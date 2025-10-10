NTK Việt Phan Đăng Hoàng lần thứ 2 gây tiếng vang ở Ý

Nhà thiết kế trẻ Việt gây tiếng vang

Thiết kế của Phan Đăng Hoàng

NTK sinh năm 2000 - Phan Đăng Hoàng tiếp tục gây tiếng vang với giới mộ điệu thời trang quốc tế khi trình làng BST LACQUER tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026.

42 mẫu thiết kế trong BST của Phan Đăng Hoàng được "nâng tầm" cảm xúc, tạo ra những giá trị nghệ thuật về thị giác cho khán giả. Đây còn được xem là bước chuyển quan trọng của NTK trẻ khi lần đầu tiên thương hiệu cá nhân của anh trình diễn các mẫu thiết kế dành cho nam và nữ trong cùng một show diễn.

Không chỉ là sự mở rộng sáng tạo, Phan Đăng Hoàng tin LACQUER còn là một lời khẳng định khi vẻ đẹp, cảm hứng và tay nghề thủ công không bị giới hạn bởi giới tính, không gian hay thời gian.

Những tràng pháo tay, lời khen ngợi của khán giả và giới truyền thông quốc tế là món quà đặc biệt mà chàng trai 25 tuổi này nhận được sau phần trình diễn tại sự kiện thời trang lần này.

Với Phan Đăng Hoàng, BTS LACQUER không tìm kiếm sự phô trương. Các thiết kế khởi sinh từ những hình khối mỹ thuật cơ bản nhất, nhưng qua chất liệu, qua cấu trúc, qua kỹ thuật dựng phức tạp, tất cả cùng kể một câu chuyện: trong tĩnh có động, trong giản đơn có tầng sâu.

Chất liệu được chọn lọc khắt khe, kết cấu được hoàn thiện như thể "mài" chứ không chỉ "may". Từng chi tiết, từng lớp vải như những lớp sơn lặng lẽ phủ lên nhau - nhiều lần, nhiều công đoạn - tạo nên một thành phẩm vừa lấp lánh ánh sáng, vừa giữ lại được chiều sâu thẩm mỹ như một bức tranh sơn mài cổ điển.

42 mẫu thiết kế rực rỡ thuộc BST Lacquer của Phan Đăng Hoàng: thiết kế bừng sắc, hồn Việt bất diệt

Những thiết kế độc đáo

Trong 42 mẫu thiết kế mang những gam màu rực rỡ, như những mảng màu thường thấy trong tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí, Phan Đăng Hoàng cùng Hangsilk đưa hồn dân tộc vào BST LACQUER thông qua chất liệu: da, nhung, đũi, lụa tơ tằm được dệt từ những làng nghề tại Việt Nam… Đây đều là những chất liệu thủ công tốn nhiều thời gian sản xuất với các kỹ thuật đặc trưng của Việt Nam: đan lát, in thủy ấn, thêu tay, đính kết…

Lụa Lãnh Mỹ A được xem là "nữ hoàng của các loại tơ tằm" được Phan Đăng Hoàng sử dụng rất khéo léo, nghệ thuật. Với độ bóng tự nhiên, sắc đen sâu, được phối hợp với các mảng đan lát thủ công - mỗi chiếc váy là một cấu trúc bằng tay theo kỹ thuật truyền thống được đưa vào lối thiết kế hiện đại. Váy được draping thủ công trên nền chất liệu lụa đũi tơ tằm, vừa mềm mại vừa giữ cấu trúc.

Kỹ thuật wash jeans được xử lý theo hướng sáng tạo - vừa mang hơi hướng phá cách trẻ trung, vừa giữ độ "thủ công" trong từng vệt màu, từng đường chà. Bên cạnh đó, những chi tiết thêu tay, đính kết tỉ mỉ, layering vật liệu, tái cấu trúc form dáng, và xử lý bề mặt tất cả đều đòi hỏi thời gian, công đoạn chồng lớp, độ tỉ mỉ cao.

Thương hiệu Việt đầy ấn tượng ở Ý

Chia sẻ về sự mới lạ về màu sắc sử dụng cho LACQUER, NTK sinh năm 2000 bày tỏ: "Năm nay, Hoàng đa dạng về màu sắc hơn trong các thiết kế của mình, như: đỏ, xanh neon, xám, be, hồng… Đây đều là những gam màu mang hơi thở của sự trẻ trung, tạo sự kết nối giá trị giữa xưa - nay, truyền thống - hiện đại và phù hợp với dòng chảy thời trang của thế giới.

42 mẫu mang tinh thần mới mẻ, hơi thở đương đại với những form dáng lần đầu tiên Hoàng thử nghiệm. Hoàng rất tâm đắc khi nhìn lại quá trình thực hiện BST lần này".