Theo đó, chương trình có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như Phorn SreyPork (Srey Pii) - Miss Cosmo Cambodia 2025, Miss Pornsirikul Puatha - Miss Charm Thailand 2024, Phoem Sreynor (Nano) - Miss Grand Cambodia 2023, Sothida - Miss Grand Cambodia 2021, Nguyễn Thị Yến Nhi - Miss Grand Vietnam 2025, Trần Trân Mỹ Linh - Miss Celebrity International 2025, Ngọc Trang - Á hoàng Trang sức Việt Nam 2022, Trương Tâm Như - Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025, Phạm Thị Ánh Vương - Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024, Bùi Thị Uyên Phương - Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 cùng nhiều người đẹp khác.

NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 2.
NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 3.
NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 4.
NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 5.
NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 6.
NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 7.
NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 8.
NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 9.
NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 10.
NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 11.
NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 12.
NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 13.

Toàn cảnh Áo dài show do NTK Nguyễn Lan Vy thực hiện

Không chỉ gây chú ý bởi dàn hoa hậu, á hậu đình đám, chương trình còn mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Hà Myo, Nguyễn Phi Hùng, Phan Huy Thành, Lê Vân, Thúy Ngân, Xuân Ly, Võ Anh Duy, Chí Hiếu, Thế Ân…

Bên cạnh đó là phần hỗ trợ trình diễn của dàn người mẫu và vũ đoàn VKSTAR, góp phần tạo nên những tiết mục mãn nhãn, đậm tính sân khấu.

Đặc biệt, để tạo nên màu sắc đa dạng cho đêm diễn cũng như chia sẻ niềm vui trong cột mốc đáng nhớ này, NTK Nguyễn Lan Vy còn mời nhiều đồng nghiệp thân thiết tham gia trình diễn bộ sưu tập như NTK Việt Hùng, Ngô Nhật Huy, Trần Thiện Khánh và Thịnh Nguyễn.

Theo nhà thiết kế này, đây đều là những người đã đồng hành, chứng kiến chặng đường trưởng thành của chị cùng "đứa con tinh thần" mang tên "Áo dài Show" từ những ngày đầu tiên.

NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 14.

Chương trình thực sự là một lễ hội ấn tượng

Dù diễn ra dưới cơn mưa đầu mùa, chương trình vẫn thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Hình ảnh những vị khách tay cầm ô, không ngừng reo hò và vỗ tay cổ vũ đã tạo nên bầu không khí sôi động, đầy cảm xúc cho đêm diễn đặc biệt.

Áo dài show với hành trình 10 năm

Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, từng bộ sưu tập lần lượt được giới thiệu như những lát cắt kể lại hành trình 10 năm của "Áo dài Show". Thông qua tà áo dài, chương trình tái hiện sự chuyển mình trong tư duy sáng tạo, sự đổi mới trong thiết kế cũng như hành trình gìn giữ và phát triển giá trị văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại.

NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 15.

Áo dài show và hành trình đầy thú vị

NTK Nguyễn Lan Vy cho biết: "Từ những ý tưởng đầu tiên cho đến hành trình 10 năm bền bỉ của Áo dài Show, tôi luôn mong muốn mỗi tà áo xuất hiện trên sân khấu không chỉ đẹp về hình thức mà còn kể được câu chuyện về đất nước, con người và bản sắc Việt Nam đến với khán giả trong nước lẫn bạn bè quốc tế. 10 là hành trình của đam mê, của khát vọng gìn giữ di sản văn hóa dân tộc và kể những câu chuyện Việt Nam bằng tà áo dài.

Thành công hôm nay không chỉ là dấu ấn của riêng Nguyễn Lan Vy hay Áo dài Show mà còn là kết tinh của sự yêu thương, sẻ chia và đồng hành từ tất cả mọi người".

Theo nữ nhà thiết kế, áo dài không chỉ đơn thuần là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của tâm hồn Việt, của lịch sử và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Chính tình yêu dành cho áo dài đã trở thành động lực để chị dành trọn thanh xuân cho hành trình bảo tồn, trình diễn và phát triển văn hóa áo dài bằng nghệ thuật sân khấu.

NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt - Ảnh 16.

Áo dài Show" còn được ví như một "bảo tàng sống" bằng nghệ thuật, nơi lịch sử, văn hóa, âm nhạc và ký ức dân tộc được kể lại

Không chỉ dừng lại ở việc trình diễn thời trang, "Áo dài Show" còn được ví như một "bảo tàng sống" bằng nghệ thuật, nơi lịch sử, văn hóa, âm nhạc và ký ức dân tộc được kể lại qua từng tà áo và từng khoảnh khắc sân khấu.

Thông qua các hoạt động trình diễn, quảng bá văn hóa vùng miền và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế, "Áo dài Show" đang góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Tin liên quan

Đàm Vĩnh Hưng và con trai diễn áo dài Việt Hùng

Đàm Vĩnh Hưng và con trai diễn áo dài Việt Hùng

(NLĐO) - Nhà thiết kế Việt Hùng vừa trình làng bộ sưu tập áo dài mới Dấu ấn Chăm Pa, được lấy cảm hứng từ nét đẹp trong văn hóa Chăm Pa.

Anh trai và cái đuôi nhỏ tung dàn cast "cực phẩm"

(NLĐO) - Isaac, Cody Nam Võ, JSOL, HURRYKNG trở thành cast chính show "Anh trai và cái đuôi nhỏ".

Hoàng tử nhạc số GREY D với live concert đầu tiên

(NLĐO) - Hoàng tử nhạc số GREY D chính thức bước vào cuộc chơi concert đầy choáng ngợp, đậm chất điện ảnh và thần thoại.

áo dài Áo dài show NTK Nguyễn Lan Vy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo