NTK Nguyễn Lan Vy quy tụ dàn hoa hậu, á hậu quốc tế tôn vinh áo dài Việt

Dấu ấn NTK Nguyễn Lan Vy

Áo dài show tròn 10 năm trong hành trình quảng bá văn hóa Việt với bạn bè quốc tế

Sau thành công của lễ hội áo dài "Tinh hoa áo dài - Sắc lụa sông Hàn" diễn ra trước đó và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn công chúng, Nguyễn Lan Vy tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân khi đầu tư lớn cho đêm diễn đặc biệt mang tên "Áo dài Show" phiên bản kỷ niệm 10 năm.

Để tri ân khán giả cũng như những người đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình nghệ thuật, nữ nhà thiết kế quyết định mời dàn người đẹp nổi tiếng từ nhiều quốc gia cùng xuất hiện trên một sân khấu.

Theo đó, chương trình có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như Phorn SreyPork (Srey Pii) - Miss Cosmo Cambodia 2025, Miss Pornsirikul Puatha - Miss Charm Thailand 2024, Phoem Sreynor (Nano) - Miss Grand Cambodia 2023, Sothida - Miss Grand Cambodia 2021, Nguyễn Thị Yến Nhi - Miss Grand Vietnam 2025, Trần Trân Mỹ Linh - Miss Celebrity International 2025, Ngọc Trang - Á hoàng Trang sức Việt Nam 2022, Trương Tâm Như - Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025, Phạm Thị Ánh Vương - Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024, Bùi Thị Uyên Phương - Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 cùng nhiều người đẹp khác.

Toàn cảnh Áo dài show do NTK Nguyễn Lan Vy thực hiện

Không chỉ gây chú ý bởi dàn hoa hậu, á hậu đình đám, chương trình còn mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Hà Myo, Nguyễn Phi Hùng, Phan Huy Thành, Lê Vân, Thúy Ngân, Xuân Ly, Võ Anh Duy, Chí Hiếu, Thế Ân…

Bên cạnh đó là phần hỗ trợ trình diễn của dàn người mẫu và vũ đoàn VKSTAR, góp phần tạo nên những tiết mục mãn nhãn, đậm tính sân khấu.

Đặc biệt, để tạo nên màu sắc đa dạng cho đêm diễn cũng như chia sẻ niềm vui trong cột mốc đáng nhớ này, NTK Nguyễn Lan Vy còn mời nhiều đồng nghiệp thân thiết tham gia trình diễn bộ sưu tập như NTK Việt Hùng, Ngô Nhật Huy, Trần Thiện Khánh và Thịnh Nguyễn.

Theo nhà thiết kế này, đây đều là những người đã đồng hành, chứng kiến chặng đường trưởng thành của chị cùng "đứa con tinh thần" mang tên "Áo dài Show" từ những ngày đầu tiên.

Chương trình thực sự là một lễ hội ấn tượng

Dù diễn ra dưới cơn mưa đầu mùa, chương trình vẫn thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Hình ảnh những vị khách tay cầm ô, không ngừng reo hò và vỗ tay cổ vũ đã tạo nên bầu không khí sôi động, đầy cảm xúc cho đêm diễn đặc biệt.

Áo dài show với hành trình 10 năm

Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, từng bộ sưu tập lần lượt được giới thiệu như những lát cắt kể lại hành trình 10 năm của "Áo dài Show". Thông qua tà áo dài, chương trình tái hiện sự chuyển mình trong tư duy sáng tạo, sự đổi mới trong thiết kế cũng như hành trình gìn giữ và phát triển giá trị văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Áo dài show và hành trình đầy thú vị

NTK Nguyễn Lan Vy cho biết: "Từ những ý tưởng đầu tiên cho đến hành trình 10 năm bền bỉ của Áo dài Show, tôi luôn mong muốn mỗi tà áo xuất hiện trên sân khấu không chỉ đẹp về hình thức mà còn kể được câu chuyện về đất nước, con người và bản sắc Việt Nam đến với khán giả trong nước lẫn bạn bè quốc tế. 10 là hành trình của đam mê, của khát vọng gìn giữ di sản văn hóa dân tộc và kể những câu chuyện Việt Nam bằng tà áo dài.

Thành công hôm nay không chỉ là dấu ấn của riêng Nguyễn Lan Vy hay Áo dài Show mà còn là kết tinh của sự yêu thương, sẻ chia và đồng hành từ tất cả mọi người".

Theo nữ nhà thiết kế, áo dài không chỉ đơn thuần là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của tâm hồn Việt, của lịch sử và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Chính tình yêu dành cho áo dài đã trở thành động lực để chị dành trọn thanh xuân cho hành trình bảo tồn, trình diễn và phát triển văn hóa áo dài bằng nghệ thuật sân khấu.

Không chỉ dừng lại ở việc trình diễn thời trang, "Áo dài Show" còn được ví như một "bảo tàng sống" bằng nghệ thuật, nơi lịch sử, văn hóa, âm nhạc và ký ức dân tộc được kể lại qua từng tà áo và từng khoảnh khắc sân khấu.

Thông qua các hoạt động trình diễn, quảng bá văn hóa vùng miền và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế, "Áo dài Show" đang góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.