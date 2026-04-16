Nữ nghệ sĩ Hoài Thanh học cách đứng vững với nghề

Nghệ sĩ Hoài Thanh

Trong đêm diễn vở cải lương tuồng cổ "Nhị kiếp kỳ duyên" (11-4) tại Nhà hát Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Hoài Thanh không xuất hiện với vị trí trung tâm, nhưng lại là một trong những điểm tựa thầm lặng giúp dàn diễn viên trẻ tỏa sáng.

Nhìn lại hành trình của mình, cô chọn cách nói bằng sự thẳng thắn: chưa hài lòng, còn nhiều điều phải sửa mình để đi xa hơn với sân khấu.

Hoài Thanh: Tự soi mình để đi tiếp

Giữa những câu chuyện về giải thưởng, vai diễn trong hành trang làm nghề của mình, điều đọng lại trong Hoài Thanh lại là cảm giác "chưa tới". Cô thừa nhận có những giai đoạn bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh, gia đình, khiến sự tập trung dành cho nghề chưa trọn vẹn. "Tôi thấy mình chưa lăn xả hết, chưa thật chỉnh chu. Đó là điều tôi phải khắc phục" - cô chia sẻ.

Tự nhìn không mang màu sắc bi quan, mà là một cách giữ cô tỉnh táo trước ánh đèn sân khấu – nơi hào quang luôn đi kèm với những thử thách khắc nghiệt về nghề và về chính nội tâm người nghệ sĩ.

Trong gia tài vai diễn, Hoài Thanh dành tình cảm đặc biệt cho nhân vật Đông Nhật trong vở "Người Cáo" của soạn giả Lê Duy Hạnh. Đó là vai diễn vừa đòi hỏi vũ đạo, vừa khai thác chiều sâu tâm lý, với những xung đột nội tâm giằng xé. Cô cho biết mình "cảm" vai đến mức nhìn thấy thấp thoáng chính cuộc đời mình trong đó.

Những lớp diễn được học từ nghệ thuật hát bội xen cài trong vai diễn đã trở thành ký ức nghề nghiệp khó phai, đó là những câu hát khó thể phai mờ trong trái tim cô. Với Hoài Thanh, một vai diễn hay không dừng lại ở hiệu ứng sân khấu, mà phải chạm đến phần sâu kín nhất của người diễn.

Giải thưởng – những cột mốc của hành trình trưởng thành

Hành trình làm nghề của cô được ghi dấu bằng nhiều giải thưởng: Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu Truyền hình năm 2012, Huy chương vàng Tài năng trẻ năm 2020, Á quân "Sao nối ngôi" 2021, Huy chương bạc Hội diễn toàn quốc 2025, cùng giải thưởng Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình Kiên Giang từ năm 2010.

Mỗi giải thưởng là một "nấc thang" hơn là một đích đến, khi mà cô còn đi học đã được dạy xem mỗi cuộc thi như một cơ hội rèn luyện nghề.

Sự trưởng thành đến từ va chạm, từ áp lực sân khấu lớn, từ cảm giác sợ hãi khi đứng trước giám khảo và khán giả. Những tấm huy chương vì thế trở thành lời nhắc nhở về quá trình tích lũy nghề nghiệp, chứ không phải sự bảo chứng cho vị trí.

"Có lẽ Tổ nghiệp thương, nên cho tôi những may mắn. Nhưng điều đó cũng là động lực để tôi phải cố gắng hơn nữa" – Hoài Thanh bộc bạch.

Giữ lửa nghề từ những vai diễn lặng thầm

Trong vở cải lương tuồng cổ "Nhị kiếp kỳ duyên", Hoài Thanh nhận lời hỗ trợ cho nghệ sĩ trẻ TK Trina với một vai diễn phụ. Cô không xem đó là lựa chọn tự nhiên của người nghệ sĩ được làm nghề nghiêm túc, được đồng hành với những bạn diễn trẻ hơn mình.

Sự gắn bó trước đó trong các dự án cá nhân khiến cô sẵn lòng góp sức khi đồng nghiệp cần. Với cô, sân khấu đang đối diện nhiều khó khăn, nên mỗi lời mời đều đáng trân trọng. "Tôi quý sự nhiệt huyết và tình yêu nghề của các em. Đã mời là tôi hỗ trợ hết mình" - cô chia sẻ.

Quan niệm này phản ánh một tinh thần nghề nghiệp bền bỉ: không đặt nặng vai lớn hay nhỏ, mà đặt trọng tâm ở việc giữ ngọn lửa sân khấu luôn cháy, dù chỉ bằng những đóng góp lặng thầm.

Những dự định và một lời hứa với chính mình

Ở phía trước, Hoài Thanh dự định thực hiện một số MV như dấu mốc kỷ niệm chặng đường đã đi qua. Cô cũng nuôi ý định trở lại các cuộc thi, theo mong mỏi của người thầy – đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt để tiếp tục rèn luyện bản lĩnh sân khấu.

Cô hiểu rõ sự khác biệt giữa biểu diễn thường nhật và thi thố chuyên nghiệp: áp lực, nỗi sợ và yêu cầu khắt khe buộc người nghệ sĩ phải vượt qua giới hạn của chính mình.

Điều cô cần lúc này, như chính cô thừa nhận, là sự tập trung: bớt phân tán, bớt lo toan ngoài nghề để dành trọn tâm sức cho sân khấu.



