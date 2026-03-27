Nữ Bí thư Tỉnh đoàn được cử làm Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Trị

Hội nghị thống nhất hiệp thương cử đồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 27-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban và cử Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị do ông Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ trì.

Tại đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã thông báo việc giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban và giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng trình tờ trình hiệp thương bổ sung nhân sự.

Hội nghị thống nhất hiệp thương cử 10 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Các đại biểu thống nhất 100% cử bổ sung 10 người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời hiệp thương cử bà Trần Thị Thu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị - giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Mạnh Hùng cho biết việc kiện toàn nhân sự nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, bảo đảm tính kế thừa và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị - đề nghị các nhân sự vừa được hiệp thương nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.