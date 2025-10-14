Công an Cà Mau bắt tạm giam nhiều nhân viên bưu cục ở Năm Căn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Cà Mau bắt tạm giam nhiều nhân viên bưu cục ở Năm Căn

Vân Du

(NLĐO) – Lý Thế Vinh cùng Phạm Nguyễn Thành Vẹn bị bắt tạm giam với cáo buộc "Tham ô tài sản"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vào ngày 14-10 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lý Thế Vinh (39 tuổi; ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) và Phạm Nguyễn Thành Vẹn (33 tuổi; ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Vinh và Vẹn là nhân viên làm việc ở Bưu cục 54 Hùng Vương, xã Năm Căn (thuộc Công ty CP dịch vụ giao hàng nhanh). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Sáng Mãi và Lê Vũ Hải.

Theo thông tin ban đầu, khi làm việc tại Bưu cục 54 Hùng Vương thì các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền thu hộ của khách hàng trên 430 triệu đồng.

Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động của bưu cục, nơi các bị can làm việc đã chủ động phối hợp, cung cấp hồ sơ, chứng cứ cho cơ quan chức năng.

Tin liên quan

Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác

Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác

(NLĐO) - Cần tiền tiêu xài, Trường đã thuê ô tô rồi mang đi cầm cố được hơn 100 triệu đồng

Bắt tạm giam nghi phạm can tội giết người chỉ vì nghĩ mình bị “nhìn đểu”

(NLĐO) - Chỉ vì cho rằng bị “nhìn đểu” khi đi trên đường, một thanh niên ở Gia Lai đã nhặt gạch ném trúng đầu người khác, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Công an bắt tạm giam 2 cán bộ ở Huế

(NLĐO) - Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ, trong đó một người nguyên là phó chủ tịch UBND phường để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Cà Mau bắt tạm giam Tham ô tài sản nhân viên bưu cục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo