HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Anh trai và cái đuôi nhỏ tung dàn cast "cực phẩm"

Thùy Trang

(NLĐO)- Isaac, Cody Nam Võ, JSOL, HURRYKNG trở thành cast chính show Anh trai và cái đuôi nhỏ.

Visual dàn anh trai tham gia show Anh trai và cái đuôi nhỏ

Anh trai và cái đuôi nhỏ tung dàn cast "cực phẩm" - Ảnh 1.

Anh trai và cái đuôi nhỏ

"Anh trai và cái đuôi nhỏ" là chương trình với format mới lạ lần đầu trình làng khi có sự kết hợp của các Anh Trai đến từ chương trình Anh trai "say hi" và các em bé. Một "lớp học mầm non" với những trải nghiệm đặc biệt, thú vị, ý nghĩa; một hành trình cùng nhau với những "lần đầu tiên" hết sức dễ thương và nhiều vụng về dành cho cả các thần tượng và "cái đuôi nhỏ" của mình. 

Đây là chương trình thực tế ghi lại hành trình sống chung đầy cảm xúc của 4 anh trai idol và 6 bé cưng từ 3–5 tuổi.

 Mỗi ngày, các "anh trai bất đắc dĩ" sẽ nhận nhiệm vụ từ các mẹ bỉm: chăm bé, dạy điều hay, xoay xở trước những tình huống bất ngờ và từng bước tạo được sự yên tâm nơi các mẹ. 

Thông qua chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng phù hợp, anh trai đồng hành giúp bé ăn ngon, khỏe mạnh, tăng cân đều, vệ sinh dễ dàng, mẹ thật sự yên tâm khi trao gửi con.

Ngay từ vòng tuyển sinh trực tuyến từ tháng 2-2026, chương trình Anh trai và cái đuôi nhỏ đã nhận được hàng trăm hồ sơ từ khắp cả nước gửi về. 

Anh trai và cái đuôi nhỏ tung dàn cast "cực phẩm" - Ảnh 2.

Hình ảnh trong Anh trai và cái đuôi nhỏ

Không chỉ thu hút phụ huynh và gia đình có em bé trong độ tuổi mong muốn tham gia chương trình mà còn tạo được sự thảo luận tích cực từ cộng đồng mạng khi danh tính các anh trai tham gia chưa được công bố. 

Nhiều cái tên anh trai được fan gửi gắm, mong muốn thần tượng của mình tham gia, muốn nhìn thấy nghệ sĩ chăm em bé như HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Captain Boy... 

Dù chưa lên sóng, Anh trai và cái đuôi nhỏ liên tiếp lọt Top Social các chương trình nhận được nhiều sự bàn tán và đồn đoán trên các nền tảng mạng xã hội.

Những khoảnh khắc thú vị của anh trai

Anh trai và cái đuôi nhỏ tung dàn cast "cực phẩm" - Ảnh 3.

Các anh trai thực tập trông trẻ

Sau khi công bố lịch phát sóng chính thức của chương trình là vào 21h00 thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7, cũng như liên tục tung hint về dàn cast line-up, Anh trai và cái đuôi nhỏ nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. 

Trước sức nóng mạnh mẽ của đông đảo khán giả và fan hâm mộ, chương trình chính thức lộ diện dàn cast cực phẩm, là các anh trai ISAAC, Cody Nam Võ, JSOL, HURRYKNG.

Hình ảnh các thần tượng xuất hiện trên sân khấu, sự kiện với vẻ ngoài hào nhoáng, long lanh, chỉn chu và chăm chút đã quá quen thuộc với khán giả và fan hâm mộ. Khi vào vai "người anh" phải chăm bẵm, chơi đùa cùng các bé trong một chương trình truyền hình thực tế mang đến một góc nhìn mới thú vị, hấp dẫn, tò mò cho khán giả. 

Liệu anh trai ISAAC sẽ chăm bé như thế nào? Hay anh trai Cody Nam Võ dỗ dành các bé ra sao? Anh trai JSOL có lóng ngóng khi ở cạnh các "cái đuôi nhỏ"? HURRYKNG có bối rối khi phải ru bé ngủ? 

Một thế giới mới mở ra khi các anh trai "lột bỏ" hình ảnh quen thuộc hằng ngày để cùng khóc, cùng cười, cùng chơi, cùng lớn lên bằng suy nghĩ và thế giới quan của những "cái đuôi nhỏ" lém lỉnh.

Tin liên quan

Lê Xuân Tiền thi "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"

Lê Xuân Tiền thi "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"

(NLĐO) - Lê Xuân Tiền lần đầu thử sức sân chơi âm nhạc - trình diễn khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

anh trai Anh trai say hi Anh trai và cái đuôi nhỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo