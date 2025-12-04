HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nữ quái kiệt Bo Bo Hoàng cố vấn nghệ thuật cho dự án khủng của nghệ sĩ Hoàng Thanh

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Đầu tháng 12, dự án MV cải lương – tuồng cổ "Huỳnh Yến Dao Trì Cung" của nghệ sĩ – tác giả Hoàng Thanh chính thức bấm máy

Nữ quái kiệt Bo Bo Hoàng cố vấn nghệ thuật cho dự án khủng của nghệ sĩ Hoàng Thanh - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hoàng Thanh

Đây là ấn phẩm nghệ thuật đánh dấu một sự kiện đáng chú ý đối với sàn diễn cải lương tuồng cổ hiện nay. Không chỉ bởi quy mô nghệ sĩ tham gia thuộc hàng "khủng", mà còn vì đây là dự án được cố vấn nghệ thuật bởi NS Bo Bo Hoàng – người được giới chuyên môn tôn vinh là "Nữ quái kiệt của sân khấu tuồng cổ", một nghệ sĩ hội đủ cả bốn yếu tố hiếm có: diễn xuất – đạo diễn – sáng tác kịch bản – chế tác phục trang.

Sự bắt tay giữa nghệ sĩ Hoàng Thanh – một kép trẻ bản lĩnh, giàu năng lượng sáng tạo và Bo Bo Hoàng, nghệ sĩ gạo cội từng đoạt HCV Thanh Tâm năm 1967 - được xem là sự kết hợp đầy triển vọng, mở ra hướng tiếp cận mới cho cải lương tuồng cổ ở thời điểm vừa cần truyền thống, vừa cần đổi mới.

Nữ quái kiệt Bo Bo Hoàng cố vấn nghệ thuật cho dự án khủng của nghệ sĩ Hoàng Thanh - Ảnh 2.

Từ trái sang: NS Bình Tinh, NSƯT Kim Tử Long, NS Bo Bo Hoàng và Hiếu Cảnh trong MV cải lương – tuồng cổ "Huỳnh Yến Dao Trì Cung"

Hoàng Thanh: Từ kép hát đến thử thách hóa thân vai Mẫu

Đây được xem là một bước đi táo bạo của nam nghệ sĩ trẻ trong giới cải lương tuồng cổ. Anh đã từng tham cuộc thi Tài năng Diễn viên trẻ năm 2022 và gắn bó, nghiên cứu về nghệ thuật hát Mẫu, hát múa bóng rỗi….Một thời gian dài nghệ sĩ Hoàng Thanh tham gia biểu diễn trên sân khấu của NSƯT Chí Linh, Vân Hà và Vũ Luân.

Anh là một trong số ít những nam nghệ sĩ dám hóa thân vào vai Mẫu – nhân vật mang thần thái linh thiêng, quyền uy, vừa mềm mại vừa uy lực, đó là điều cực kỳ hiếm. Bởi, vai Mẫu không chỉ đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất chuẩn mực mà còn yêu cầu nội lực tâm linh, phong thái trang nghiêm và độ chín cảm xúc để truyền tải được "thần khí" nhân vật. 

Hoàng Thanh chọn bước vào thử thách ấy và còn thử thách gấp đôi khi vừa là tác giả sáng tác kịch bản, vừa tự mình đảm nhận vai chính.

Nữ quái kiệt Bo Bo Hoàng cố vấn nghệ thuật cho dự án khủng của nghệ sĩ Hoàng Thanh - Ảnh 3.

Từ trái sang: NSƯT Tô Châu, Hoàng Thanh và Thanh Hằng

NS Bo Bo Hoàng đánh giá rất cao nỗ lực này: "Vừa sáng tác, vừa diễn xuất, lại đóng vai nữ – đó là thử thách rất lớn với Hoàng Thanh. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để hóa thân vào vai Mẫu mà vẫn giữ được sự thanh cao, linh thiêng. Tôi nhìn thấy ở Hoàng Thanh một nội lực rất đặc biệt".

Trong suốt quá trình chuẩn bị, nghệ sĩ Hoàng Thanh dành nhiều tháng nghiên cứu tích truyện, biểu tượng tín ngưỡng, thần thái từng bước đi – ánh nhìn – bộ pháp – thủ pháp tuồng cổ để nhân vật Mẫu không trở thành minh hoạ, mà phải trở thành linh hồn dẫn dắt toàn bộ MV.

