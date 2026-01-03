HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nữ sinh Cà Mau bị sát hại: Cha mẹ đi làm xa, sống cùng ông ngoại

Vân Du

(NLĐO) – Nghi phạm sát hại nữ sinh cấp 2 ở Cà Mau đã bị công an bắt khẩn cấp

Tối 3-1, một lãnh đạo của UBND xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh V.T.M.K. (SN 2013) sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống.

"Cha mẹ đi làm ăn xa nên M.K. ở nhà ông ngoại tại ấp Cái Đôi, xã Phú Tân. Thi thể em đã được gia đình đưa đi hỏa táng vào chiều nay. Gia đình ông ngoại M.K. kinh tế cũng tương đối và vì cháu còn nhỏ nên người thân không nhận tiền phúng điếu của ai" – vị này thông tin thêm.

Nữ sinh Cà Mau bị sát hại: Cha mẹ đi làm xa , sống cùng ông ngọai - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh K.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 2-1, Công an xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong tại ấp 8.

Trên vùng cổ nạn nhân có vết thương nghi do vật sắc gây ra. Nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông nuôi tôm của người dân sát tuyến lộ giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ quá trình điều tra. Sau đó, nạn nhân được xác định là K., học sinh lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn xã Phú Tân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định H.A.K. (16 tuổi; tạm trú xã Cái Đôi Vàm) là nghi phạm sát hại nữ sinh trên. Công an đã bắt khẩn cấp đối với A.K.

Tin liên quan

CLIP: Phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước ở Cà Mau

(NLĐO) - Người dân đi làm sớm ở tỉnh Cà Mau phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới mương nước nên vội báo công an

Dự án Khu dân cư Thạnh Phú ở Cà Mau nợ thuế hơn 21 tỉ đồng

(NLĐO) – Dự án Khu dân cư Thạnh Phú ở phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau nợ thuế trên 21 tỉ đồng

Nghi vấn "bắt cóc" trẻ em ở Cà Mau: Sự thật đằng sau vụ việc gây hoang mang

(NLĐO) – Người đàn ông 46 tuổi từ TPHCM xuống Cà Mau thuê phòng trọ rồi đến nhà rủ bé trai quen qua mạng xã hội đi chơi thì bị gia đình trình báo công an

