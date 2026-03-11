Nữ giảng viên Hà Nội 13 năm đạp xe đi làm, 'bình thản' trước giá xăng tăng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Nữ giảng viên Hà Nội 13 năm đạp xe đi làm, 'bình thản' trước giá xăng tăng

Theo Linh Trang - Thanh Minh (Vietnamnet)

Từ năm 2013, chị Lê Phương Chi, giảng viên một trường đại học tại Hà Nội đều đặn đạp xe đi làm.

Đạp xe đi làm thành đam mê khó bỏ

Nữ giảng viên ở Hà Nội cho biết, ban đầu, chị nghĩ đơn giản, đạp xe là cách vận động thể chất. Chị cũng yêu thích cung đường 7 km từ nhà ở phường Thượng Đình tới trường, khi có thể ngắm Hồ Gươm, đường Tràng Thi, Trần Phú rợp bóng cây…

Chiếc xe nhỏ gọn còn giúp chị dễ dàng di chuyển qua những nút giao thông ách tắc. Dần dần, đạp xe trở thành thói quen và đam mê của chị Chi. Sau này, khi chuyển nhà ra xa hơn, chị Chi sắm một chiếc xe đạp gấp để kết hợp di chuyển bằng tàu điện trên cao. Mỗi ngày, chị vẫn đạp xe khoảng 40 phút/2 chiều.

"Chiếc xe này có thể gấp gọn trong vòng 5 giây, rất thuận tiện để mang lên các phương tiện giao thông công cộng" - chị chia sẻ.

Từ đó đến nay, chị Chi đã có 13 năm gắn bó với chiếc xe đạp mỗi ngày đi làm, việc xăng tăng giá không còn là vấn đề với nữ giảng viên.

Nữ giảng viên Hà Nội 13 năm đạp xe đi làm , không lo giá xăng tăng - Ảnh 1.

Đạp xe đi làm đã là thói quen lâu năm của chị Chi. Ban đầu chị dùng xe đạp địa hình, sau này chuyển sang xe dáng nữ và giờ là xe đạp gấp gọn. Ảnh: NVCC

Chị Đỗ Thanh Phương (SN 1982, phường Tây Hồ, Hà Nội, làm tư vấn doanh nghiệp) cũng đã có 5 năm đi làm bằng xe đạp. Chị kể, trước đây chị đi làm bằng xe máy, ô tô xăng. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh vào năm 2021, hạn chế phương tiện đi lại, chị đã mượn chiếc xe đạp trợ lực của mẹ đi tạm.

Di chuyển bằng xe đạp, chị thấy khá thích thú vì phương tiện này vừa nhẹ nhàng, vừa giúp cơ thể khỏe khoắn hơn. Sau đó, do việc tìm chỗ đỗ ô tô ngày càng khó khăn, chị quyết định bán xe và mua thêm một chiếc xe đạp trợ lực để làm phương tiện di chuyển chính.

4 năm trước, văn phòng của chị cách nhà khoảng 6,5 km, tương đương khoảng 30 phút đạp xe. Mỗi ngày, chị đi làm từ  6 giờ 30, khi thời tiết còn mát mẻ và đường phố chưa đông đúc. Nhờ đi làm sớm và hoàn thành công việc sớm, chị có thể về trước giờ tan tầm và thong thả đạp xe về nhà.

"Một tuần, tôi đạp xe đi làm khoảng 4 buổi. Những ngày không lên văn phòng, sức khỏe không tốt hoặc phải đi xa, gặp đối tác quan trọng, lên đồ đẹp... tôi sẽ di chuyển bằng taxi. Hiện, tôi đổi nơi làm việc nên khoảng cách là 10 km. Tuy nhiên tôi vẫn duy trì việc đạp xe" - chị Phương chia sẻ.

Nữ giảng viên Hà Nội 13 năm đạp xe đi làm , không lo giá xăng tăng - Ảnh 2.

Chị Phương cảm thấy hài lòng với lựa chọn đạp xe đi làm. Ảnh: NVCC

"Bình thản" trước biến động của giá xăng

Là những người đạp xe đi làm lâu năm, chị Chi và chị Phương đều thừa nhận việc duy trì thói quen này không hề dễ. “Việc đạp xe đi làm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sức khỏe, đặc thù công việc hay thời tiết…” - chị Chi cho biết.

Theo nữ giảng viên, khó khăn lớn nhất khiến nhiều người dễ nản lòng khi đạp xe là phải đối mặt với mùa hè khắc nghiệt, kéo dài ở Hà Nội. Không ít người tới nơi làm việc trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi, thậm chí mệt mỏi, kiệt sức vì nắng nóng.

"May mắn cơ quan tôi có khu vực nhà tắm, cung cấp đầy đủ tiện ích nên tôi có thể sử dụng để vệ sinh, thay đồ sau thời gian đạp xe. Nhưng với nhiều anh chị khác, họ phải mang theo khăn để lau mồ hôi hay trang phục để thay, khá lích kích" - chị Chi cho hay.

