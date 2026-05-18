Anh trai và cái đuôi nhỏ tung dàn cast "cực phẩm"

Anh trai và cái đuôi nhỏ

"Anh trai và cái đuôi nhỏ" là chương trình với format mới lạ lần đầu trình làng khi có sự kết hợp của các Anh Trai đến từ chương trình Anh trai "say hi" và các em bé. Một "lớp học mầm non" với những trải nghiệm đặc biệt, thú vị, ý nghĩa; một hành trình cùng nhau với những "lần đầu tiên" hết sức dễ thương và nhiều vụng về dành cho cả các thần tượng và "cái đuôi nhỏ" của mình.

Đây là chương trình thực tế ghi lại hành trình sống chung đầy cảm xúc của 4 anh trai idol và 6 bé cưng từ 3–5 tuổi.

Mỗi ngày, các "anh trai bất đắc dĩ" sẽ nhận nhiệm vụ từ các mẹ bỉm: chăm bé, dạy điều hay, xoay xở trước những tình huống bất ngờ và từng bước tạo được sự yên tâm nơi các mẹ.

Thông qua chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng phù hợp, anh trai đồng hành giúp bé ăn ngon, khỏe mạnh, tăng cân đều, vệ sinh dễ dàng, mẹ thật sự yên tâm khi trao gửi con.

Ngay từ vòng tuyển sinh trực tuyến từ tháng 2-2026, chương trình Anh trai và cái đuôi nhỏ đã nhận được hàng trăm hồ sơ từ khắp cả nước gửi về.

Không chỉ thu hút phụ huynh và gia đình có em bé trong độ tuổi mong muốn tham gia chương trình mà còn tạo được sự thảo luận tích cực từ cộng đồng mạng khi danh tính các anh trai tham gia chưa được công bố.

Nhiều cái tên anh trai được fan gửi gắm, mong muốn thần tượng của mình tham gia, muốn nhìn thấy nghệ sĩ chăm em bé như HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Captain Boy...

Dù chưa lên sóng, Anh trai và cái đuôi nhỏ liên tiếp lọt Top Social các chương trình nhận được nhiều sự bàn tán và đồn đoán trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau khi công bố lịch phát sóng chính thức của chương trình là vào 21h00 thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7, cũng như liên tục tung hint về dàn cast line-up, Anh trai và cái đuôi nhỏ nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.

Trước sức nóng mạnh mẽ của đông đảo khán giả và fan hâm mộ, chương trình chính thức lộ diện dàn cast cực phẩm, là các anh trai ISAAC, Cody Nam Võ, JSOL, HURRYKNG.

Hình ảnh các thần tượng xuất hiện trên sân khấu, sự kiện với vẻ ngoài hào nhoáng, long lanh, chỉn chu và chăm chút đã quá quen thuộc với khán giả và fan hâm mộ. Khi vào vai "người anh" phải chăm bẵm, chơi đùa cùng các bé trong một chương trình truyền hình thực tế mang đến một góc nhìn mới thú vị, hấp dẫn, tò mò cho khán giả.

Liệu anh trai ISAAC sẽ chăm bé như thế nào? Hay anh trai Cody Nam Võ dỗ dành các bé ra sao? Anh trai JSOL có lóng ngóng khi ở cạnh các "cái đuôi nhỏ"? HURRYKNG có bối rối khi phải ru bé ngủ?

Một thế giới mới mở ra khi các anh trai "lột bỏ" hình ảnh quen thuộc hằng ngày để cùng khóc, cùng cười, cùng chơi, cùng lớn lên bằng suy nghĩ và thế giới quan của những "cái đuôi nhỏ" lém lỉnh.