Nữ bếp trưởng Michelin Sam Trần làm đại diện "Hương vị Úc 2026"

Không đơn thuần chỉ là một lễ hội thưởng thức các món ăn ngon, "Hương vị Úc 2026" (Taste of Australia) mang một sứ mệnh lớn lao hơn, trở thành một nhịp cầu vững chắc thúc đẩy kết nối kinh doanh và làm sâu sắc thêm sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Dấu ấn kỷ niệm 2 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Sự kiện năm nay diễn ra trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt, đúng vào tháng 2 nước kỷ niệm 2 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Úc – Việt Nam.

Tổng lãnh sự Úc Sarah Hooper giới thiệu chương trình "Hương vị Úc" ngày 24-3. Ảnh: Xuân Mai

Về mặt kinh tế, sự gắn kết này đang mang lại những kết quả vô cùng thiết thực. Điển hình là trong năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức ấn tượng hơn 22 tỉ AUD.

Trong bối cảnh đó, chương trình "Hương vị Úc" chính là một minh chứng sống động, cụ thể hóa những cam kết hợp tác bằng những hoạt động xúc tiến thương mại và văn hóa thực tiễn.

Bà Sarah Hooper nhấn mạnh "Hương vị Úc" là cơ hội vàng để xây dựng mạng lưới kết nối kinh doanh, giúp người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận gần hơn với các sản phẩm cao cấp của Úc.

Hơn cả ẩm thực: Cơ hội vàng cho kết nối giao thương

Thành công của những sự kiện giao thương này còn được củng cố bởi một hệ thống thương mại mở, ổn định dựa trên các hiệp định thương mại tự do như AANZFTA, CPTPP và RCEP.

Nhờ đó, chất lượng, độ an toàn và tính sẵn có của các sản phẩm nhập khẩu được đảm bảo, góp phần trực tiếp vào sự thịnh vượng kinh tế của cả Việt Nam và Úc.

Bếp trưởng Sam Trần giới thiệu một món kết hợp giữa thịt cừu Úc và các gia vị Việt Nam. Ảnh: Xuân Mai

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là sự đồng hành của bếp trưởng Sam Trần trong vai trò Gương mặt đại diện "Hương vị Úc" 2026.

Là một tài năng ẩm thực của Việt Nam với giải thưởng Michelin Young Chef 2023 và đưa nhà hàng Gia giữ vững sao Michelin 3 năm liên tiếp, Sam Trần còn mang trong mình mối gắn kết sâu sắc với nước Úc sau 10 năm sinh sống tại Melbourne.

Câu chuyện của cô là biểu tượng hoàn hảo cho sự giao thoa văn hóa. Phong cách ẩm thực của bếp trưởng Sam – sự kết hợp tinh tế giữa bản sắc Việt Nam, kỹ thuật nấu ăn hiện đại và nguyên liệu Úc thượng hạng – chính là hiện thân cho tinh thần đổi mới và sự đa dạng mà "Hương vị Úc" mong muốn truyền tải.

Tinh thần này cũng phản ánh giá trị mà xã hội Úc luôn tự hào: Một cộng đồng cởi mở, bao trùm, nơi sự khác biệt trở thành nguồn sức mạnh để sáng tạo.

Tổng lãnh sự Úc Sarah Hooper và bếp trưởng Sam Trần. Ảnh: Xuân Mai

Là chương trình do Tổng lãnh sự quán Úc tại TP HCM tổ chức, quy tụ gần 90 đối tác và nhà tài trợ từ hai quốc gia, "Hương vị Úc 2026" bao gồm nhiều hoạt động nổi bật như chuỗi quảng bá nhà hàng diễn ra từ ngày 28-3 đến 26-4, Triển lãm Hương vị Úc vào ngày 18-4 và Tiệc Gala Hương vị Úc diễn ra tối cùng ngày.