Nữ giảng viên Hà Nội 13 năm đạp xe đi làm , không lo giá xăng tăng - Ảnh 3.

Theo chị Chi, điểm chung nhất của hầu hết những người đạp xe đi làm lâu năm là bởi sự yêu thích, đam mê, có mục tiêu rõ ràng. Ảnh: NVCC

Chị Chi lập một nhóm Facebook, tập hợp những người yêu thích và quan tâm tới việc đạp xe đi làm. Họ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm "vượt khó" trong việc đạp xe, động viên nhau duy trì thói quen tích cực.

Chị Chi cho biết, mỗi lần xăng tăng giá, rất nhiều người có dự định chuyển từ đi ô tô, xe máy sang xe đạp. Thế nhưng, theo chị quan sát, khi giá xăng bình ổn, hầu hết họ trở lại với xe máy, ô tô vì lợi ích mà những phương tiện này mang lại. Còn với những người đã đạp xe đi làm lâu năm, họ dường như "bình thản" với giá xăng tăng cao.

"Đạp xe đi làm không chỉ mang tới lợi ích cá nhân cho người đạp xe về sức khỏe, kinh tế mà còn là hành động thân thiện với môi trường, giảm bớt ô nhiễm đô thị. Khi hiểu lợi ích của việc đạp xe và thích cảm giác khi đạp xe, chúng ta mới có thể gắn bó lâu dài, tìm cách để vượt qua những cản trở", chị Chi bày tỏ quan điểm.

Với chị Phương, ban đầu chị chọn đạp xe vì khó tìm chỗ đỗ ô tô. Sau đó, chị gắn bó với phương tiện này để duy trì việc vận động và lối sống lành mạnh.

Chị thừa nhận bản thân khá lười tập thể dục, nên tự đặt mình vào tình thế “buộc phải vận động” bằng cách đạp xe đi làm.

“Thú thực, nếu không có mục tiêu vận động và hướng tới lối sống lành mạnh, tôi khó duy trì được sự bền bỉ. Khi đã có mục tiêu, tôi coi chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại mà còn như một chiếc máy tập” - chị Phương nói.

Nữ giảng viên Hà Nội 13 năm đạp xe đi làm , không lo giá xăng tăng - Ảnh 4.

Ngoài đạp xe đi làm, chị Phương còn đạp xe đi chợ, dạo phố... Ảnh: NVCC

Chia sẻ câu chuyện đạp xe đi làm, chị Phương nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài những người ủng hộ, một số người lại cho rằng đi làm bằng xe đạp có khá nhiều thách thức như: Khói bụi, mất thời gian, quá trình đạp xe ra nhiều mồ hôi sẽ mất công vệ sinh, tắm rửa trước khi bắt đầu công việc...

Tuy nhiên, chị Phương lại có góc nhìn khác về những vấn đề này: " Vì tôi có mục tiêu là vận động nên tôi chấp nhận những thách thức và chủ động tìm giải pháp".

Riêng vấn đề khói bụi, chị Phương vẫn chưa tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, nghĩ về những ngày thời tiết đẹp, được thong dong đạp xe trên những con phố Hà Nội, thoải mái tạt vào một góc quán nào đó để thưởng thức bữa sáng ngon lành, chị lại thấy nhẹ nhõm.

"5 năm qua, thói quen đạp xe đi làm đã cho tôi lối sống lành mạnh: Dậy sớm hơn, đi làm về sớm hơn, ăn đúng bữa, đời sống phong phú vì được tiếp xúc trực tiếp với cảnh sắc, con người, sự thay đổi của thời tiết theo mùa... Tôi cũng học được cách ưu tiên việc quan trọng vì thời gian và sức khỏe có hạn, bớt mua sắm đồ và phụ kiện" - chị Phương nói.

Chị cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thông tin giá xăng, dầu tăng. Tuy nhiên, chị cho rằng, lựa chọn đi làm bằng phương tiện nào là tùy thuộc vào hoàn cảnh sống và nhu cầu của mỗi người, không có đáp án chung cho tất cả.

Nữ giảng viên Hà Nội 13 năm đạp xe đi làm , không lo giá xăng tăng - Ảnh 5.

Tin liên quan

Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày ra Hà Nội xem diễu binh

Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày ra Hà Nội xem diễu binh

(NLĐO) - Bạn Bùi Dương Duy, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, thực hiện hành trình đặc biệt 30 ngày đạp xe từ TP HCM ra Hà Nội xem diễu binh.

Đạp xe xuyên lục địa: VĐV người Tây Ban Nha làm điều ý nghĩa tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Vận động viên người Tây Ban Nha đạp xe xuyên lục địa nhằm tưởng nhớ người cha qua đời vì bệnh ung thư

Cô giáo trẻ là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội

(NLĐO) - Cô giáo Lo Thị Bảo Vy, là 1 trong 7 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nước. Người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử đại biểu Quốc hội.

giá xăng tăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo