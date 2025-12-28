HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng: Hiệu trưởng Trường THCS Quế Phong nói gì?

Trần Thường

(NLĐO) – Các em học sinh THCS ở Đà Nẵng tham gia đánh bạn bị kỷ luật ở mức cao nhất, ngoài ra các học sinh chứng kiến, cổ vũ có khả năng bị hạ bậc hạnh kiểm.

Liên quan đến sự việc em H.G.H. - học sinh lớp 8/1, Trường THCS Quế Phong (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) bị nhóm bạn đánh hội đồng, ngày 28-12, ông Lê Trần Kiệt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết vào ngày hôm qua (27-12), trường đã mời phụ huynh và các học sinh liên quan đến làm việc.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng: Hiệu trưởng nói gì? - Ảnh 1.

Em H. phải nằm viện điều trị sau khi bị nhóm học sinh cùng trang lứa đánh hội đồng

Cụ thể, có tổng cộng 8 học sinh tham gia đánh, trong đó có 6 em đang theo học tại trường, 2 trường hợp còn lại là người bên ngoài đã lôi kéo và gây áp lực cho các em thực hiện.

Đối với nhóm học sinh trực tiếp tham gia hành hung em H., nhà trường thống nhất thực hiện biện pháp kỷ luật theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Kiệt cho biết hành vi vi phạm của các em ở mức độ 3 – mức cao nhất, vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhà trường. Do đó, nhà trường đã áp dụng biện pháp kỷ luật cao nhất theo Thông tư 19.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng: Hiệu trưởng nói gì? - Ảnh 2.

Một nam sinh liên tục đấm vào mặt em H. (Ảnh cắt từ clip)

Biện pháp kỷ luật theo quy định là yêu cầu các em học sinh viết bản tự kiểm điểm. Bản tự kiểm điểm của học sinh có xác nhận và cam kết của gia đình với nhà trường trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, hỗ trợ học sinh nhận thức, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tập thể mà học sinh gây ra lỗi. Bản tự kiểm điểm của học sinh được lưu trong hồ sơ của nhà trường.

Bên cạnh đó, hạnh kiểm trong học kỳ 1 của các học sinh này sẽ bị đánh giá ở mức thấp nhất là "Chưa đạt" (tương đương loại yếu). Phụ huynh của các học sinh vi phạm đều đồng nhất với phương án xử lý này của nhà trường.

Đối với những học sinh có mặt chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn mà còn cổ vũ, ông Kiệt cho biết nhà trường đã đề xuất phương án hạ một bậc hạnh kiểm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây không đơn thuần là hình phạt mà là một biện pháp giáo dục để các em nhìn nhận rõ sai sót, ý thức được trách nhiệm cá nhân của mình.

Việc xếp loại hạnh kiểm cuối cùng cho nhóm học sinh này vẫn sẽ dựa trên sự hội ý của hội đồng nhà trường, cân nhắc cả quá trình rèn luyện từ đầu năm đến hết năm học.

Về phía em H., nhà trường cũng đã trao đổi với gia đình để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho em.

Qua nắm thông tin, em H. không có ý định chuyển lớp, mong muốn tiếp tục học tại lớp cũ. Nhà trường sẽ đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và yêu cầu giáo viên, học sinh trong lớp giúp đỡ để em cảm thấy an tâm khi đi học lại.

Nhận định về nguyên nhân, ông Kiệt cho rằng hành vi của các em mang tính bộc phát, một phần do tác động tiêu cực từ mạng xã hội và sự lôi kéo từ các em ngoài nhà trường. Ông cũng làm rõ rằng, do sự việc xảy ra ngoài phạm vi và hoạt động của nhà trường nên theo Nghị định 80, đây không được coi là "bạo lực học đường".

Về công tác quản lý, nhà trường nghiêm cấm học sinh mang điện thoại đến trường, nhưng việc các em sử dụng điện thoại tại nhà thuộc phạm vi quản lý của gia đình. Trong thời gian tới, Trường THCS Quế Phong sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh thông qua các tiết học tập thể, nhằm ngăn chặn những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ tối 25-12, trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa, gồm cả nam và nữ đánh liên tiếp.

Trong khi nạn nhân chỉ biết đứng chịu trận thì một số học sinh khác đứng xung quanh cổ vũ, cười đùa. Các đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, khiến dư luận bức xúc.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 23-12 tại khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong, xã Quế Sơn. Nữ sinh bị đánh là em H.G.H., học sinh lớp 8/1, Trường THCS Quế Phong.

Báo cáo từ nhà trường cho biết, có tổng cộng 8 học sinh tham gia hành vi bạo lực, trong đó 6 em học cùng lớp 8/1 và 2 em là học sinh ngoài trường.

Cụ thể, em L.N.T. (ngoài nhà trường) đã nhắn tin kêu gọi một số học sinh đến khu vực Nhà văn hóa thôn Tân Phong. Tại đây, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, em T. đã tát vào mặt em H., sau đó các học sinh khác tiếp tục lao vào đánh.

Nhà trường cũng đã báo cáo vụ việc với Công an xã Quế Sơn và phối hợp chặt chẽ để xử lý theo quy định.


