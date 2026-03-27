Thời sự

Nữ Bí thư Tỉnh đoàn được cử làm Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bà Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, được hội nghị hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trần Thị Thu được cử làm Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hội nghị thống nhất hiệp thương cử đồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 27-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban và cử Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị do ông Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ trì.

Tại đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã thông báo việc giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban và giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng trình tờ trình hiệp thương bổ sung nhân sự.

Hội nghị thống nhất hiệp thương cử 10 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Hội nghị thống nhất hiệp thương cử 10 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Các đại biểu thống nhất 100% cử bổ sung 10 người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời hiệp thương cử bà Trần Thị Thu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị - giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Mạnh Hùng cho biết việc kiện toàn nhân sự nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, bảo đảm tính kế thừa và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới. 

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị - đề nghị các nhân sự vừa được hiệp thương nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tài xế taxi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị chở khách rồi bị sát hại, người thân đau đớn nhận thi thể

Tài xế taxi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị chở khách rồi bị sát hại, người thân đau đớn nhận thi thể

(NLĐO) - Nguyễn Ngọc Đạo bắn chết tài xế taxi chở mình từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, giấu thi thể trong vườn keo rồi lái xe đến nhà bố mẹ vợ tiếp tục gây án mạng

Khởi tố người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo sau khi người này dùng súng bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ do mâu thuẫn gia đình.

Khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vốn đầu tư 45 tỉ đồng

(NLĐO) - Quảng Trị khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - danh tướng có công mở mang bờ cõi phương Nam, với tổng vốn đầu tư 45 tỉ đồng.

Trần Thị Thu Tỉnh Đoàn Quảng Trị Nhân sự Quảng Trị Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Phó Chủ tịch MTTQ Quảng Trị MTTQ Quảng Trị
