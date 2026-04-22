HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Sự thật rợn người sau nghi lễ cúng bái gây chết người

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Tòa án tỉnh Tây Ninh tuyên án nhóm bị cáo vụ cúng bái “trừ tà” khiến 2 cha con tử vong, gây rúng động dư luận địa phương.

Ngày 22-4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "giết người" liên quan đến hành vi cúng bái, "trừ tà" xảy ra năm 2023, khiến 2 người tử vong, gây chấn động dư luận.

Tây Ninh: Sự thật rợn người về cúng bái gây chết người và bản án nghiêm khắc - Ảnh 1.

Các bị cáo tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Kiên Định).

Các bị cáo gồm Mai Văn Hậu (40 tuổi), Mai Thị Lành (48 tuổi, cùng ngụ xã Truông Mít), Nguyễn Minh Trí (23 tuổi, ngụ phường Gia Lộc), Mai Trọng Hiếu (34 tuổi) và Mai Văn Thảo (26 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Thuận).

Theo cáo trạng, ngày 23-10-2023, tại ấp Thuận Lợi (xã Hưng Thuận), Mai Thị Nhớ cho rằng cha ruột "nhập hồn" vào mình nên kêu gọi người thân trong gia đình tập trung để làm lễ "xá tội".

Tối cùng ngày, khoảng 22 người trong gia đình có mặt. Nhóm người tổ chức đốt nhang, gõ chuông, quỳ lạy theo nghi thức cúng bái. Nhớ sau đó cho rằng có "quỷ nhập" nên yêu cầu mọi người trùm chăn, tiến hành "trừ tà".

Trong quá trình này, Nhớ cùng một số người thân yêu cầu giữ chặt cha con anh T. để "chữa trị". Từ tối 23-10 đến sáng 24-10, nhóm người liên tục thực hiện các hành vi được cho là "giải bùa", như đổ rượu, trà vào miệng nạn nhân, dùng nhang đang cháy dí vào người, đánh vào vùng đầu, mặt, ngực, thậm chí có hành vi bạo lực khác.

Hậu quả, cha con anh T. bị hành hạ trong thời gian dài, ngất lịm và tử vong. Một số người tham gia cũng kiệt sức, phải nhập viện cấp cứu.

Kết luận điều tra xác định Nhớ và Tuyền trực tiếp thực hiện hành vi dẫn đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, giám định pháp y tâm thần cho thấy Nhớ mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, còn Tuyền bị hạn chế năng lực nhận thức nên không bị xử lý hình sự, mà áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Đối với các đối tượng khác có mặt tại hiện trường nhưng không trực tiếp tham gia do bị yêu cầu trùm chăn hoặc quay mặt, cơ quan chức năng không xem xét xử lý.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Mai Văn Hậu và Mai Thị Lành mỗi bị cáo 7 năm tù; Nguyễn Minh Trí, Mai Trọng Hiếu và Mai Văn Thảo mỗi bị cáo 10 năm tù về tội "Giết người".

Riêng Mai Văn Thảo còn phải chấp hành thêm 9 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.

Tin liên quan

Công an Tây Ninh bắt đối tượng mua bán súng nén khí qua mạng

Công an Tây Ninh bắt đối tượng mua bán súng nén khí qua mạng

(NLĐO)- Công an Tây Ninh bắt Nguyễn Thanh Tùng sau khi phát hiện rao bán súng nén khí trên mạng; giám định xác định đây là vũ khí quân dụng.

Thực hư thông tin bé trai 12 tuổi bị đánh chết vì mượn 100.000 đồng ở Tây Ninh

(NLĐO)- Clip hai thiếu niên đánh bé trai 12 tuổi lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao; công an xác nhận nạn nhân chỉ bị thương, không tử vong

Chân dung 2 nghi phạm gây ra vụ trọng án ở Tây Ninh

(NLĐO)- Sau khi đâm gục người đàn ông gần cổng KCN Phước Đông (tỉnh Tây Ninh) do mâu thuẫn, hai nghi phạm đã đến cơ quan công an đầu thú

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo