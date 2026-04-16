HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nữ nghệ sĩ Hoài Thanh học cách đứng vững với nghề

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Hoài Thanh luôn tạo dấu ấn đẹp qua những vai diễn trên sân khấu cải lương, cô là thế hệ mới chăm chút và yêu nghề tận tụy

Nữ nghệ sĩ Hoài Thanh học cách đứng vững với nghề - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hoài Thanh

Trong đêm diễn vở cải lương tuồng cổ "Nhị kiếp kỳ duyên" (11-4) tại Nhà hát Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Hoài Thanh không xuất hiện với vị trí trung tâm, nhưng lại là một trong những điểm tựa thầm lặng giúp dàn diễn viên trẻ tỏa sáng.

Nhìn lại hành trình của mình, cô chọn cách nói bằng sự thẳng thắn: chưa hài lòng, còn nhiều điều phải sửa mình để đi xa hơn với sân khấu.

Hoài Thanh: Tự soi mình để đi tiếp

Giữa những câu chuyện về giải thưởng, vai diễn trong hành trang làm nghề của mình, điều đọng lại trong Hoài Thanh lại là cảm giác "chưa tới". Cô thừa nhận có những giai đoạn bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh, gia đình, khiến sự tập trung dành cho nghề chưa trọn vẹn. "Tôi thấy mình chưa lăn xả hết, chưa thật chỉnh chu. Đó là điều tôi phải khắc phục" - cô chia sẻ.

Tự nhìn không mang màu sắc bi quan, mà là một cách giữ cô tỉnh táo trước ánh đèn sân khấu – nơi hào quang luôn đi kèm với những thử thách khắc nghiệt về nghề và về chính nội tâm người nghệ sĩ.

Trong gia tài vai diễn, Hoài Thanh dành tình cảm đặc biệt cho nhân vật Đông Nhật trong vở "Người Cáo" của soạn giả Lê Duy Hạnh. Đó là vai diễn vừa đòi hỏi vũ đạo, vừa khai thác chiều sâu tâm lý, với những xung đột nội tâm giằng xé. Cô cho biết mình "cảm" vai đến mức nhìn thấy thấp thoáng chính cuộc đời mình trong đó.

Nữ nghệ sĩ Hoài Thanh học cách đứng vững với nghề - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Hoài Thanh

Những lớp diễn được học từ nghệ thuật hát bội xen cài trong vai diễn đã trở thành ký ức nghề nghiệp khó phai, đó là những câu hát khó thể phai mờ trong trái tim cô. Với Hoài Thanh, một vai diễn hay không dừng lại ở hiệu ứng sân khấu, mà phải chạm đến phần sâu kín nhất của người diễn.

Giải thưởng – những cột mốc của hành trình trưởng thành

Hành trình làm nghề của cô được ghi dấu bằng nhiều giải thưởng: Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu Truyền hình năm 2012, Huy chương vàng Tài năng trẻ năm 2020, Á quân "Sao nối ngôi" 2021, Huy chương bạc Hội diễn toàn quốc 2025, cùng giải thưởng Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình Kiên Giang từ năm 2010.

Mỗi giải thưởng là một "nấc thang" hơn là một đích đến, khi mà cô còn đi học đã được dạy xem mỗi cuộc thi như một cơ hội rèn luyện nghề.

Sự trưởng thành đến từ va chạm, từ áp lực sân khấu lớn, từ cảm giác sợ hãi khi đứng trước giám khảo và khán giả. Những tấm huy chương vì thế trở thành lời nhắc nhở về quá trình tích lũy nghề nghiệp, chứ không phải sự bảo chứng cho vị trí.

"Có lẽ Tổ nghiệp thương, nên cho tôi những may mắn. Nhưng điều đó cũng là động lực để tôi phải cố gắng hơn nữa" – Hoài Thanh bộc bạch.

Giữ lửa nghề từ những vai diễn lặng thầm

Trong vở cải lương tuồng cổ "Nhị kiếp kỳ duyên", Hoài Thanh nhận lời hỗ trợ cho nghệ sĩ trẻ TK Trina với một vai diễn phụ. Cô không xem đó là lựa chọn tự nhiên của người nghệ sĩ được làm nghề nghiêm túc, được đồng hành với những bạn diễn trẻ hơn mình.

Nữ nghệ sĩ Hoài Thanh học cách đứng vững với nghề - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hoài Thanh

Sự gắn bó trước đó trong các dự án cá nhân khiến cô sẵn lòng góp sức khi đồng nghiệp cần. Với cô, sân khấu đang đối diện nhiều khó khăn, nên mỗi lời mời đều đáng trân trọng. "Tôi quý sự nhiệt huyết và tình yêu nghề của các em. Đã mời là tôi hỗ trợ hết mình" - cô chia sẻ.

Quan niệm này phản ánh một tinh thần nghề nghiệp bền bỉ: không đặt nặng vai lớn hay nhỏ, mà đặt trọng tâm ở việc giữ ngọn lửa sân khấu luôn cháy, dù chỉ bằng những đóng góp lặng thầm.

Những dự định và một lời hứa với chính mình

Ở phía trước, Hoài Thanh dự định thực hiện một số MV như dấu mốc kỷ niệm chặng đường đã đi qua. Cô cũng nuôi ý định trở lại các cuộc thi, theo mong mỏi của người thầy – đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt để tiếp tục rèn luyện bản lĩnh sân khấu.

Nữ nghệ sĩ Hoài Thanh học cách đứng vững với nghề - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Hoài Thanh

Cô hiểu rõ sự khác biệt giữa biểu diễn thường nhật và thi thố chuyên nghiệp: áp lực, nỗi sợ và yêu cầu khắt khe buộc người nghệ sĩ phải vượt qua giới hạn của chính mình. 

Điều cô cần lúc này, như chính cô thừa nhận, là sự tập trung: bớt phân tán, bớt lo toan ngoài nghề để dành trọn tâm sức cho sân khấu.


Tô Châu, Mỹ Hằng yểm trợ cho diễn viên trẻ thực hiện ước mơ làm vở "Nhị kiếp kỳ duyên"

Tô Châu, Mỹ Hằng yểm trợ cho diễn viên trẻ thực hiện ước mơ làm vở "Nhị kiếp kỳ duyên"

(NLĐO) - Hai nghệ sĩ Tô Châu, Mỹ Hằng đã đứng phía sau yểm trợ cho dàn diễn viên trẻ thăng hoa sáng tạo trong vở tuồng cổ mới.

Hoài Thanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo