Quốc tế

Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản

Dương Thu Hương

(NLĐO) - Cảnh sát tỉnh Hiroshima - Nhật Bản đã bắt giữ một nữ thực tập sinh người Việt vì nghi cướp của, sát hại đồng hương tại căn hộ ở quận Nishi hôm 15-10.

Tờ Asahi Shimbun đưa tin cảnh sát tỉnh Hiroshima - Nhật Bản đã bắt giữ Dinh Thi Phuong (32 tuổi, người Việt) trong ngày 25-10, với cáo buộc xâm nhập nơi ở và giết người cướp tài sản, liên quan vụ án mạng xảy ra hôm 15-10 tại một khu chung cư ở quận Nishi.

Dinh Thi Phuong là thực tập sinh, cư trú tại quận Saeki, TP Hiroshima.

img

Thi thể người phụ nữ Việt Nam được phát hiện trong khu chung cư ở quận Nishi, Hiroshima. Ảnh: TSS TV

Theo điều tra ban đầu, từ 9 giờ đến 18 giờ 30 ngày 15-10, Dinh Thi Phuong bị nghi đã đột nhập căn hộ của chị Nguyen Thuy Nga (32 tuổi, người Việt) với mục đích cướp tài sản.

Nghi phạm được cho là dùng vật cứng đánh nhiều lần vào đầu và mặt nạn nhân, khiến chị Nga tử vong tại chỗ, sau đó lục soát đồ đạc trong phòng.

Cảnh sát cho biết nạn nhân tử vong vì sốc mất máu do vỡ xương sọ. Sự việc được phát hiện khi chồng nạn nhân trở về nhà, thấy vợ nằm bất động trong vũng máu liền trình báo cảnh sát.

img

Hình ảnh và thông tin về vụ án nạn nhân người Việt (Ảnh: Yahoo Japan)

Qua phân tích hình ảnh từ camera an ninh và kết quả khám nghiệm hiện trường, Dinh Thi Phuong bị xác định là nghi phạm chính. Sáng 25-10, lực lượng điều tra đã đến nơi ở của Phuong và tiến hành bắt giữ.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Wakabayashi Eiji, Trưởng phòng Hình sự Sở Cảnh sát tỉnh Hiroshima, xác nhận: "Ban chuyên án điều tra vụ giết người ở Nishi đã bắt giữ nghi phạm vì hành vi xâm nhập nơi ở và giết người cướp tài sản."

Hiện cảnh sát chưa công bố lời khai của nghi phạm vì việc này có thể ảnh hưởng đến điều tra.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 5 vừa qua, chị Nguyen Thuy Nga từng báo cảnh sát sau khi bị một phụ nữ lạ hành hung gần nhà và bị thương. Cảnh sát đang xem xét khả năng vụ việc này có liên quan nghi phạm Dinh Thi Phuong hay không, đồng thời điều tra mối quan hệ giữa hai người và động cơ gây án.

