Nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam Jennifer Wicks tuyên thệ nhậm chức

Ngày 18-6, trang Facebook Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng lời chúc mừng Đại sứ Jennifer Wicks nhân dịp bà tuyên thệ nhậm chức tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Đại sứ Jennifer Wicks tuyên thệ nhậm chức tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Nguồn: Facebook Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

"Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Đại sứ Jennifer Wicks đến Việt Nam và mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác cũng như tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Mong sớm được chào đón bà tại Việt Nam!"- trang Facebook Đại sứ quán Mỹ viết.

Trước đó, Thượng viện Mỹ chiều 18-5 đã phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại Việt Nam.

Bà Jennifer Wicks McNamara được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thay cho ông Marc E. Knapper kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm nay.

Bà McNamara trước đó là Giám đốc Văn phòng bổ nhiệm của Tổng thống tại Nhà Trắng, vị trí bà đảm nhiệm từ năm 2012 và từng phục vụ dưới 4 đời tổng thống Mỹ. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong chính phủ liên bang, bà được đánh giá là một công chức chuyên nghiệp, am hiểu sâu về quản trị, lập pháp và chính sách đối ngoại.

Trong sự nghiệp tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bà McNamara từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, bao gồm Chánh văn phòng phụ trách nguồn lực viện trợ nước ngoài, Cố vấn cấp cao về lập pháp và quan hệ công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách quản lý, và Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách hành chính.

Theo giới chức Mỹ, bà McNamara từng đóng vai trò chủ chốt trong việc hiện đại hóa hệ thống chức danh ngoại giao của Bộ Ngoại giao và tham gia lập kế hoạch cho các đợt chuyển giao quyền lực tổng thống.