Có thể nói, với dự án này, Hoàng Thanh cho thấy anh là một kép hát có kỹ thuật chắc và còn là người mang trong mình khát vọng bứt phá, tìm đường đi riêng cho nghệ thuật.

Nữ quái kiệt Bo Bo Hoàng cố vấn nghệ thuật cho dự án khủng của nghệ sĩ Hoàng Thanh - Ảnh 4.

Từ trái sang: NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Trinh Trinh, NS BÌnh Tinh và Hoàng Thanh

Bo Bo Hoàng – điểm tựa chuyên môn

Là một trong số ít nghệ sĩ vừa sáng tác, đạo diễn, diễn xuất và làm phục trang, Bo Bo Hoàng giữ vai trò cố vấn xuyên suốt trong việc định hình phong cách, kỹ thuật và tinh thần tuồng cổ cho MV "Huỳnh Yến Dao Trì Cung".

Bà hướng dẫn Hoàng Thanh từ dáng đứng, ánh mắt, tịnh tâm, cách chuyển động tay áo, cho đến bố cục hoạt động sân khấu. 

Đặc biệt hơn, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng còn trực tiếp hỗ trợ điều chỉnh trang phục, sắc màu, họa tiết và kỹ thuật hóa trang theo đúng tinh thần tuồng cổ – nơi mọi chi tiết đều mang ý nghĩa văn hóa và biểu tượng. Sự cố vấn này giúp MV đi đúng quỹ đạo truyền thống nhưng vẫn đủ sáng tạo để hấp dẫn khán giả trẻ.

Nữ quái kiệt Bo Bo Hoàng cố vấn nghệ thuật cho dự án khủng của nghệ sĩ Hoàng Thanh - Ảnh 5.

NS Hoàng Thanh và NSƯT Tú Sương

MV có sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ nổi tiếng, bảo chứng cho chất lượng nghệ thuật: NSND Phượng Loan, NS Thanh Hằng, NSƯT Tú Sương, NSƯT Trinh Trinh, NSƯT Tâm Tâm, NSƯT Trọng Nghĩa, NSƯT Tô Châu, NSƯT Kim Tử Long, NS Bình Tinh, Thúy My, Hoài Thanh, Chí Bảo, Hiếu Cảnh và nữ quái kiệt Bo Bo Hoàng, … 

Một dự án quy tụ gần như đầy đủ những gương mặt tiêu biểu nhiều thế hệ của cải lương tuồng cổ khiến khán giả kỳ vọng đây sẽ là một sản phẩm tạo dấu ấn cho nghệ thuật truyền thống năm 2025–2026.

Nghệ sĩ Bình Tinh xúc động chia sẻ về đồng nghiệp: "Hoàng Thanh là người rất chịu khó, kỹ lưỡng từng chi tiết và luôn trân trọng nghề. Vai Mẫu là thử thách cực khó, nhưng Thanh làm với sự nghiêm túc và tinh thần học hỏi đáng nể. Tôi tin sản phẩm này sẽ khiến khán giả bất ngờ". 

NSƯT Kim Tử Long dành nhiều lời khen cho dự án: "Hoàng Thanh sáng tác tốt, diễn được và đặc biệt dám đi vào mảng tuồng cổ – điều mà không nhiều bạn trẻ lựa chọn. Hóa thân vai Mẫu lại càng khó, nhưng Thanh có nội lực. Tôi đánh giá cao sự táo bạo và tâm huyết của em".

Nữ quái kiệt Bo Bo Hoàng cố vấn nghệ thuật cho dự án khủng của nghệ sĩ Hoàng Thanh - Ảnh 6.

Ê kíp thực hiện MV cải lương – tuồng cổ "Huỳnh Yến Dao Trì Cung"


"MV hứa hẹn sẽ tiếp cận khán giả trẻ bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại hơn. Đây là dự án mang giá trị nghệ thuật và là lời khẳng định nghệ thuật truyền thống vẫn luôn sống, khi có những nghệ sĩ trẻ dám bước qua những giới hạn để hóa thân" – NS Bo Bo Hoàng nói.


Bo Bo Hoàng Hoàng Thanh
