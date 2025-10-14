Công an Cà Mau bắt tạm giam nhiều nhân viên bưu cục ở Năm Căn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vào ngày 14-10 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lý Thế Vinh (39 tuổi; ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) và Phạm Nguyễn Thành Vẹn (33 tuổi; ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Vinh và Vẹn là nhân viên làm việc ở Bưu cục 54 Hùng Vương, xã Năm Căn (thuộc Công ty CP dịch vụ giao hàng nhanh). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Sáng Mãi và Lê Vũ Hải.

Theo thông tin ban đầu, khi làm việc tại Bưu cục 54 Hùng Vương thì các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền thu hộ của khách hàng trên 430 triệu đồng.

Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động của bưu cục, nơi các bị can làm việc đã chủ động phối hợp, cung cấp hồ sơ, chứng cứ cho cơ quan chức năng.