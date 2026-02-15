Nữ MC từng là á hậu, liên tục dẫn các chương trình nghệ thuật lớn là ai?

MC Giang Thái và niềm tự hào khó tả trong năm 2025

Năm 2025, Giang Thái trở thành gương mặt được "chọn mặt gửi vàng", đồng hành cùng nhiều chương trình mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Quốc khánh hay chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Ánh sáng niềm tin và khát vọng - sự kiện nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với Giang Thái, đó là niềm hạnh phúc, đầy tự hào trong năm qua. "Tôi may mắn được đảm nhận vai trò MC, trực tiếp dẫn dắt một phần trong chuỗi chương trình.

Với tôi, đó không chỉ là công việc, mà là một niềm vinh dự rất lớn khi được cất tiếng nói của mình để kể câu chuyện về lịch sử và quê hương. Từ khoảnh khắc đó, tôi học được rằng, khi mình làm nghề bằng sự trân trọng và lòng biết ơn, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn, mà còn là nơi mình được sống cùng giá trị của dân tộc".- cô nói.

MC Giang Thái cùng MC Vũ Mạnh Cường- MC vừa đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 của Báo Người Lao Động

Theo Á hậu Đại dương Việt Nam, việc được trao cơ hội dẫn dắt những chương trình lớn vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là thử thách. Do đó, mỗi khi bước lên sân khấu, cô tự nhắc mình phải làm tốt nhất có thể, không chỉ vì bản thân mà còn vì sự tin tưởng từ phía khán giả và ban tổ chức.

Người đẹp thừa nhận thời gian đầu khi bén duyên với những sự kiện đặc biệt này, cô loay hoay, áp lực vì còn bỡ ngỡ. Song nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của mọi người, Giang Thái dần hoàn thiện hơn. Hành trình đó giúp người đẹp nhận ra rằng trưởng thành không đến từ việc mình không mắc sai sót, mà đến từ việc mình đủ khiêm tốn để học hỏi và đủ kiên trì để bước qua từng ngưỡng mới.

2026 của MC Giang Thái là năm sáng tạo dựa trên trải nghiệm đã tích lũy

Về quan điểm làm nghề, Giang Thái thừa nhận thay vì trốn tránh trước những áp lực, cô chọn cách đầu tư vào trải nghiệm. Người đẹp 9X khẳng định bản thân thích chi tiền cho những chuyến đi, có thêm những va chạm mới hơn là mua sắm xa xỉ.

Bởi cô quan niệm: "Trải nghiệm là cách tích lũy vốn sống. Và khi vốn sống đủ đầy, mình sẽ không còn sợ áp lực, bởi mình biết mình có chất liệu để kể câu chuyện của mình. Giang tin rằng giá trị lâu dài không nằm ở những thứ mình sở hữu, mà nằm ở những điều mình đã trải qua".

Nữ MC từng đoạt danh hiệu nhan sắc

Với Giang Thái, tết là dịp để cô dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi sau một năm làm việc năng suất. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm người đẹp vạch ra cho mình những kế hoạch mới với tâm thế phấn khởi, tràn đầy niềm hạnh phúc.

Nếu 2025 là năm nữ MC tập trung học hỏi và mở rộng góc nhìn thì 2026 sẽ là năm sáng tạo dựa trên nền tảng trải nghiệm đã tích lũy. Trong đó, chương trình Son Show by Giang Thái sẽ quay trở lại với một format mới, được xây dựng từ chính vốn sống và những câu chuyện cô đã đi qua.

"Giang kỳ vọng 2026 không chỉ là một năm hoạt động nhiều hơn, mà là một năm sâu sắc hơn – nơi mỗi dự án đều có câu chuyện, mỗi sân khấu đều có linh hồn. Tuy nhiên, Giang cũng nhận ra rằng sự sáng tạo bền vững phải được nuôi dưỡng từ trải nghiệm thật và cảm xúc thật", Giang Thái tâm sự.

Giang Thái tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Văn Hiế

Giang Thái tên đầy đủ là Thái Đào Trúc Giang, sinh năm 1997, tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Văn Hiến.

Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng 85-62-90 cm. Hiện cô làm MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung. MC giao tiếp tốt tiếng Anh và có thể nói tiếng Trung.

Cô từng vào top 10 Én Vàng 2019, giành giải The Best Voice Gương mặt truyền hình 2022.