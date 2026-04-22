“Nữ ‘thầy bói’ nổ có người phù hộ, lừa gần 100 tỉ đồng”

Ngày 22-4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Kim Dung (58 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, vụ án từng gây xôn xao dư luận khi bị cáo sử dụng thủ đoạn "xem bói dỏm", tự nhận có người phù hộ trong việc mua bán đất để lừa 14 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền gần 99 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Thị Kim Dung tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Kiên Định

Trần Thị Kim Dung không có nghề nghiệp ổn định, tự quảng bá có khả năng xem ngày tốt, xem bói nên được nhiều người tin tưởng tìm đến. Giữa năm 2019, do nợ nần khoảng 1 tỉ đồng và không có khả năng chi trả, Dung nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bị cáo đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân "được người phù hộ", tham gia mua bán đất sẽ sinh lợi cao. Khi nhận tiền từ các bị hại, Dung không thực hiện việc mua bán đất như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên, để tạo lòng tin, bị cáo tiếp tục dựng chuyện đã giao dịch thành công, có lãi và trả lại một phần tiền, khiến các bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền.

Với thủ đoạn trên, Dung đã lừa 14 người, trong đó phần lớn là những người từng đến xem bói tại nhà bị cáo, ngoài ra còn có hàng xóm và người quen, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng.

Đến khoảng giữa năm 2023, sau khi mất khả năng chi trả, Dung tuyên bố vỡ nợ rồi rời khỏi địa phương, lẩn trốn tại nhà người thân ở tỉnh Trà Vinh (cũ). Sau 9 tháng bỏ trốn, bị cáo bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Do vụ án có tính chất phức tạp, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn và liên quan nhiều bị hại, HĐXX quyết định nghị án kéo dài. Dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào ngày 24-4.